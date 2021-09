BUSCANDO el origen del universo

Paranal, Chile.- Silencio: estamos viendo el comienzo del universo. Esta frase no está escrita en las paredes de la sala de control del gigantesco observatorio europeo de Paranal, en el desierto de Atacama, el más moderno y más grande centro de astronomía del mundo. Pero ése es el aire que se respira en este lugar del futuro, a 2660 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre de un cerro al que se le rebanó la cima para instalar cuatro cúpulas que recuerdan a cuatro pirámides del siglo XXI, tan místicas y sugerentes como las del mundo antiguo.

Aquí se observan estrellas, galaxias, nebulosas, cúmulos globulares. Pero, en el fondo, lo que los astrónomos tratan de detectar, en las modernas pantallas que han reemplazado al viejo método de mirar por el objetivo, es acaso el máximo interrogante que puede develar el milenio que se aproxima: ¿cuál es el origen del universo?

Si en el curso del primer milenio el descubrimiento más importante del hombre pudo ser la noción matemática del cero, difundida en Europa por el matemático árabe Muhamad ibn Al-Khwarizmi en el año 810; y si en los mil años que siguieron los mayores hallazgos deben de haber sido demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, gracias a Galileo, y la ley de la gravedad, gracias a Newton, en los próximos mil años hay un interrogante superior que se presenta como la máxima recompensa para el trabajo de la ciencia: poder explicar con precisión el universo.

Es cierto que hay muchas otras metas urgentes para la humanidad, que van desde la necesidad de superar el hambre, la miseria, las desigualdades en vastas zonas del mundo. Pero nada igualaría, para la ambición de conocimiento sin límites que hace del hombre una criatura única, a la posibilidad de encontrar los secretos que expliquen las dimensiones, las formas y la evolución del universo. Esos misterios abruman al hombre desde siempre y se replantean cada noche, cuando la oscuridad creciente del cielo abre paso a la observación del infinito al mirar para arriba.

Son las ocho de la noche de un extraordinario atardecer en este lugar imponente del planeta, tanto por sus condiciones geográficas como por las instalaciones tecnológicas de avanzada que surgen en medio del desierto como una muestra del milenio que viene.

Hacia el Este, la alta cordillera ya está en total penumbra. Hacia el Oeste, el sol está a punto de ocultarse en el Pacífico, y sus últimos rayos sólo iluminan con un dorado metálico las estructuras de los cuatro observatorios que esperan la noche para comenzar su jornada.

La última caricia del sol parece la señal esperada. Con un ruido sordo y cibernético, las enormes puertas cerradas comienzan a abrirse para orientar las lentes hacia la búsqueda del firmamento.

Un grupo de astrónomos ya está frente a las pantallas, listo para empezar a trabajar. Son franceses, belgas, italianos, alemanes, españoles. El observatorio de Paranal -formalmente denominado European Southern Observatory (Observatorio europeo del Sur) es la empresa conjunta de ocho países europeos (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca y Suiza) y representa la avanzada de la ciencia europea en deportiva competencia con sus tres grandes equivalentes norteamericanos, instalados en el Monte Palomar (California), en la cima de un monte de 4000 metros en Hawai o en el observatorio en órbita en el espacio, el Hubble.

Esta noche, el objetivo principal hacia el cual se orientan los gigantescos espejos de 8,2 metros de diámetro cada uno -los más grandes jamás construidos- es una supernova (estrellas gigantes en expansión ubicadas en los confines del universo) cuya actividad sólo ahora puede ser vista, gracias a la potencia sin igual de estas lentes. Su actividad puede arrojar luz -la figura es rigurosamente textual- sobre qué sucede en los lugares más lejanos del universo, ubicados a 10.000 millones de años luz, por ejemplo. Y cuando se dice más lejano, esa luz que llega desde tan lejos es, por lo tanto, algo ocurrido hace mucho tiempo, o sea más cercano al comienzo del universo.

Casi sin hablar entre sí, en un clima sereno, aséptico, tecnológico, que parece un espejo de tiempos futuros hasta irreal, la astrónoma francesa Claire Moutou, el astrónomo italiano Gianni Marconi y el jefe de operaciones de ESO Jean Gabriel Cuby (francés) miran tranquilamente en las pantallas los destellos de una supernova cuyos secretos permitirán conocer algo más sobre los años iniciales del universo.

Miradas filosóficas.- Como se sabe, las modernas teorías sobre el origen del universo coinciden en aceptar la idea del Big Bang, una gigantesca explosión inicial, a partir de una masa extraordinariamente concentrada, lo que dio lugar a una expansión ilimitada que continúa sin que se pueda definir exactamente hacia qué límites ni con qué formas.

Así como se piensa en una súbita expansión en todas direcciones, dando origen a un universo básicamente esférico, también hay quienes sostienen que el conjunto de estrellas y sistemas que nos rodea tiene una forma ovoidal, e incluso se piensa en que la expansión se produjo casi sobre un plano.

Las mayores informaciones son las de las estrellas, galaxias y nebulosas más lejanas. Son las que están más cerca del comienzo. Y se puede entender mejor, así, la aparente paradoja de que el futuro es observar el pasado.

