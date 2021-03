Buscar pareja: estar vacunados es el nuevo atractivo en las redes de citas

Desde que en Argentina empezaron a vacunar a los adultos mayores contra el Covid 19 se multiplican en las redes las escenas de familiares llorando de emoción, aplaudiendo a los suyos cuando salen del hospital o mientras reciben la dosis, en señal de victoria, cuando en rigor aún no existen estudios definitivos sobre la capacidad de transmisión (del virus) entre individuos inmunizados. Pero mientras funciona como un alivio para nuestros padres y abuelos, estar o no vacunados ya “ranquea” (perversamente) entre quienes buscan pareja en línea. Al decir de los abonados al circuito romántico virtual, empiezan a aparecer perfiles en portales y aplicaciones con el dato destacado entre otras informaciones de rigor, como altura, color de ojos y edad.

Las personas que buscan pareja en las app prefieren a quienes ya están vacunados Shutterstock

Quienes aprovechan este recurso, incluso habiéndose colocado solo la primera dosis, buscan afinar su puntería o bien “garantizar” sexo seguro a sus posibles matches, promesa imposible de comprobar a menos que el interesado se tome el tiempo de investigar. A propósito de eso, algunos usuarios ironizaban sobre cómo sería una plataforma exclusiva para seres vacunados, una red que seguramente tendría la misma cantidad de perfiles falsos que las del resto del mercado, pero hoy todo, todo, puede ser. “Lo más deseable en un sitio de citas en este momento es estar vacunado” explicaba Michael Kaye, responsable de comunicación de la plataforma OkCupid al diario The New York Times, donde el autor del artículo recordaba que el 43% de los casi 1500 miembros de la plataforma Coffee Meets Bagel -dirigida a quienes quieren entablar relaciones profundas y duraderas- decía sentirse más atraído por alguien que se declare inoculado. En el mismo texto menciona el caso de una periodista que aún no la había recibido, y a quien un hombre con el que había establecido contacto le respondió: “eres muy simpática, pero he encontrado a alguien que además está vacunada”. Nuevo argumento de rechazo o discriminación, lo cierto es que el atractivo no pasa tanto por reducir las probabilidades de contagio, sino que denota cierta confianza en la ciencia de parte del candidato, dato importante si recordamos que la pandemia dividió el mundo en dos: por un lado, los escépticos que sospechan de un complot, y por el otro los convencidos de que el virus salió de un mercado chino. “Eso da una idea de las opiniones políticas y los conocimientos científicos de un potencial compañero. Señala que es alguien preocupado por el Covid-19, lo que es probablemente algo que da un poco de tranquilidad al otro”, explicaba Dawoon Kang, cofundadora de Coffee Meets Bagel.

Así como hay quienes se prestaron confiados a las pruebas de los distintos laboratorios, otros huyen y no piensan aplicarse ninguna vacuna, ni siquiera la mejor valuada, incluso si eso significa seguir sexual y sentimentalmente célibes. “La gente quiere a alguien a su lado, aunque sea virtualmente”, explicaba Kaye, y agregaba que en el caso de las mujeres los likes aumentaron casi el 10% respecto al mismo periodo del año pasado. Desde el comienzo del confinamiento la mayoría de los portales vieron aumentado el número de usuarios y el flujo de actividad, incluso se chatea más dentro de las plataformas, las personas se toman tiempo para responder y mantener conversaciones aunque eso no derive en un encuentro real inmediato. Justamente los cafés y cenas a distancia, y el sexo casual remoto, terminaron con la plaga del ghosting, al menos hasta que no termine esta otra pandemia.

En síntesis, si algo deberemos rescatar al final de la experiencia es la vuelta del intercambio verbal previo al contacto íntimo, en detrimento de las citas inmediatas y, a veces, sin el amable mensaje del día después. “Mucha gente nos dice: pienso más (...) soy más honesto con mis matches sobre lo que quiero”, aseguraba Kang y aclaraba que hoy más del 90% de los nuevos suscriptos dice buscar una relación larga. “Es el nivel más alto que hemos visto jamás”, afirma. En buenahora.

