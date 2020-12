Carreras pospandemia. Datos, tecnología y líderes más humanos

La cuarentena mundial aceleró procesos de transformación en las empresas y la educación Fuente: LA NACION

Suele decirse que en los últimos 50 años el mundo cambió más que en los anteriores 200. El avance de la tecnología ha modificado procesos, trabajos y formas de vida. Pero si esta frase era cierta hace un año, hoy podría redoblarse: solo en 2020 el mundo cambió más que en los últimos 50 años juntos. La pandemia de coronavirus y la consiguiente cuarentena mundial dieron por tierra con todo lo conocido y pusieron a prueba familias, estructuras, gobiernos, empresas. Nueve meses más tarde, y luego de enormes cambios organizacionales en los que la virtualidad tuvo un rol preponderante, un nuevo orden comienza a emerger. De él se desprende no solo un futuro del trabajo diferente para quienes ya están insertos en el mercado, sino además una serie de posibilidades inéditas para quienes empiezan sus estudios post colegio.

Según un estudio global de la plataforma de educación Pearson, seis carreras se destacan como transformadoras de la educación superior, ampliando los típos de títulos que se ofrecen: gastronomía; industrias del vino y la cerveza; redes sociales; eSports; educación online; ciberseguridad y ciencias ambientales. La variedad de industrias e intereses es amplia, pero tienen en común las virtudes multidisciplinarias que deben tener los candidatos, así como el despliegue de "habilidades blandas", una facultad a la que cada vez se le presta mayor atención.

"Estas son las principales búsquedas y carreras en crecimiento, que a su vez traen un cambio relacionado con la forma en que pensamos el aprendizaje, porque vemos que se buscan salidas laborales más rápidas, carreras más cortas y más especializaciones", amplía Maria Paula Sacchini, Director Marketing & Corporate Affairs de Pearson. Esto va marcando los cambios que se deben ir produciendo a nivel educativo y de certificaciones para acompañar esta demanda. "Antes estudiabas cinco años para ser licenciado en Marketing, hoy es muy común hacer cursos de marketing digital", ejemplifica Sacchini.

Desde su consultorio, la psicóloga Silvana Weckesser también ve este apuro por salir al mercado laboral. "Noto que hay menos tendencia a las carreras tradicionales, porque son largas y lo que se intenta es achicar los tiempos. En cambio la tecnología, la información y las comunicaciones pisan fuerte. Mientras antes las carreras que se elegían estaban basadas en la vocación, hoy el fin es la salida rápida y redituable", sostiene.

La única distinción que nota, sin embargo, es la carrera de Psicología, que se explica por las ganas de conocerse a uno mismo, aunque en ocasiones puede virar en intereses como Coaching o Constelaciones Familiares, entre otras prácticas. "Que no es lo mismo que hacer una carrera, pero sigue esa línea de autoconocimiento", apunta. Para la profesional, el dilema es que esta búsqueda está aparejada con una necesidad de satisfacción inmediata que no es saludable. "El humano necesita un tiempo, le guste o no. No tiene que ver con la inteligencia, sino con procesos psíquicos que necesitan un tiempo de maduración. La necesidad de satisfacción inmediata hace que baje la tolerancia a la frustración, y que entonces los golpes sean cada vez más fuertes", advierte.

Capacitación permanente

"Ya no alcanza con un título universitario, vemos que en las empresas y en las ferias de recursos humanos empieza a haber una demanda de upskilling y reskilling, porque las habilidades que necesitábamos hace 10 años no son las mismas que necesitamos hoy. Y ni siquiera las que necesitábamos hace un año", relata Sacchini. Entre otras, hay una revalorización de habilidades como el pensamiento crítico, la resiliencia y la empatía, a tono con un nuevo paradigma de líder mucho más humano. "Antes se pensaba solo en las habilidades técnicas, pero lo cambiante del mundo requiere otras cuestiones. El Covid intensificó esto, teniendo que lidiar, por ejemplo, con el trabajo desde casa", apunta la especialista de Pearson.

Desde Talenters, expertos en head hunting en el segmento ejecutivo, coinciden con esta búsqueda de habilidades blandas por parte de las empresas. "Hoy el perfil de los candidatos se evalúa por su carrera, pero también por la parte soft, su ADN. Se valora la resiliencia, el poder de adaptación, la flexibilidad y la curiosidad", describe Carolina Reymundo Roberts, socia. Asimismo destacan la cultura del error, el poder sentirse cómodo en un traspié sin sentirlo un fracaso, así como el espíritu colaborativo, entendiendo que hoy se trabaja en equipo e incluso entre compañías, como un ecosistema. "Y la agilidad de aprendizaje, sin necesidad de saberlo todo pero siendo ávidos de salir a investigar", agrega Ángeles Burone, también socia.

Otro cambio que notaron es que algunas carreras de ámbitos antes académicos han comenzado a valorarse más. "En el mundo de Data Analytics hay lugar para físicos, matemáticos, estadísticos: gente que antes estaba más metida en la academia o la investigación. Prima una cultura impulsada por la accesibilidad y el volumen de datos que existe, y se necesita mucha gente en esas áreas", describe Burone. En ese sentido, otros mercados igual de fuertes que aprecian son todos aquellos relacionados con la tecnología, los expertos de negocios y las ciencias de la información en sus distintos derivados. Y en relación a la pandemia, la naturalización del trabajo remoto también sirvió para abrir puertas: "hoy se busca talento argentino para trabajar desde acá en proyectos en distintas partes del mundo, porque seguimos siendo muy valorados. Tenemos esa cosa de ser aguerridos, de levantarnos y caernos, de tolerancia a las crisis, que atrae mucho", apunta Reymundo Roberts, aunque desliza que también son muchos los que se están yendo del país seducidos por este tipo de ofertas.

Las transformaciones que se dieron en estos meses no fueron tanto una sorpresa como la aceleración de un proceso que ya venía construyéndose. Y lo que se viene, seguirá esta línea de velocidad. "El futuro profesional de quienes egresan del colegio hoy va a ser permanentemente cambiante. Cada vez más van a tener que reentrenarse, en un cambio constante con nuevas oportunidades todo el tiempo. Es probable que en unos años estén trabajando de algo que ni nos imaginamos hoy. Con lo cual, deberán tener mucha agilidad, plasticidad y capacidad de adaptación", pronostica Alejandro Melamed, director de Humanize Consulting y autor de Tiempos para Valientes: cómo liderar la crisis y la transformación hoy. Tal vez lo que nos espere sea un futuro de estudiantes crónicos y avidez por lo diferente y novedoso. Por lo pronto, los últimos meses sirvieron para dejar en claro la viabilidad de todo tipo de emprendimientos.

"Mientras muchas personas se dieron cuenta de que estaban insertas en categorías, rubros e industrias con poca capacidad de reacción, otros descubrieron su auténtica pasión. Y determinadas áreas aceleraron su crecimiento de manera exponencial y asimismo su nivel de demanda de profesionales. Hoy los que tienen trabajo cada vez tienen más, y quienes tienen pocas chances también disminuyeron las mismas", analiza Melamed. Weckesser ensaya su propia explicación: "Los cambios forman parte de la vida. Este en particular está especialmente marcado por la pandemia, que lo aceleró. Pero lo que quedó a la vista es lo que ya estaba dándose, solo que hoy no hay con qué disimularlo".