Toda la observación astronómica, en realidad, aparece teñida de un alto grado de reflexión filosófica que va de la mano con las precisiones científicas.

Concentrados en el estudio de una supernova o una galaxia, lo que los astrónomos tratan de encontrar, en realidad, son respuestas para interrogantes fundamentales de la ciencia desde los albores de la humanidad. ¿Cuán grande es el universo? ¿Qué forma exacta tiene? ¿Hay un vacío más allá? ¿Por qué se produjo la explosión inicial? ¿Es la Tierra una rareza o una probabilidad matemática asociada al simple paso del tiempo en la expansión ilimitada del universo? ¿Le espera a nuestro planeta un final de cataclismo como los que se observan, a diario, a millones de años luz, en las pantallas de Paranal?

Semejantes preguntas pueden atribular a más de un científico. Y el mejor antídoto para astrónomos y astrofísicos puede ser el de refugiarse en una tarea específica. Trabajar en el grano de arena de una pequeña observación concreta, apenas una comprobación adicional para agregar un modesto dato más a la historia de la observación del firmamento.

Pero siempre subyace una profunda reflexión filosófica sobre el origen del universo. Lo admite el astrofísico español Fernando Comeron (34 años, de Barcelona) cuando estima que "el 50 por ciento de las observaciones en Paranal es cosmológica, o sea, orientadas a estudiar los orígenes del universo por medio del estudio de fenómenos a gran distancia, cercanos a los primeros millones de años después del Big Bang".

Esa es la gran ventaja de Paranal, debido a sus dimensiones sin par. "El VLT (por Very Large Telescope, o sea Telescopio Muy Grande) fue creado para esto desde el principio -agrega Comeron-, ya que si bien la expansión del universo se estudia desde 1920, en las últimas dos décadas ha habido un nuevo auge entre los científicos por tratar de explicar el fenómeno original de la existencia del universo."

Fruto del desierto.- Así nació la idea de este observatorio gigante. Según explica el ingeniero y escritor científico Jorge Ianiszewsky (escritor científico chileno con una oficina de estudio en Paranal), "el gran salto adelante fue poder construir espejos más grandes y más perfectos que jamás antes e instalarlos en un lugar ideal porque nunca hay nubes y hay humedad prácticamente cero, lo que anula en gran parte la distorsión de la llegada de la luz cuando pasa por una atmósfera con más humedad".

Paranal está ubicado, ciertamente, en uno de los lugares más desérticos y desolados del mundo. Toda el agua necesaria para la operación (90.000 litros por día) debe ser llevada desde Antofagasta, a 120 kilómetros, en camiones que trepan una dura cuesta andina.

Pero el desierto dio fruto en este caso. En 1991, tras siete años de estudios sobre el sitio ideal, los científicos europeos decidieron que una cumbre aislada en ese lugar de Chile era el emplazamiento óptimo para mirar el pasado... o el futuro, según se mire.

La obra fue propia de un sueño de titanes. Hubo que rebanar la cumbre robando 36 metros de altura al cono final y levantar allí los cuatro enormes telescopios, bautizados con nombres mapuches: Antu (Sol); Kueyen (Luna); Melipal (Cruz del Sur) y Yepun (Sirio, la estrella más luminosa a simple vista).

Hasta ahora, el mayor observatorio del mundo era el de Monte Palomar, en California, cuyo espejo tiene cinco metros.

Los gigantescos espejos de Paranal, de 8,2 metros de diámetro cada uno, debieron completarse en el lugar, dadas sus dimensiones, y las instalaciones técnicas asombran por la precisión extrema de cada mecanismo. Aunque el conjunto que sostiene a cada espejo pesa 430 toneladas, su montura sobre aceite es tan sutil que puede ser movida por una sola persona.

Los mecanismos, a la vez, están diseñados para soportar los frecuentes temblores de la cordillera. "Hace pocos meses hubo un terremoto de 5,2 grados en la escala Richter con epicentro a unos cien kilómetros de aquí. Se sintió perfectamente, pero no hubo efecto alguno sobre el sistema. Si la intensidad supera cierto nivel, la observación se interrumpe automáticamente y todo el sistema se bloquea en un punto fijo hasta que pasa el temblor", explica Ianiszewsky.

El diseñador de todo el proyecto, Marco Quattri (de 44 años), un ingeniero nuclear de Milán, reconvertido a la astrofísica, explica que todo el observatorio de Paranal es fruto de un diseño original que no tenía comprobación práctica previa. "Por eso soy una persona felicísima -explica con vehemencia-; la teoría se ha corroborado a la perfección tras la instalación."

La complejidad no reside sólo en el tamaño de los espejos de cerámica, aluminizados en el lugar para darles el brillo necesario para reflejar la luz de las estrellas. Otros de los aspectos extraordinariamente sofisticados del complejo de Paranal consiste en la interconexión de las distintas lentes de observación -un proceso denominado interferometría- para aumentar la capacidad de detección del observatorio.

