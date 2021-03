Caminaban durante horas para conseguir agua: el proyecto que cambió la vida de San Antonio de Copo

Todos hemos escuchado un montón de veces la frase “Sin agua, no hay vida”, y en el Día Mundial del Agua, vale remarcar que este recurso no solo es esencial para la supervivencia sino invaluable. Esto no era la excepción para los 300 habitantes de San Antonio de Copo -un pueblo ubicado al sur de Santiago del Estero- cuya fuente de agua más cercana se encuentra a kilómetros de distancia.

La rutina de estos lugareños, que deben combatir la sequía, proteger sus cultivos y animales y cubrir las necesidades de sus hogares desparramados por el monte, consiste en recorrer la pesada distancia hasta un canal del río Salado y cargar tachos de 200 litros que luego acarrean de regreso a sus hogares con la ayuda de una mula.

Foto: Gentileza Fundación Ingeniería Sin Frontera

Una situación insostenible que requería una solución inmediata, que llegó gracias al compromiso de la asociación civil Ingeniería sin Fronteras Argentina (ISF). Fueron ellos quienes idearon una propuesta eficiente y segura que pudiera mantenerse a lo largo del tiempo y mejorar, casi revolucionar, la vida de estos pobladores, que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, energía o transporte.

¿La estrategia de ISF? Plantear un sistema compuesto por techos de chapa para acumular el agua de lluvia, aprovechando al máximo la temporada de precipitaciones (entre los meses de octubre y abril) y sumar cisternas para su almacenaje. ¿Lo mejor? Hablamos de fuentes no contaminadas, lo que hace que el agua recolectada también sea apta para el consumo humano.

“Venimos trabajando en esto desde 2019. En una de las primeras visitas que hicimos al lugar un grupo de mujeres nos contaba entre lágrimas que debían recurrir a agua contaminada para preparar la comida de sus hijos”, recuerda Esteban de Olmos, coordinador general de ISF. Atestiguar la realidad de Copo fue el mayor incentivo para empujar este proyecto que pronto se va a materializar con la ayuda de los propios vecinos y los 800 mil pesos de financiamiento, cortesía del Concurso de Agua, que organiza Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Coca-Cola Argentina desde hace 15 años.

La meta, en principio, es montar 10 sistemas completos de recolección y acopio de agua, repartidos estratégicamente por el monte, para abastecer a unos 78 habitantes. Ya se pusieron en marcha los diferentes trabajos de análisis y proyecciones en la zona para dar comienzo a las obras y los pobladores comenzaron a producir sus propios ladrillos, una manera de expresar su agradecimiento.

Foto: Gentileza Fundación Ingeniería Sin Frontera

La participación activa de los lugareños en la construcción, siempre bajo supervisión, apela a una conexión más directa y una sensación gratificante de pertenencia, indispensable para el éxito a largo plazo. Además de abaratar costos y minimizar los riesgos de contagio de COVID-19, evitando el ingreso de trabajadores ajenos a la comunidad.

Desde ISF están convencidos de que esta obra cambiará por completo la vida a los habitantes de San Antonio de Copo, quienes ya estaban más que dispuestos a poner su granito de arena, incluso antes de la llegada del premio.

¿Qué es el Concurso de Agua?

Desde el año 2006, Coca-Cola reafirma su compromiso con el medioambiente y la sustentabilidad patrocinando el Concurso de Agua, un certamen que lleva adelante junto con Fundación Vida Silvestre y el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Universidad de San Andrés (UdeSA), para promover acciones bien concretas que mejoren el acceso al agua y la conservación de este recurso en todo el territorio nacional.

La iniciativa ya lleva 35 proyectos financiados que impactaron de manera positiva a 645.709 personas de 13 provincias del país, con una inversión de más de 10,5 millones de pesos.

Esta acción se engloba en un marco de manejo de agua, que Coca-Cola desarrolla desde hace más de una década, basado en cuatro pilares: Proteger cuencas, Reabastecer el agua que utiliza en sus bebidas, Reducir el consumo de agua en sus plantas y Reciclar el agua de sus procesos productivos.

Gracias a ese trabajo, desde 2015 –cinco años antes de lo previsto- la Compañía alcanzó la meta global de regresar a las comunidades y la naturaleza el 100% del agua utilizada en sus bebidas, porcentaje que desde 2019 supera el 160 por ciento en nuestro país. En 2020, se logró elevar el indicador al 220 por ciento. En vistas al 2030, Coca-Cola tiene una visión clara: lograr la seguridad hídrica para las comunidades en las que opera y seguir brindando soluciones de impacto inmediato, que en Argentina ya beneficiaron a más de 700.000 personas.

