Body talk: cómo es la terapia que descubre los mensajes del cuerpo

En los tiempos que corren, estar al tope siempre con el laburo, la casa, los proyectos, los estudios, las cuentas que pagar y, encima, el mandato de estar siempre con la energía arriba puede llevarte a desoír los llamados de tu cuerpo. Capaz sea momento de parar la pelota un instante, respirar profundo y sencillamente preguntarle a tu cuerpo qué es lo que te está pidiendo. Te presentamos una terapia que puede ayudarte a descifrar todo esto que tu cuerpo sabe.

Qué es el body talk

El body talk, como su nombre lo indica, se trata de hablar con el cuerpo y dejar que él te guíe. El tema es que no es tan sencillo descifrar sus respuestas, sus funciones, sus emociones y sus mensajes, por más consciente que estés y por más niveles de autodesarrollo que hayas alcanzado; siempre hay algo que tal vez no terminás de decodificar, por eso el facilitador de esta terapia puede ayudarte en esa misión.

La desarrolló en la década de 1990 el Dr. John Veltheim, un quiropráctico, acupunturista y maestro australiano. Durante su carrera, Veltheim hizo posgrados en kinesiología, psicología bioenergética, medicina deportiva, coaching, e investigó varios métodos y principios antiguos y modernos más conocidos: la medicina tradicional china, la acupuntura, el yoga, la meditación, la quiropraxia, los estudios de conciencia y la psicología de la energía.

Tensión y relajación

A través de un chequeo muscular (mirá más abajo cómo es una sesión), el terapeuta consigue descubrir lo que el cuerpo quiere expresar acerca de lo que te está pasando mediante un código preciso: el músculo se tensa cuando quiere decir "no" y se relaja cuando quiere decir "sí". Esto le brinda al terapeuta una información precisa de cuáles son las áreas que necesitan atención. Con una variedad de técnicas no invasivas, tu bodytalker va a redirigir las habilidades de autocuración para establecer una mejor comunicación entre los órganos y las células de tu cuerpo.

Tal vez te preguntes en dónde está la razón en todo esto y, en verdad, la respuesta no la vas a encontrar en el campo de las ciencias duras. Lo único que puede saberse es que en la mayoría de las situaciones (un rasguño, un pequeño corte en un dedo, por ejemplo) el cuerpo tiene sus propios mecanismos para regenerarse y este sistema busca permitirles a las habilidades de curación propias de tu organismo que se reactiven para que actúen allí donde más se las necesite. Puede funcionar o no, pero, en todo caso, no tiene riesgos porque no pretende suplantar ningún tratamiento médico sino acompañar en lo que cada persona necesita.

¿Qué beneficios tiene?

La terapia del body talk, entre otras cosas, otorga:

Estado general de relajación y armonía.

Claridad mental y sentimiento de tranquilidad.

Reducción de tensiones.

Mejora o desaparición de los síntomas.

Aceleración en la recuperación de una lesión.

Mejoras en el sueño.

Liberación de emociones bloqueadas.

Disminución de los niveles de dolor.

Ayuda en el desarrollo de los procesos de duelo.

Mejoras en el sistema digestivo.

Reducción de dolores de cabeza y migrañas.

Disminución de reacciones alérgicas.

Alivio de contracturas y tensiones musculares.

Refuerzo del sistema inmunológico.

En qué casos se recomienda

El body talk no se focaliza en enfermedades o síntomas puntuales porque parte de la filosofía de que cada persona tiene un balance único entre cuerpo, mente y espíritu que debe restablecerse. En una sesión se trabaja para eso. Cuando se logra, la capacidad innata de sanación del cuerpo comienza a funcionar más efectivamente sobre los síntomas y en restablecer patrones de salud a largo plazo. El objetivo es encontrar el punto de equilibrio para el trío cuerpo-mente-espíritu, que, si está equilibrado, te va a permitir vivir la vida y gestionar los conflictos de la mejor manera.

Cómo es una sesión

El encuentro empieza con una conversación general acerca de tu estado de salud, tu nivel de estrés, si tenés algún dolor y cómo es tu estado de ánimo. Después te acostás en la camilla y tu bodytalker te toma del brazo suavemente y sigue un protocolo de preguntas -que vos no lográs escuchar- a tu cuerpo. Al "escuchar" estas preguntas, tu brazo se afloja cuando el cuerpo dice "sí" y se pone más rígido cuando dice "no". Y, poco a poco, con estas preguntas que "contesta" tu cuerpo, se va armando un esquema de los aspectos del cuerpo, la mente y el espíritu que no están en armonía. El terapeuta te va a contar de qué se trata lo que escuchó: angustia, miedo o tristeza en determinada fecha, con relación a distintas situaciones posibles. Vos te acordarás o no si en esos momentos pasó algo puntual y juntos harán un análisis. Por último, la sesión termina con un tapping específico en los 3 centros o cerebros del cuerpo: la corteza cerebral, el corazón y el cerebro entérico o área abdominal, para traer la información a un nivel consciente. Esta técnica la hará varias veces hasta que el cuerpo diga que ya no hay nada más para trabajar en esa sesión.

Hacete un autotapping

Equilibra tus dos hemisferios cerebrales, te devuelve la energía y el bienestar general.

Hacé este ejercicio al levantarte y antes de acostarte o si tuviste un episodio imprevisto y te sentís estresada.

Te puede tomar de 5 a 10 minutos y al final vas a sentirte más relajada. Acordate de inspirar y espirar con cada paso.

Estirá los dedos y abrí la palma de tu mano hábil. La otra, apoyala con los dedos juntos y estirados en forma horizontal en la base de la nuca.

Con los dedos de la mano hábil, hacé unos golpecitos suaves sobre tu cráneo, sobre el pecho y por encima del ombligo.

Cambiá de manos, pero ahora la que se apoya sobre la cabeza situala más arriba que la otra -ubicala antes de retirarla, pegada por encima del último dedo- y con la mano libre hacé los golpecitos otra vez en corteza, corazón, intestinos.

Seguí alternando manos hasta llegar a la frente y completá la cabeza cubriendo los costados.

Experta consultada: Cecilia Anderson. Coach ontológica y facilitadora de body talk. cecianderson.com. FB: BodyTalk by Cecilia Anderson.