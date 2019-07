Camila Morrone. Responde a los que critican su noviazgo con Leo DiCaprio

Contra los haters: "¡La gente es tan mala! Muchos hablan de personas de las que no saben nada. Aprendan a vivir con un poco menos de odio y utilicen su tiempo para otras cosas", escribió Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Una imagen disparó más de mil quinientos comentarios. Enamorada de Leonardo DiCaprio (44) desde 2017, Camila Morrone (22) compartió su feliz presente publicando en Instagram una foto de la icónica pareja de los años 50, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes se llevaban veinticinco años. Inspirada en su propio romance con la estrella de Hollywood -con DiCaprio se llevan veintidós años-, la modelo y actriz escribió: "Un amor como este". Las reacciones no tardaron en llegar y muchas de ellas, no muy positivas.

Ante los comentarios desagradables de sus seguidores, la protagonista de Mickey and the Bear salió al cruce y les habló a los haters. "Acabo de leer algunos de los comentarios de mi Instagram y... Dios mío, ¡la gente es tan mala y está tan llena de odio y muchos hablan de personas de las que no saben nada. Simplemente espero que aprendan a vivir con un poco menos de odio y utilicen su tiempo en otras cosas, porque vivir sin odio... hace realmente bien", sentenció.

Durante el lanzamiento de la colección otoño invierno 2019/20 de Chanel en Shelter Island, Nueva York. Para la ocasión, optó por un vestido bordado con micropaillettes de la firma. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images