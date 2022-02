Cada piel es un mundo: descubrí la mejor manera de cuidarla

¿Cómo elegís los productos para cuidar tu piel? ¿Te enfocás más en los activos o en lo sensorial? ¿Preferís texturas livianas o emolientes? ¿Sos de usar protector solar todos los días? ¿Tenés alguna preocupación puntual, como manchas, ojeras o acné? ¿Solés usar máscaras? ¿Y cómo sentís la piel durante el día?

No hay dos pieles iguales, pero con una rutina de skin-care adecuada, todas pueden verse radiantes. Por eso, estas son algunas de las preguntas que un profesional del cuidado de la piel va a hacerte antes de recomendarte los productos que mejor se adapten a tus hábitos y necesidades de cuidado.

Los productos Lidherma llegan al público a través de profesionales de la estética que, previo diagnóstico, son capaces de indicar los tratamientos más adecuados para cada tipo de piel y cada estilo de vida. Consultá al profesional que cuida tu piel o acercate de Lidherma Skin House y conocé los productos ideales para vos.

Lidherma

La importancia de tu elección

“Tu piel es absolutamente única. Te acompaña siempre, refleja quién sos, cambia con el tiempo, reacciona a diferentes estímulos. Y en cada etapa tiene distintas necesidades”, advierten desde la marca que desde 1989 desarrolla productos cosméticos con respaldo científico y sobresale por tomar en cuenta los diferentes tipos de piel.

Por eso los profesionales del cuidado de la piel eligen y recomiendan Lidherma en temas que van desde la limpieza hasta la protección solar, la hidratación, la nutrición y el abordaje de manifestaciones como el acné, la piel sensible y el tratamiento de los signos del paso del tiempo.

Lidherma Shutterstock

El secreto, en las fórmulas

Una molécula con cuatro variedades de ácido hialurónico es la clave de la potencia de Hyaluronic 4D Face Cream.

Dherma Science Night Reset Cream está formulada con un ingrediente que “resetea” tu piel mientras dormís.

La línea Skinbioma equilibra la microbiota, ese ecosistema de microorganismos que protege y mejora la salud de la piel.

Radian C Brightening Serum contiene una Vitamina C que no se oxida, mantiene sus propiedades y llega al interior de la piel sin degradarse.

Estos son solamente algunos de los secretos de las fórmulas de Lidherma. La marca elabora sus productos con materias primas desarrolladas por los más importantes laboratorios internacionales e incluye los últimos avances de la química cosmética.

Dermatológicamente testeados y no testeados en animales, los productos llegan al público en envases que reflejan el compromiso de la marca con el medio ambiente. Descubrí el mundo de Lidherma. Descubrí la experiencia de cuidar tu piel.

Lidherma Shutterstock

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.