Le preguntamos si no lamenta haber dejado atrás la energía atómica. Quattri contesta con humor y autocrítica italiana: "Es una energía interesante por lo concentrada, pero le digo una cosa: hacen falta países muy organizados para manipular una cosa tan peligrosa. Y en Italia no somos organizados".

Detrás de la broma puede intuirse algo más: quien quedó subyugado por el estudio del universo quizá prefiera limitarse a la observación de las maravillas exteriores antes que tratar de intervenir con actos humanos sobre el poder inmenso de la naturaleza.

Observación a distancia.- Sólo una cosa produce cierta desilusión en Paranal: ya no se mira por una lente tradicional.

¿Lo lamentan los propios astrónomos? El español Fernando Comeron explica que "más de uno extraña la visión tradicional y siente más placer cuando mira el cielo por hobby en su casa con un telescopio de aficionado. Pero las ventajas de ver todo en pantallas es muy superior".

La justificación es fácilmente entendible. Allí se graba en archivos lo que luego podrá verse y analizarse en detalle. Esas mismas imágenes estarán disponibles luego en Internet. Toda la operación visual de Paranal, además, se capta, al mismo tiempo, desde la oficina central, que no está en Chile, sino a 18.000 kilómetros de distancia, en Alemania, al sur de Munich. Y no está lejano el día en que la observación se ofrezca al mismo tiempo, on line, a cualquier aficionado que quiera mirar desde su casa y que acaso descubrirá una vocación de astrónomo o verá algo más de lo que vio cualquier científico.

También se puede imaginar que en los años por venir ya no habrá sólo unos pocos centenares de especialistas usando esos instrumentos excepcionales, sino que millones de personas podrán comprender mejor los secretos del universo desde una pantalla en su casa. Y muchos descubrimientos podrán surgir de observadores aficionados con alguna intuición particular.

¿Es la intuición más importante que el conocimiento sistemático?

Comeron no responde directamente. Pero brinda una pista clara: "Hoy, con la física en gran expansión, vuelve a ser más importante que nunca una visión global que permita captar una verdad general".

¿Una suerte de humanismo astronómico? Parece posible.

También lo es la reflexión filosófica sobre la importancia del conflicto en el estudio del universo. Todo lo que brilla es interesante, pero quizá lo más indicativo surge de los conflictos: estrellas en explosión, choques de estrellas, galaxias en espiral.

Ante la evidencia de tantos cataclismos, ¿cuál es la probabilidad de que la Tierra no sea, repentinamente, víctima de uno más de los gigantescos choques que el firmamento muestra a la vista de los astrónomos en sus millones de años de vida?

Jorge Ianiszewsky tiene una respuesta científica: "Hay una probabilidad de que la Tierra sufra un cataclismo entre hoy y los próximos 60 millones de años. Pero no sabemos cuándo podrá suceder con exactitud. Puede ser el año que viene, o dentro de 10 millones de años".

La incertidumbre puede dar lugar a un supremo argumento de ficción: nada sería un final comparable para la historia del hombre que llegar a descubrir el origen del universo justo en el momento en el que un cataclismo acaba con el propio hombre que conocemos.

En la soledad y el misterio de Paranal, toda imaginación es posible.

Quizá por eso, señala Comeron, "no es aconsejable que los astrónomos trabajen más de dos semanas seguidas en el lugar. Al comenzar la tercera semana, la mente comienza a volar por otras zonas".

La expansión se acelera

Catherine Cesarsky, directora general del Observatorio Europeo del Sur (ESO, según las siglas en inglés), habla francés porque nació en Francia, inglés porque es el idioma común de la institución, alemán porque la sede está en Munich y castellano porque se crió y estudió toda la escuela y la Universidad en Buenos Aires.

En septiembre último asumió la dirección del gigantesco observatorio. Y pocos meses antes había estado de pasada por Buenos Aires, donde resumió su concepción científica tan sin fronteras como su propia cultura franco-europea-argentina-universal.

Allí confirmó (La Nacion, 10 de marzo último) que el interés principal del Observatorio de Paraná es la evolución del universo. "Hasta hace poco sólo podíamos ver y estudiar los últimos 4000 millones de años. Ahora, con Paranal, podemos empezar a tener datos de lo que ocurrió hace 18.000 millones de años o aun más."

-¿Y qué se puede saber con esos datos del universo más cercano al origen?

-Desde la explosión inicial, el universo está en expansión. Parece que en el pasado había muchas más palabras que ahora. Y estamos confirmando cada vez más que en la evolución de las galaxias los choques entre ellas juegan un papel muy importante.

Y agrega otra conclusión surgida de la observación reciente: "En contra de lo que pensábamos, la expansión del universo no se está frenando, sino que se acelera. Creemos que las galaxias se van a ir alejando unas de otras cada vez más. Los agujeros negros irán devorándose toda la materia y transformándola en luz. Luego, todo irá enfriándose de a poco".

Es fácil comprender por qué Catherine Cesarsky puede sentirse igualmente cómoda en París, Buenos Aires, Munich o Paranal.

Textos y fotos: Germán Sopeña

lanacionar