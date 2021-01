Martina es instructora de buceo, periodista ambiental y ecologista. Podés seguir sus aventuras en @oceanomartina. Crédito: Alexis Chacon.

Llegué a Bocas del Toro persiguiendo el mar, pero no estaba segura sobre cuánto tiempo iba a quedarme. Nunca imaginé que sus peces, corales y aguas cálidas iban a marcarme tan fuerte como para no querer irme nunca más. Este pedacito de verde en el medio del Mar Caribe es rústico y simple, con naturaleza que no fue modificada ni tocada por el hombre. Hace ya cuatro años que cambié los zapatos por las ojotas, la cartera por la mochila, y este año tomé la decisión definitiva de que esta isla será mi casa. Me encanta vivir rodeada de palmeras y que el bikini sea mi outfit principal. Estoy muy agradecida de poder coleccionar atardeceres, encuentros con rayas, delfines y tiburones. Así que te invito a recorrer los secretos de mi pequeño paraíso cotidiano.

Aventura marítima

¡Llegar a Bocas del Toro ya es una aventura en el mar! Hay que tomarse una lancha de 25 minutos y alejarse de tierra firme para encontrar un paisaje con amigables casitas de colores, una al lado de la otra, en medio del océano. Cuando una llega a este archipiélago, al principio se pierde un poco. Los "taxi boats" te dejan en el pueblo de Isla Colón (ideal para hacer base y dormir), pero solo hace falta recorrer unos kilómetros para encontrarse con una tremenda selva, una playita escondida o una isla vecina deshabitada.

Bocas del Toro es un archipiélago formado por muchísimas islas. Las más importantes, además de Isla Colón, son Isla Carenero, Isla Bastimentos, Isla Solarte y San Cristóbal y cada una es mejor que la otra, como para que no te pierdas de visitarlas a todas.

Un gran plan para los recién llegados a Isla Colón es recorrer la costa en bicicleta (el medio de transporte por excelencia); el alquiler cuesta entre 8 y 10 dólares y el camino más lindo es ir hasta playa Bluff bordeando el mar. Puede llevarte entre 45 minutos y 1 hora. Atenti: las corrientes de Bluff son fuertes; es una playa para meterse, pero no para ir a nadar si no tenés mucha experiencia. Loco Surf (monolocosurfschool.com). Para quienes ya tengan experiencia, recomiendo La Punta (en Isla Carenero), Bluff, Paunch (en Isla Colón) y Sylverbacks (en Isla Bastimentos). Este último spot es para un alto nivel de surf.

Menú de playas

Playa Estrella: es ideal para los que disfrutan de las aguas tranquilas, sin olas, y quieren relajarse bajo el sol. Se llama así por la presencia de las estrellas de mar en el fondo del océano. Cuando la visites, no te olvides de llevar tu máscara y snorkel para verlas (eso sí, no las saques del agua). Es mejor ir un día de semana así la playa está más deshabitada.

Playa Bibi's: está en Isla Carenero, la isla vecina de Isla Colón. Ideal para cuando una quiere visitar alguna playa pero tiene poco tiempo, porque queda a 5 minutos en lancha. Es perfecta para nadar debido a su mar calmo, es pequeña y está rodeada de palmeras. Su nombre se debe al restaurante que hay allí, donde se puede comer un rico plato de comida caribeña o disfrutar de algún trago mientras se mira el mar.

Excursión al Cayo Zapatilla: con arenas blancas y aguas calmas y cristalinas, esta reserva natural tiene una de las playas más soñadas de Bocas del Toro, parece sacada de una postal. Se puede hacer snorkel en sus formaciones de coral o dormir la siesta debajo de alguna palmera. Para llegar hay que contratar un tour de día completo (entre 30 y 35 dólares) ya que no queda cerca del pueblo. Incluye otras actividades como ver los delfines en una bahía, hacer snorkel en Cayo Coral y visitar los osos perezosos. Realmente vale la pena.

Bocas es un buen lugar para hacer primeras experiencias de buceo.

Red Frog Beach: con su ambiente sereno y el verde de la jungla, es un paraíso en la tierra que está ubicado en la isla Bastimentos, un poquito más lejos de la isla principal. A pesar de estar un poco aislada, en este lugar hay algunos restaurantes para disfrutar de un rico plato local con vista al mar. Y, si prestás atención al camino verde, se pueden encontrar las ranas rojas en la selva, además de algún caimán que vive por allí.

