Al momento en que protagonizó la campaña, en 2019, había dejado de teñirse hace cinco años. “Me criticaron mucho por no avergonzarme de mi naturaleza pero yo entendí que el tiempo pasa para todos y que ser viejo o no, es una cuestión de cómo te tomás la vida, no de tu color de pelo y este es el pelo es el que me representa", aseguraba por entonces.