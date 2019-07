Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 15:19

BARCELONA.-Entrevistar a Fernando Brambilla en su local de Barcelona no es fácil porque siempre alguien llegado desde muy lejos golpea la puerta para conocerlo y llevarse uno de sus delantales de trabajo artesanales, de estilo retro, hechos con el legendario denim selvedge y cuero argentino. Él es la cara de su propia tienda ( Sant Pere Més Alt, a pocos metros del Palau de la Música) que recibe encargos de firmas con renombre del rubro de la gastronomía, bartenders, chefs famosos y gente que ama sus productos y los usa a diario. Su clientela es japonesa, coreana, escandinava y norteamericana. Así fue como a los pocos minutos de encender el grabador, tocó timbre la creadora de una guía japonesa que lo incluyó en el circuito de sus recomendados en Barcelona. Llegaba para actualizar los datos para una segunda edición. U otro cliente para retirar un encargo y saludar afectuosamente. Esas interrupciones dan una pequeña muestra del mundo de este artesano argentino, que da que hablar en los mercados más exigentes.

Nace una marca

La marca de los delantales, llamada Bramby Supply Co. nació casi de un día para el otro y estaba destinada al éxito. Fernando Brambilla llevó una idea de delantal a una marca de las grandes ligas del mundo café, y a las dos semanas recibió su primer encargo. "Fui a una cata de café en Castelldefels y estaba la representante de La Marzocco de España. Le conté que quería hacer un delantal para el mundo del café, especificando cómo lo quería hacer, con cuero, hecho a mano y me dijo que la firma estaba buscando delantales y que si tenía una muestra a la semana siguiente se la llevaba a Italia. Llegué a mi casa y me puse en campaña para ver quién me podía coser la muestra". Utilizó denim selvedge que había comprado en Japón (tiene una estructura rígida porque es un tejido cerrado con orillo, provenientes de máquinas que los norteamericanos donaron a Japón tras la Segunda Guerra Mundial). Incorporó bolsillos y unas tiras de cuero que se adaptan a la altura y cintura del cliente, sin cargar la cervical con peso gracias a un sistema que incluye un tirador del estilo de pantalones antiguos. Todo con la estética norteamericana de 1920-1940, su favorita. El artesano recuerda su primer pedido con lujo de detalles. "A los 15 días estaba en Milán. La Marzocco quería hablar conmigo. Lo que me pasó fue como hacer artesanalmente un espejo para coches y el primero que te llama es Ferrari. Eso me dio a mi un empujón super grande."

Todo esto le sucedió a Brabilla mientras trabajaba desde su casa, con un bebé de cuatro meses. "Yo sabía de construcción de denim, pero hasta el momento los únicos delantales que había hecho en mi vida eran para mi. Mi mujer, Carolina, que es arquitecta, me ayudó mucho. Hacíamos delantales, carteras y billeteras a mano. Así fueron llegando otras marcas y encargos, como el de Campari, a continuación.

Cuando el bebe cumplió 7 meses y su estudio en la casa era un peligro de agujas y elementos cortantes, pidió un crédito al banco y así llegó a montar su actual negocio. La rueda había comenzado y nunca paró desde ese entonces.

Un skater de los ochentas

Si hay algo que marcó la vida de Fernando Brambilla fue una tabla de skate. Aunque cueste creerlo fue el único skater de Luján, su ciudad de origen, en los años ochentas. Autodidacta por excelencia, pinta su pasión por la cultura de los deportes de tablas desde los 13. El deporte lo llevó a San Martín de los Andes y más tarde a los centros de ski de La Cerdanya, en Cataluña. "Aquí en Cataluña empecé a trabajar las gráficas de todos los deportes extremos sobre tablas y bicicletas. Lo hice durante ocho años. Trabajé con Red Bull para la Web, remeras, cascos de profesionales que eran número uno del mundo. Fui parte de proyectos de West Coast Choppers, cuando se hizo el primer programa para Discovery Channel donde por primera vez una persona hacía a mano una moto en televisión. Hice colaboraciones para varias marcas del mundo de las choppers, incluida Harley Davidson", detalla.

