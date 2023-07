Cerro Bayo: cómo vivir una experiencia fuera de serie en el centro de ski “boutique” de la Argentina

El ya emblemático y muy familiar spot de ski renueva este año su alianza con American Express y presenta para la temporada una serie de beneficios que incluyen desde alquiler de equipos de alta gama⁴ en seis cuotas hasta clases y descuentos en los mejores restaurantes³

Cerro Bayo cuenta, entre otros tesoros, con 280 hectáreas de superficie esquiable y 14 kilómetros de pistas con increíbles vistas del lago Nahuel Huapi. Pero el ya emblemático spot de ski de la Argentina, con American Express tiene para dar aún más: porque desde el mismo corazón de la montaña en Villa La Angostura regala también postales como la bajada de antorchas al atardecer el día de la inauguración, los mejores after ski, una propuesta familiar insuperable y más que interesantes opciones de refugios gastronómicos ubicados en la base del cerro.

A solo 6 kilómetros de Villa la Angostura y a 45 minutos del aeropuerto de Bariloche, Cerro Bayo hace gala de un amplio elenco de notas distintivas. Pero si hay algo por lo que el mundillo esquiador ama “el Bayo” eso tiene que ver muy probablemente con el excelente diseño de los sectores exclusivos para cada tipo de práctica: así existe un circuito especial para principiantes, así como también pistas intermedias y fuera de pista totalmente señalizado para expertos. Incluso los no esquiadores la pasan bien en Cerro Bayo, ya que pueden divertirse en el tubing, hacer una caminata con raquetas o simplemente disfrutar de las vistas y la gastronomía. En suma: una propuesta a puro disfrute y beneficios únicos de la mano de American Express.

Beneficios en equipos, clases, pases y gastronomía

La buena noticia es que, para esta temporada invernal, Cerro Bayo renueva su alianza con American Express para acercar a sus clientes una serie de beneficios y experiencias únicas. Para empezar, todas las tarjetas American Express emitidas en la Argentina (tanto para las Tarjetas emitidas por American Express Argentina como por bancos autorizados) tendrán la posibilidad hasta el 15 de septiembre inclusive de pagar en 3 y 6 cuotas fijas servicios de alquiler de equipos⁶, clases¹ y pases⁴; además de 15% off –sin tope y en el acto– en los restaurantes Tronador, Altitud y Amex Snow House³, todos ubicados en el centro de ski.

En Cerro Bayo, existe un circuito especial para principiantes, así como también pistas intermedias y fuera de pista totalmente señalizado para expertos.

Otro de los beneficios incluye un 10% off sin tope y en el acto, además de 3 y 6 cuotas fijas, en el alquiler de equipos de alta gama⁵ (equipos “Plata”) en Rental Yeti; y hasta un 25% de descuento sin tope y en el acto 3 y 6 cuotas fijas en ski packs⁷.

Con The Platinum Card® de American Express, Tarjetas Black e Icon de bancos autorizados, los socios podrán disfrutar de un 20% off sin tope y en el acto, y hasta 3 cuotas sin interés, en el Exclusive Pass² en ventanilla. Hablamos, claro, del pase prioritario con Fast Track, parking exclusivo y acceso al VIP Lounge, un espacio sin costo para una pausa de relax en plena montaña con espacios de coworking y de lectura, wifi, degustaciones y reserva de restaurantes, entre otros servicios.

Muy pronto, más experiencias premium en la montaña

En breve se lanzarán además dos nuevas experiencias especialmente pensadas para los consumidores más exquisitos, ambas disponibles para quienes cuenten con American Express The Platinum Card®, Tarjetas Black e Icon de bancos autorizados.

Una de ellas es “In the Heights Experience”⁸, que suma la posibilidad de redescubrir Cerro Bayo con una exclusiva caminata con raquetas. En medio del impresionante paisaje, un guía de alta montaña certificado por parques nacionales marcará el camino hasta hacer cumbre y así, con el Cerro Inacayal de frente y sobre un living de hielo, se servirá licor de dulce de leche¹⁰ acompañado de chocolates para redondear un momento de paz, confort y naturaleza.

Tanto esquiadores como aquellos que no practican el deporte pueden disfrutar de toda la gama de propuestas que ofrece la montaña, con paisajes únicos y gastronomía de alta montaña.

Por otro lado, “Mountain Taste Experience”⁹ propone un atardecer en un sitio sin igual: con una copa de bienvenida, ahumados y música en vivo, se trata de dar vida a un momento de conexión con la naturaleza, mientras la salida de la luna va de a poco tomando protagonismo. A continuación, se presentará una cena de pasos acompañado de vino: lo que se dice, una tarde-noche completamente mágica.

Para los principiantes, para los expertos, para los chicos: para todos

La oferta para los más chicos no tiene parangón en el país: ellos tienen a disposición la pista infantil “Cartoon Network”, especialmente diseñada y con su propia escuela de ski, todo mientras los más chiquitos pueden pasar el día en la guardería, con personal capacitado para cuidarlos durante toda la jornada.

En esa línea se destaca a la vez la oferta para quienes recién se inician en los deportes de nieve, ya que las pistas para principiantes se encuentran a 1.500 metros de altura (a diferencia de otros centros de ski, en los que por lo general están en la base). Esto les brinda a quienes dan sus primeros pasos en el mundo del ski, la oportunidad de contar con nieve óptima para sus clases y prácticas durante toda la temporada.

Una propuesta única en todos los sentidos

Otro de los puntos destacados de Bayo tiene que ver con sus refugios gastronómicos de montaña en los que American Express ofrece un 15 por ciento off sin tope y en el acto todos los días³.

El exclusivo American Express Snow House, ubicado en la base del Cerro, resulta ideal para disfrutar de los after ski y eventos especiales con chefs invitados, con la presencia este invierno del cocinero patagónico Jonathan Palavecino y un conjunto de platos diseñados por pares de todo el país.

Una temporada invernal con todos los beneficios.

Altitud es el nombre de la gran propuesta gastronómica de platos gourmet con originales fusiones, aunque su sello más característico posiblemente pase por su espectacular vista al lago.

Tronador, por último, es el refugio más grande de la montaña: queda junto a la escuela de ski & snowboard, ubicado en cota 1500, un lugar de muy fácil acceso para los principiantes. Sus comidas típicas de la zona y su rapidez lo transforman en el punto más buscado por los esquiadores, además de que su terraza se convierte cada año en un espacio de encuentro de toda la montaña.

No por nada American Express acerca una vez más a sus clientes una propuesta pensada para disfrutar de beneficios en el destino más exclusivo, mágico y acogedor en pleno corazón de la montaña: nada menos que ese paraíso llamado Villa La Angostura.

Descubrí todos los beneficios que te trae esta propuesta ingresando acá

