Casi primavera: 4 ideas para aprovechar los días lindos al aire libre

Con la llegada de los días lindos, nada mejor que planear actividades que nos saquen de la rutina y nos conecten con la naturaleza. De la mano de Club LA NACION, hay propuestas para todos los gustos: desde navegar en kayak o en catamarán por el Delta, hasta animarse a un parque aéreo de aventura o descubrir un nuevo espacio en el bioparque Temaikèn. A continuación, opciones para disfrutar en buena compañía.

Temaikèn

La nueva estrella de Temaikèn: el aguará guazú rescatado en Santa Fe, que ayuda a visibilizar sobre la importancia de la conservación de la especie.

Sitio web: www.temaiken.org.ar

www.temaiken.org.ar Beneficio: 2x1 en compra online de entradas anticipadas todos los días

2x1 en compra de entradas anticipadas todos los días El dato: el nuevo espacio incluye una casa rural con personajes que cuentan historias, además de binoculares, huellas y rincones interactivos que hacen que la experiencia sea inmersiva

Temaikèn inauguró “Territorio Aguará”, un nuevo espacio que recrea los humedales y pastizales argentinos para conocer al aguará guazú, el cánido más grande de Sudamérica, junto a carpinchos, yacarés y otras especies. El recorrido ofrece miradores, propuestas interactivas y la guía de los Guardianes de la Naturaleza. El ejemplar de aguará que vive allí fue rescatado en Santa Fe y hoy ayuda a sensibilizar sobre la conservación.

La nueva incorporación de Temaikèn está en sintonía con su identidad: un bioparque en Escobar que combina naturaleza, educación y juego, con recorridos inmersivos por la selva misionera, la sabana africana, la Patagonia y un enorme aviario. Con esta novedad, reafirma el compromiso con la biodiversidad y el disfrute en familia.

Delta en Kayak

Anticipá la primavera en el Delta.

Sitio web: www.deltaenkayak.com.ar

www.deltaenkayak.com.ar Beneficio: 20% en las actividades todos los días

20% en las actividades todos los días El dato: organizan paseos en kayak o canoa con cena y fogón a orillas del río en noches de luna llena, una experiencia única que mezcla aventura y disfrute bajo las estrellas

Delta en Kayak es una propuesta de ecoturismo con más de 20 años de historia en el río Sarmiento, a solo diez minutos de Tigre. Ofrece paseos, travesías y cursos en kayaks y canoas, con lancha propia para el traslado de pasajeros. La experiencia se completa en su isla, que cuenta con playa de arena, restaurante y espacios para eventos. Allí se combinan naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre.

Euca Tigre

¿Te animás a la aventura en las alturas?

Sitio web: www.eucatigre.com

www.eucatigre.com Beneficio: 20% en compra de entradas todos los días

20% en compra de entradas todos los días El dato: es el único parque en Argentina con línea de vida continua Saferoller, lo que garantiza que los visitantes estén asegurados desde el inicio hasta el final de cada circuito

Euca Tigre es el parque aéreo de aventura más grande de Sudamérica y está pensado para toda la familia. Con más de 105 juegos en altura, tirolesas, una torre de caída libre y el área especial Euca Mini para los más chicos, combina adrenalina, naturaleza y entretenimiento. Todo el predio fue diseñado siguiendo normas europeas.

Catamaranes Tigre

Los recorridos de Catamaranes Tigre duran entre una y dos horas.

Sitio web: www.catamaranestigre.com.ar

www.catamaranestigre.com.ar Beneficio: 10% en paseos en catamarán todos los días

10% en paseos en catamarán todos los días El dato: como son pet friendly, las mascotas pueden sumarse al paseo con correa

Catamaranes Tigre ofrece paseos por los ríos principales de la primera sección del Delta del Paraná, como el Tigre, Luján y Sarmiento. Los recorridos, de entre una y dos horas, permiten descubrir la vegetación ribereña, los recreos tradicionales y las típicas casas de fin de semana del Delta. La flota cuenta con siete catamaranes con capacidad para 90 a 180 personas, equipados con climatización y servicio de cafetería a bordo. Según el tipo de embarcación, también se visitan atractivos turísticos como el Museo Sarmiento, los clubes de remo y el imponente Museo de Arte Tigre.

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.