Big Mac con propósito: con tu compra, el 100% de lo recaudado será destinado a fines solidarios

Muchas veces, las crisis movilizan a las personas a actuar y a unir fuerzas por un cometido que va más allá de las diferencias que nos separan. Sucede ante situaciones críticas, ya sea inundaciones, enfermedades o situaciones que exceden a toda una población, que la comunidad se une en pos de ayudar a los afectados, aportando su granito de arena sin esperar nada a cambio. Las colectas son moneda corriente en este país, donde la solidaridad nos representa, y grandes cosas se han logrado gracias al espíritu altruista de todos los argentinos. Porque a pesar de la crisis constante en materia social, económica y demás, muchos dejan de lado sus problemas cotidianos para colaborar con quienes están en situaciones más angustiantes.

El viernes 11 de noviembre todos los locales serán una fiesta pero el local de Núñez, en Avenida Libertador 7112, prepara una verdadera jornada feliz con shows musicales, artistas emergentes, famosos e influencers que pasarán a colaborar. Flor Vigna estará presente brindando un show exclusivo con su banda y presentando su nuevo single. En el mismo espacio se llevará a cabo una competencia de freestyle. Y 9z Team, la organización argentina de esports, también estará presente colaborando con la causa.

En esta oportunidad, una nueva causa se suma a la agenda solidaria a nivel país e invita a todos los argentinos a actuar con un acto tan simple, en el que ganan todos: el Gran Día, la acción solidaria más importante de McDonald’s. Comprando una hamburguesa Big Mac en McDonald’s hasta el 11 de noviembre, estás ayudando directamente a dos organizaciones solidarias, cuyas acciones impactan en la vida de miles de niños, jóvenes y consecuentemente en sus familias. Tanto Casa Ronald como Fundación SI son las entidades que se nutren de esta gran acción solidaria y las acciones de todo su año dependen en parte de esta movida.

Cómo contribuir a la causa

La manera de ayudar es muy simple: basta con comprar una hamburguesa Big Mac mediante la App hasta el 11 de noviembre para colaborar. Si no querés consumirla en el momento de la compra, no te preocupes: podrás canjearlos con tu cupón de compra de la app desde el 11 al 18 de noviembre inclusive. También podés realizar tu compra el mismo viernes 11, en cualquier local del país o a través de AutoMac, Take Away o McDelivery, por medio de las distintas aplicaciones de envíos. Con esta pequeña (y riquísima acción) estás contribuyendo a que niños y jóvenes desarrollen su potencial en materia de salud y educación – junto a Casa Ronald y Fundación Sí.

La Casa Ronald es una organización que acompaña y nutre la unión de familias con hijos que están atravesando enfermedades complejas. Nacida en 1993, la iniciativa que representa el Gran Día para quienes trabajan a diario en Casa Ronald es fundamental ya que funciona como sostén de estos programas, impactando positivamente tanto en la vida de los chicos como en la de sus familias. Desde 1998, con la apertura de la primera Casa Ronald, más de 280.000 niños fueron asistidos en distintos puntos del país gracias a esta jornada colaborativa. Y es que el aporte de McDonald’s en su evento más importante del año le permite sostener a quienes integran la Casa Ronald los 11 programas en funcionamiento, que opera todo el año y no cesó ni siquiera durante la pandemia. Mismo la recaudación del año pasado les habilitó trabajar en la materialización de la Unidad Pediátrica Móvil (UPM) gracias a la donación recibida con este aporte.

“Este año comenzó a rodar este nuevo camión (UPM) y nos encontramos con realidades muy complejas después de la pandemia. Y poder llevar salud, atención primaria, pediátrica, odontológica y oftalmológica de calidad a zonas vulnerables, donde los chicos no tienen acceso al sistema de salud, es fundamental para una Argentina como la que tenemos hoy. Nos encontramos con realidades en las cuales los chicos no visitaron a un pediatra en los últimos cuatro o cinco años, con lo cual es un programa que hoy tiene muchísimo impacto y es fundamental en la detección temprana de algunas patologías” expuso Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald.

En simultáneo, la segunda organización que recibe una gran asistencia material gracias a esta campaña es Fundación SI, una entidad que se encarga de promover todos los recursos necesarios a aquellos jóvenes que eligen ejercer sus estudios universitarios lejos de su hogar. Este gran proyecto facilita las herramientas para que logren forjar una realidad mejor para ellos y sus familias. Fundación SI, de la mano de Manu Lozano, se encarga de garantizar tanto el hospedaje como la alimentación, pasajes, material de estudio y clases de apoyo académico, para que ni la distancia ni la falta de recursos económicos sean impedimento para aquellos que quieren cambiar su realidad mediante el estudio.

Un pronóstico alentador

En 2021, se vendieron 176.375 hamburguesas Big Mac y con la vuelta a la presencialidad absoluta, McDonald’s apuesta a vender aún más este año. “Ojalá podamos superar el récord del año pasado que fue un éxito y que lo recaudado nos sirva para sostener las casas que hoy funcionan y comenzar a planificar nuevas aperturas”, reflexiona Lozano.

Y una vez más, vos también podés unirte a la causa y ser parte del cambio.

