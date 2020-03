Cambio de look radical: la transformación en la imagen de Kate Middleton

La duquesa de Cambridge cambio radicalmente su look en su viaje a Irlanda Fuente: Reuters

En los últimos días, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton , se abrió públicamente al referirse a su experiencia en la maternidad y lo difícil que fue para ella atravesar ese momento por primera vez. En una visita a un centro de la primera infancia en Cardiff -la capital de Gales-, Middleton relató que tuvo la oportunidad de compartir experiencias con otras madres. "He estado conversando con otras mamás sobre cuando tuve a George. Tenía un bebé muy pequeño en el medio de Anglesey y me encontraba tan aislada, tan sola", dijo. "No tenía cerca a mi familia. Guillermo hacía el turno de noche. Me gustaría haber tenido un centro como este para al menos hablar", sostuvo Kate visiblemente emocionada.

En el evento, Middleton se mostró con su tradicional corte de pelo, unos centímetros por debajo de los hombros. Ahora, algo cambió en su imagen y la duquesa lo mostró en su último viaje a Irlanda, en el que se la pudo ver con un peinado mucho menos sutil de lo que acostumbra. Es que Middleton se animó a un estilo moderno y se cortó el flequillo.

A tono con la paleta cromática oficial de Irlanda, la duquesa vistió un delicado vestido verde para acompañar el estreno de su nuevo look.

Durante los tres días en los que Kate y William permanecerán en Irlanda, la pareja se encargará de fortalecer las relaciones internacionales y los vínculos culturales entre ese país y el Reino Unido. En el primer día, los duques se reunieron con el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins , y su esposa, Sabina Coyne , en la residencia presidencial oficial Áras an Uachtaráin . La agenda incluye también una visita a Dublín y a los condados de Meath, Kildare y Galway. Además, se espera que el duque y la duquesa se reúnan con los lugareños y conozcan distintos emprendimientos y proyectos que apuntan a la sustentabilidad en la zona.