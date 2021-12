Burger King se expande y apuesta a un menú sin conservantes

El 2021 fue un año de transformación para Burger King, la marca de comidas rápidas que apostó al cambio para atender las nuevas demandas de los consumidores que surgieron con la pandemia. El primer paso fue el cambio de imagen a principios de año que se inscribe dentro del proceso que inició en 2015 con su programa “Comida Real para Gente Real”. El mismo busca liberar al menú de conservantes, colorantes y aromatizantes artificiales, de manera de convertirse en una marca pionera y cambiar el paradigma del rubro de las comidas rápidas, con el objetivo de ser líderes en calidad y ofrecer productos hechos 100% de carne.

Su propuesta se concretó a través de varios hitos, por ejemplo, en abril lanzó su hamburguesa emblema, la Whopper®, con estas características y en septiembre introdujo su versión vegetal, 0% carne, 100% Whopper®, que logró un récord de ventas y dio comienzo a la plataforma Plant Based de la marca, que promete nuevos lanzamientos. Otras novedades que se sumaron a la plataforma Premium Kings Selection, fueron el pan de papa sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales de Irresistible King®, y la presentación, por primera vez, de WOWcamole, una hamburguesa que combina los sabores frescos de ingredientes de estación.

Una propuesta variada que responde a las nuevas demandas de los consumidores.

“Desde Burger King Argentina apostamos fuertemente al desarrollo de nuestro programa Comida Real para Gente Real, que hoy es un pilar fundamental de todas nuestras acciones. Somos una marca auténtica y nuestras opciones deben ser igual de genuinas. Estamos al frente de una tendencia que los consumidores reclaman: comida de calidad que no relegue el sabor y la deliciosidad”, afirma Nicolás Iribarne, director de marketing.

La marca siguió con innovaciones durante todo el año, por ejemplo, lanzó BK en 3 y BK al Auto, dos nuevas modalidades de compra a través de su APP para dar respuesta a las necesidades de los clientes.

"El 2021 significó para nosotros un año para desplegar todo nuestro potencial. Nuestros valores de marca siguen siendo los mismos: la innovación con propósito y el foco puesto en las necesidades del cliente, ser disruptivos con nuestras propuestas, y principalmente, ser transparentes y reales." Martín Márquez de la Serna, director de Burger King Argentina.

Nuevos universos

Uno de los espacios donde la marca logró abrirse paso durante este año es el universo del gaming, a partir de la alianza con Undead, un club de esports con el que lanzó un nuevo roster femenino de Valorant, e impulsó un evento el Día del Gamer para agasajar a sus fanáticos. Por último, junto a Undead cerró el año con una presencia épica en el Argentina Game Show, evento en el que presentó sus tres equipos de Valorant, League of Legends y FIFA.

“Queremos dotar de oportunidades a nuestro público gamer, por eso, no nos quedamos solo con la alianza con Undead, sino que junto con Pepsi desarrollamos una liga de League of Legends para equipos amateurs, en la que participaron más de 15000 personas. No nos conformamos con poner nuestro logo en una remera, buscamos hacer historia y dejar huella en este universo”, continúa Nicolás Iribarne, quien destaca que la marca participó por primera vez, en el Argentina Game Show, donde proyectó la final de esta enorme liga. “Y esto es solo el comienzo”, aclaró el director de marketing de la marca.

La marca logró abrirse paso al universo gamer.

Por otra parte, Burger King sumó experiencias en las fechas más esperadas por sus fanáticos, como el día de la Papa Frita, el día de la Hamburguesa y Halloking, cuando agasajó a los fanáticos del terror y de las hamburguesas 100% carne a la parrilla. Además, termina el año con una alianza inédita con RedBull, coronada con un evento de skate callejero en su local de Fondo de la Legua, para ofrecer a sus fanáticos nuevas opciones de bebidas en sus 115 locales.

“Estamos muy entusiasmados por el 2022, tenemos mucho que contar, nuevas oportunidades, lanzamientos y espacios donde queremos que nuestra marca esté presente. Queremos llevar la experiencia Burger King a otro nivel, manteniéndonos fieles a nuestros valores y nuestra misión. Esa es nuestra forma de hacer las cosas y por eso nuestros fanáticos nos han abrazado en todas nuestras iniciativas” finalizó Márquez de la Serna, director de Burger King Argentina.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.