Siempre hubo perros en la casa de María González Ramírez. "Mi familia y yo amábamos los perros, pero yo en ese momento no me cuestionaba muchas cosas. Teníamos un pastor alemán y lo queríamos muchísimo. Pero, cuando se portaba mal, mi madre le pegaba con un rollo de periódico en la cola. De acuerdo a lo que a ella le habían enseñado, estaba bien hacerlo. ¡Los perros necesitan aprender a comportarse en casa y a veces el método del castigo era necesario! Eso era lo que me explicaba", recuerda.

María creció, estudió, trabajó y se independizó. Aunque extrañaba compartir sus días con un animal, la realidad era que no tenía ni tiempo ni espacio para tener y cuidar de uno. El tiempo pasó. Si bien trabajó en su profesión por varios años y pudo crecer como profesional y persona, sabía en su interior que su profesión no era su pasión, que su propósito de vida estaba más lejos de los números y más cerca de los animales.

"Así fue que, en un punto de mi vida, tomé conciencia de esto y decidí hacerle caso a mi corazón. Después de una carrera en Administración de Empresas y un postgrado en Gerencia de la Calidad, estudié lo que mi pasión me dictaba: asistencia veterinaria y empecé a descubrir este mundo maravilloso de los animales y especialmente de los animales domésticos".

Llamado a la aventura

Corría 2018 y en medio de una profunda reflexión personal, María convenció a su marido para concretar un viaje por América en casa rodante. "Fue revelador para mí descubrir que no solo podía hacer de esta travesía un viaje de placer para conocer otros países y culturas, sino que también mi viaje podía tener un propósito mas grande, ayudar".

Entonces, motivados por su amor hacia los animales, decidieron que ayudarían a los perros abandonados en los países que recorrieran -desde luego, desde las posibilidades que tuvieran para hacerlo-. Les llevó más de un año y medio poder organizarse. En ese lapso de tiempo ahorraron y vendieron su auto hasta que finalmente pudieron comenzar su aventura. Así fue como nació DUPA, Dame Una Pata América (@dupa.dameunapataamerica), un movimiento cuya consigna era "Viajando por América, hacemos campañas de concientización contra el abandono y el maltrato animal, y promovemos la adopción de animales sin hogar".

Cuando comenzaron el viaje, además, por supuesto de la emoción de la aventura de moverse por carretera y caminos de tierra, más de 44.000km, por América de punta a punta, María tenía muchas expectativas sobre cómo sería acercarse a los perros en situación de calle, que técnicas usaría para lograr su confianza y poder alimentarlos, sin que huyeran o la mordieran por temor. Recorrieron desde Argentina hasta Colombia a la ida: pasaron por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y la costa de los Estados Unidos. Al regreso, completaron un trayecto desde Florida hasta San Francisco y pasaron por Georgia, Arkansas, Tenesse, Alabama, Arizona, Nevada, Oklahoma, Texas, Nuevo México, California y Luisiana.

"El viaje no solo significo encontrar estas respuestas, sino que empezó a tomar un significado mucho más grande. Hubo un momento de transformación en mi vida. Entendí que los perros son mucho más sensibles, sensitivos e inteligentes de lo que yo pensaba, con personalidades únicas y sistemas emocionales complejos, con unas cualidades tan magnificas propias solo de su naturaleza y que pocos humanos podemos entender, pero también, igual que el humano, son seres con una gran necesidad de amor. Y, entre más conocía a los perros, más me enamoraba de ellos. Creo que es la mejor manera en que puedo describir cómo me sentía, literalmente, estaba en un estado de enamoramiento".

Grandes maestros

En ese proceso de descubrimiento y aprendizaje, María encontró que no había sido en sus estudios, ni en la práctica como asistente veterinaria, ni en las investigaciones que llevó adelante donde encontró a sus grandes maestros. "Ese mérito se lo llevaron, por mucho, todos los perros abandonados en las calles que conocimos durante el viaje. Estos ángeles de cuatro patas fueron mis verdaderos educadores. Fue de ellos que recibí todo el aprendizaje, y sus caras de desolación, sus ojos tristes y sus pancitas vacías fueron mi mayor motivación. Se estaban convirtiendo en mi mayor inspiración para trabajar en un propósito mucho más grande, que el que me había propuesto al inicio del viaje".

Es que María estaba empezando a tener, no solo una visión diferente sobre los perros, sino también una visión diferente de ella misma en su contexto. "Entendí que, el problema del abandono animal es algo que ocasionamos nosotros como especie, y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad moral no solo de involucrarnos, sino de encontrar la solución".

María estudió, investigó, se formó y puso en práctica un sistema que le permitió transformar las relaciones de los humanos con sus perros. Las bases conceptuales están en el entrenamiento cognitivo-emocional, y el fundamento principal es el amor.

"Este viaje me cambió la vida y me ayudó a ver que con lo mucho o poco que hiciera para cambiar la vida de estos seres vivos que no tienen voz, haría una diferencia. Por eso por un lado estoy gestionando el armado y funcionamiento de la Fundación Dupa, con el objetivo de recaudar fondos para acompañar y ayudar a tantos refugios de animales que hoy hacen milagros para subsistir y por otro desarrollando una plataforma en redes sociales cuyo fin es concientizar y acompañar a todos los que tienen una mascota para que logren tener una relación equilibrada, sana y feliz con ellas. Más que un viaje recorriendo toda América en casa rodante, fue un viaje que cambió mi vida. Y espero, ayude a cambiar la de miles de animales y personas".