¿Cómo llegó la idea de hacer un delantal en su vida? Por un viaje a Japón y su interés por el mundo del café de filtro. Es muy habitual que en su local invite a sus clientes con un café muy diferente. Sobre una mesada se despliega todo un set de química que en realidad es una cafetera de vacío (o sifón japonés). Prende el mechero y se sumerge en una ceremonia mágica a la vista y suave para el paladar. "En ese viaje a Japón me interesaron mucho los delantales. Había de todas las formas.Compré metros de denim japonés y volví con ganas de hacer algo propio. Un producto noble".

El diseñador cuenta que existen varias empresas japonesas que se se dedican a la producción de este antiguo denim, cuyo ancho es de 83 cm. Las nuevas máquinas que hacen nuestros actuales jeans tiene un ancho de 1.50, pero no tienen orillo, sino corte. Se abarataron los costos pero se perdió la rigidez. Actualmente los japoneses continúan comercializando esta tela que da origen a piezas robustas, especiales. "Hay personas que trabajan allí, como un viejito que conozco que afina estas máquinas a oído, tocando los hilos", cuenta maravillado.

Por usar este denim y por su trabajo artesanal, hace cinco años que fue nombrado embajador de Levis Vintage Clothing en España. Se trata de la línea de la marca norteamericana que replica los modelos con ese género que fueron encontrados en minas, enterrados en el desierto o comprados en subastas.

Actualmente, Bramby Supply, también tiene sus propios embajadores. Entre ellos la chef argentina Soledad Nardelli. "La gente viene porque tengo un producto que no se consigue fácilmente. Cuando comencé haciendo este producto noble, no había nadie haciendo delantales.Y los que aparecieron empleando cuero sintético o denim standard fueron cerrando por no hacer lo que debían. Esos delantales duraban dos meses. Mis productos, si los cuidas, pasan cincuenta años y siguen en pie". A sus diseños en cuero, y denim selvedge y canvas sumó uno de Pet, tejido hecho botellas de plástico recicladas.

Su amor por los delantales está ligado a sus recuerdos de la infancia. La cocina reúne valores de familia. "Siempre me gustó la cocina, soy nieto de italianos, de una familia humilde, trabajadora. Se juntaban los domingos y cocinaban. Siempre tuve la imagen del delantal de mi abuela, que hacía la pasta y panes para cada uno de sus hijos". Su próximo proyecto estará vinculado a la gastronomía, con su toque personal.

Un argentino en Europa

Oriundo de Luján, Fernando Brambilla es un skater de los 80, vivió en San Martín de los Andes por su pasión por los deportes de tablas, autodidacta se dedicó al diseño gráfico.

Pintaba desde los 13 años. Empezó pintando camisetas que no se conseguían de grupos de música y del mundo del skate. Restauró muebles, pintura decorativa, y en Buenos Aires restauró la Botica del Ángel, los cielos lo hizo él.

Snowboard. También hizo páginas web con la estética del snowboard, en ese entonces conoció a unos pro snowboard de Girona que trabajaban en los centros de esquí de La Cerdanya, lo invitaron a viajar y a hacer las gráficas. En realidad, salí de la Argentina para conocer y me quedé. Aquí empecé a trabajar con todos los deportes extremos sobre tablas y bicicletas.

Sus gustos. Siempre le gustó el mundo custom de motos y coches y la estética americana. Hizo un proyecto para West Coast Choppers, donde por primera vez una persona hacía a mano una moto en televisión. Hizo cinco campañas, la licencia estaba en España a nivel mundial. Se hacía y diseñaba aquí para todo el mundo. Hizo colaboraciones para varias marcas del mundo de las choppers, incluida Harley Davidson.