Cate Blanchett. Marcó récord de estilo: seis cambios en 24 horas

Cate Blanchett marcó récord en Nueva York con lo mejor de su guardarropa Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

21 de agosto de 2019 • 16:19

En una suerte de maratón fashionista, Cate Blanchett (50) dejó a todos con la boca abierta al "desfilar" seis looks en sólo 24 horas. La australiana estuvo en Nueva York cumpliendo con su apretada agenda de eventos y compromisos y no repitió ningún outfit. La ganadora del Oscar eligió conjuntos lisos con falda y dos piezas con pantalón y también apostó a los tonos tierra y las tablas XL. "Siempre encontré más seductores los pantalones que los vestidos. Pienso que tienen que ver más con lo que escondés que con lo que revelás y, en lo personal, me encanta una mujer vestida con un traje de pantalón", contó la actriz, que además no dudó en revivir las clásicas hombreras de los 90.

Para el estreno de su última película, ¿Dónde estás, Bernadette?, escogió un espectacular traje de Alexander McQueen. ¿El detalle? Las mangas en tela satinada que formaban pliegues imitando los pétalos de una rosa. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Para ir a The Late Show with Stephen Colbert, la actriz volvió a elegir una blusa con capa Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

En otro de los momentos del día, "desfiló" un estilo working girl. Camisa dentro del pantalón de cintura alta en color caramelo y stilettos Sergio Rossi. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

En gris y con maxitablas, combinó un vestido de la misma firma con unos zapatos negros de líneas masculinas Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

A la salida de Today Show, Cate lució un saco y falda plisada, todo en rosa chicle, de Akris, que combinó con zapatillas blancas. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Con camisa estampada y amplias mangas abullonadas, firmada por The Row, que combinó con pantalón recto pinzado y stilettos Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages