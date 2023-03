VARIEDAD, PRESTACIONES, DURABILIDAD

“Siempre elijo para mis proyectos en la costa carpinterías de PVC de Rehau. Me gustan por la variedad de colores y especialmente por las prestaciones: me refiero tanto a su durabilidad y hermeticidad como al hecho de que se trata de un material que no condensa. Además, tienen doble vidrio. Y resultan perfectas para ambientes en los que la sal marina y la corrosión podrían afectar otros materiales”, se entusiasma Marisa Vichich, arquitecta que lleva construidas más de 150 casas en Costa Esmeralda.

Las puertas y ventanas de PVC no solo constituyen una opción imbatible en cuanto a aislación térmica y acústica: a eso se suman otras características clave, como el bajo mantenimiento, la seguridad antirrobo y la increíble variedad de colores y texturas que permiten dotar a cada proyecto de una personalidad única.