Playa Bluff: debido a sus poderosas olas y su mar agitado, es un lugar perfecto para surfistas avanzados. Cada año llegan a la isla surfers profesionales de todo el mundo que se instalan en esta playa en busca de tubos perfectos. Además, acá anidan tortugas marinas y, si tenés un poco de suerte, tal vez puedas llegar a presenciar un nacimiento.

Wizard Beach: es tranquila, grande y deshabitada. Para llegar, se puede contratar un tour o ir caminando desde la Isla Bastimentos por el medio de la selva. Es recomendable hacer la caminata desde el restaurante Up in The Hill. Dura alrededor de unos 25/45 minutos. El "hike" es ideal para conectarse con la naturaleza y cuando terminás podés refrescarte debajo de alguna ola.

Bird Island: es un pedacito de rocas en el medio de la nada que está rodeado de mar turquesa y palmeras. Además, es la casa de los piquirrojos, unos pájaros que solo pueden encontrarse en 3 lugares de Panamá. Es muy poco turístico, así que es ideal para desconectarse. Queda a 40 minutos en lancha y es necesario contratar un tour para visitarla.

¿Sale buceo o surf?

Si la isla ya es increíble en la superficie, no te imaginás cómo se ve buceando debajo del mar. Bocas del Toro cuenta en su lecho marino con tres barcos hundidos, un ferry, un trimarán y un velero en el que a veces (cuando tenés suerte) podés encontrar un tiburón nodriza durmiendo. Además, hay distintas formaciones de corales, peces, gusanos de fuego, pepinos de mar, caballitos de mar, rayas y hasta mantarrayas. La visibilidad, por lo general, ronda los 10/12 metros y el agua es calma y calentita, suele estar a una temperatura de 29 o 30 grados. Para aprender o hacer primeras experiencias, te recomiendo ir con Diving Pirates, un centro de buceo local, familiar, simple y amigable (@bocaspiratesdivecenter).

Si lo tuyo es el surf, también esta isla tiene muchísimas olas y spots surfers para todos los niveles. La mejor temporada es de noviembre a marzo. Para los principiantes, las mejores playas son Black Rock (en Isla Carenero), que es ideal porque el barco te deja en la ola, y también La Cabaña (en Isla Colón), que te permite hacer pie mientras practicás. Para tomar clases, hay dos buenas opciones: Escuela del Mar (surfschoolpanama.com) o Mono.

Cómo llegar

Avión: un vuelo desde la Ciudad de Panamá hasta Bocas del Toro ida y vuelta cuesta entre US$210 y US$250. Airpanama.com.

ida y vuelta cuesta entre US$210 y US$250. Airpanama.com. Colectivo: se llega a través de un colectivo nocturno desde la Ciudad de Panamá hasta Almirante (cuesta unos US$30 y el viaje dura unas 10-11 horas). Luego, hay que tomar un taxi hasta la estación de lanchas y un taxi lancha hasta la isla. El viaje en lancha dura 30 minutos y cuesta US$6.

Comer, beber y bailar

Leaf Eaters: es el único restó veggie, queda en Isla Carenero y tiene los mejores platos frescos y jugos con frutas tropicales del Caribe. Tiene vista al mar. Leafeaterscafe.com

The Blue Coconut: es un bar en el medio del océano, en Isla Solarte. Ofrecen buenos tragos y la posibilidad de ir a nadar y volver por ellos. ¡No te lo pierdas!

Full Moon Party: cada luna llena podés bailar en el medio del océano, disfrutando un cielo rodeado de estrellas. Participan grandes DJ y va desde las 16 hasta las 24. blackmagicbocas.com

WOMEN OF THE OCEAN

Es un programa que desarrollé en la isla con la ayuda de un grupo de mujeres para empoderar a las mujeres locales del archipiélago como agentes importantes en las comunidades costeras. Desafortunadamente, muchas de ellas no siempre saben nadar o se animan a practicar deportes en el agua ya que, culturalmente, esto está visto como una actividad del hombre. Para una mujer que no se anima a meterse al mar, su futuro laboral, por lo general, queda determinado a trabajar en la cocina o limpieza como única alternativa. Queremos brindarles un futuro con más opciones laborales. Más info: almarvoy.com

Texto de Martina Álvarez.

