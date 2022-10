Burgermanía: 8 propuestas diferentes de más de 60 locales, con nuevos sabores, para probar en combos de menos de 900 pesos

LA NACION

Del 11 al 13 de octubre se realizará Burgermanía, un evento que reúne a más de 60 hamburgueserías de Buenos Aires y el interior y cuyo lema es difundir la cultura hamburguesera. En su quinta edición el concepto es recrear la clásica double cheese burger pero con la impronta de cada local. Las hamburguesas se venden en formato de combo con bebida y papas por $890 en passline.com.

Con manteca de Marihuana

Un local que nació en Ballester pero recientemente se instaló en Palermo y da que hablar por la calidad de sus productos. La hamburguesa propuesta es la Butter Haze hecha con doble carne en pan brioche, cuádruple queso cheddar milkaut y una manteca de terpenos de marihuana Lemon Haze (no incluye THC ni CBD).

Burgermanía

“Es una cheeseburger doble con pan brioche, cuádruple queso cheddar Milkaut y una manteca de terpenos de marihuana - Lemon haze, (no incluye thc ni cbd) acompañado de papas fritas surecrisp como todos los combos” Ezequiel de Burgerground (Godoy Cruz 2327, Palermo)

Con mermelada de panceta

Local que representa la cultura del fast food norteamericano utilizando productos de calidad en un local con una decoración que remonta a los años 80. La Burger que ofrecerán será la Jelly B, con doble medallón de carne de 100g con dos fetas de queso cheddar, aderezo Fellow´s y mermelada de panceta en pan de papa. “Jelly B nace de nuestro lema como marca, hacer de lo simple, algo sabroso, rápido y fácil de producir .

Burgermanía Patricio Parachu

La doble cheeseburger es la base de todas nuestras hamburguesas, es un emblema, simple sin necesidad de agregarle más nada. Por eso hicimos una mermelada de panceta para untar en sus panes, que no sea demasiado invasiva y que permita realzar el sabor de la carne con queso” comenta el equipo de Fellow`s. (Av. Chivilcoy 3312, Villa Devoto)

Con medallón de vacío a la parrilla

En Devoto y con amigos, Lagerhaus es el galpón cervecero por excelencia para disfrutar de un encuentro. Y la propuesta fue tan exitosa que abrieron una sucursal también en Ramos Mejía.

Burgermanía

Para esta edición de Burgermanía presentan la Burger Stackie, doble medallón de vacío a la parrilla de leña y carbón, doble cheddar y salsa Stackie. Según comenta el Equipo Lagerhaus " la Burger Stackie nace de la combinación entre la parrilla argentina y la cocina americana. Es un blend de vacío ahumado a la leña, acompañado de queso cheddar y una salsa secreta de la casa. Todo acompañado de un pan tipo brioche de Kalis’ Pan y papas fritas caseras fritas en triple cocción”. (Av. Francisco Beiró 3834, Devoto)

En honor a Messi

Esta hamburguesería que nació en el barrio porteño de Boedo, ahora tiene su sede en Villa Urquiza, cuenta con un menú que abarca desde las más clásicas combinaciones yankees, hasta combinaciones exóticas con ingredientes no tan tradicionales.

Burgermanía

Su propuesta para Burgermania es La Messias, doble medallón de 100 gr, doble queso tybo, mix de hojas verdes, alioli de jalapeño y cebolla crispy. “Esta burger está dedicada al señor Messi, por eso tiene todo lo que es él, empezamos con dos medallones de 100 gr con un queso Tybo que se funde como cuando te agarra en el área, seguido de un fresco de hojas verdes donde corre cada pelota para hacer aplaudir a todo el estadio y terminamos con un alioli de jalapeño encima de unas cebollitas crispy que te da todo ese picor al final. Gracias Leo Messi”, según la describe el Equipo de Street Food La Soñada. (Av. Álvarez Thomas 2338, Villa Urquiza)

Super picante y con doble provoleta

Esta hamburguesería que cuenta con locales en Caballito y Floresta, propone una carta ecléctica con opciones XL pero también fiel al estilo americano. Para la actual edición de Burgermania presentan la Scovielle, una hamburguesa con doble medallón de carne, doble provoleta, salteado de cebolla morada, ajo, tomate cherry y salsa picante casera. “Esta hamburguesa fue bautizada en honor a la escala scoville, que es la que mide el picor de los ajíes.

Burgermanía

Como esto lo indica, sí, es picante. Como sabemos, algunas personas comen más picante que otras e incluso nada, por eso, esta hamburguesa tiene 3 niveles de picor: Jalapeño, Habanero y Carolina Reaper. ¿Placer/experiencia/reto? ¡Te invitamos a probarla! Aclaración: lo picante se va a presentar en formato de salsa casera, hecha con ajíes reales y en parámetros razonables de consumo en base a los diferentes niveles de picor” comentan del equipo Open Door. (Av. Rivadavia 6095, Caballito/Av. Juan B justo 6765, Floresta)

Burger extra ahumada

En Ramos Mejía se encuentra House of Burgers, un galpón super amplio con un look street food y grafitera que se destaca por su excelente calidad y los mejores blends de la zona. HOB 2.0, es la burger que participa del evento, con dos medallones de 110gr, bacon, cheddar, salsa HOB 2.0, pan de papa/brioche. “Desde hace unos años queríamos darle una vuelta de rosca y fusionar hamburguesa, bacon, ahumados, todo en un mismo producto.

Burgermanía

Hoy podemos decir orgullosos que, después de pruebas, de inventar, de probar cosas nuevas, logramos un producto que representa lo que buscábamos hace tanto tiempo. Y cuando nos convocaron a Burgermania, no dudamos ni un segundo en presentar esta nueva hamburguesa en exclusiva, con una potencia EXTRA de ahumado. Además creamos un pan único para esta nueva versión. Eso, junto con la Salsa HOB 2.0 y nuestro bacon, logran el maridaje perfecto, y llevan los sabores de House of Burgers a otro nivel, nunca probaste una hamburguesa así. Te invitamos a que vivas La Nueva Experiencia Smoked 2.0″ dice Matías Galván de House of Burger. (Necochea 392, Ramos Mejía)

Simple pero con mucho sabor

Con un look industrial y buena música, el oeste es sede de Rooster, un lugar para pasar un gran momento con amigos y disfrutar de buena cerveza y amigos. Para esta edición de Burgermania presentan Moscú, una hamburguesa doble carne x 80gr en pan de papa con cheddar, panceta horneada con salsa ketchup y lechuga capuchina.

Burgermanía

“Siguiendo la consigna de este año elaboramos un burga bien simple pero con mucho sabor, combinando la clásica Cheese Burger en nuestro pan de papa, con una panceta horneada con Ketchup que le aporta dulzor y todo el sabor a tomate, le agregamos lechuga Capuchina para obtener frescura y el Crunch tan deseado al morder y por sobre ésta terminamos la hamburguesa con salsa Moscú que es una salsa ligera, suave, algo ácida y con un mínimo de picor (nada a qué temer). La combinación de todo esto sumado a nuestro blend de carnes nos da como resultado una hamburguesa muy sabrosa y con el toque justo de acidez”, comenta Hernán Fernández de Rooster. (Humaita 1402, Tapiales)

