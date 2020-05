Café, por Agustín Quiroga

Las bondades de esta infusión, según el propietario de Café Puerto Blest, uno de los que más saben de la materia

Alta gama . Desde Café Puerto Blest, Agustín Quiroga es la figura del café de especialidad en el país: recorre fincas de todo el mundo en busca de los mejores granos para luego tostar y ofrecer a las cafeterías. "Las claves son sustentabilidad y la trazabilidad. Compramos a productores de forma directa a precios justos y luego no solo vendemos café, sino que trabajamos todos los días en hacer docencia y generar mejores hábitos de consumo".

Agustín es el referente en café de especialidad en el país. Crédito: Silvio Zuccheri

Expreso o filtrado . En cuanto a la diferencia entre uno y otro, Quiroga explica que un expreso es una bebida saturada, es decir que todos los sabores están comprimidos en 45 ml. En cambio, en un café filtrado la bebida está diluida, por lo que se pueden percibir fácilmente las virtudes del café y entender mejor sus atributos.

La Chemex, uno de los métodos preferidos de Quiroga Crédito: Silvio Zuccheri

Molienda . Cada método necesita un tipo de molienda en función del tiempo. Para prensa francesa, un punto más que la sal gruesa; V60 y Chemex, como la sal entrefina; en la Aeropress se requiere un punto menos que la sal entrefina, y para la Moka o italiana, la textura del azúcar.

El método de filtrado V 60 Crédito: Silvio Zuccheri

Métodos . Chemex, V60, prensa francesa, Volturno y Aeropress son los más usados. "La prensa genera bebidas de mucha intensidad, viscosas. Si no les gusta la sensación arenosa, capaz no sea el método a elegir. Me gusta la Chemex, que es un método por goteo, con un filtro de papel más pesado que retiene los aceites del café y genera bebidas súper nítidas y limpias".

Aeropress, ideal para llevarte el café a todos lados Crédito: Silvio Zuccheri

Aeropress . Su diseño de dos cilindros lo asemeja a una gran jeringa y como es de plástico y pequeño, es el método ideal para viajero. "El café que se extrae es una combinación entre prensa francesa y Chemex", dice Quiroga, que cuenta que es el método que elige para arrancar el día con todo: "Luego tomó Chemex o V60".

Prensa francesa Crédito: Silvio Zuccheri

Guardado . El café se guarda en un lugar fresco y seco. "No tienen que haber olores ni humedad, por eso no se guarda en la heladera. Lo mejor es dejarlo en la bolsa donde viene, y una vez abierto, cerrar quitando la mayor cantidad de aire posible", aconseja Quiroga.

Cafetera volturno, moka o italiana Crédito: Silvio Zuccheri