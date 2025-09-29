Chau humedad, manchas y desgaste: soluciones para que cocinas y baños luzcan como nuevos, sin obra

Renovar cocinas y baños de una forma fácil, rápida y sin entrar en obra resulta hoy perfectamente posible. Colorín viene desarrollando una serie de productos de alta calidad que resuelven los problemas más habituales (como humedad, manchas y desgaste) al tiempo que suman color y diseño. Una propuesta ideal para transformar estos espacios esenciales de la casa con resultados visibles en pocos pasos.

En esa línea, la marca acerca “productos que son soluciones”: pinturas y recubrimientos que combinan durabilidad, resistencia y estética. Así, cada aplicación no solo protege, también cambia la experiencia cotidiana al incorporar tonos que generan un impacto inmediato.

Con su altísimo poder cubritivo Decorcryl Látex Interior Lavable permite una limpieza simple y está disponible en más de 1.500 colores. Liliia Lytvyn

Fácil, efectivo y con estilo

Productos que resisten el uso diario, cuidan las superficies y aportan un acabado impecable.

Decorcryl Látex Interior Lavable es inmejorable para espacios expuestos a grasa y vapor: protege con acción antihongos, su alto poder cubritivo dice adiós a las manchas cotidianas y permite además una limpieza simple sin dañar la pintura. Además, está disponible en más de 1.500 tonos gracias al sistema tintométrico.

Otra alternativa: Colorín Azulejos Superficies Esmaltadas, el recubrimiento acrílico semibrillante que se adhiere perfectamente sobre revestimientos sin necesidad de fondos previos. Su resistencia a los lavados y facilidad de aplicación lo convierten en una solución práctica y duradera para azulejos, cerámicos esmaltados, vidrios y mampostería.

Si la pared presenta humedad, Colorín Antihumedad Bloqueador, para interiores y exteriores, actúa como barrera contra hongos y manchas. Su fórmula permite aplicarlo incluso sobre superficies húmedas, bloqueando el paso de la humedad y dejándolas listas para recibir la pintura de terminación.

Vitrolux Magic resulta perfecto para dar nueva vida a superficies de madera o hierro como mesas, sillas, rejas y marcos de ventana. Joe Hendrickson

Máxima resistencia, máxima estética

Soluciones para muebles y superficies que exigen un acabado impecable.

El esmalte sintético 3 en 1 Vitrolux Magic es perfecto para dar nueva vida a superficies de madera o hierro, como mesas, sillas, rejas y marcos de ventana. Ofrece un brillo tipo laqueado, cuenta con agentes anticorrosivos y no necesita fondos previos. También está disponible en más de 1.500 colores.

Vitrolux al Agua se caractertiza por su secado rápido, bajo olor y fácil aplicación. Oleksandr Shcherban

Por su parte, Vitrolux al Agua es un esmalte de secado rápido, bajo olor y fácil aplicación, recomendado para el interior de muebles, alacenas y bajomesadas.

Con estas opciones, renovar la cocina o el baño deja de ser un proyecto complejo para convertirse en una experiencia simple, rápida y con resultados duraderos. Colorín acerca soluciones que cuidan las superficies, resisten el uso cotidiano y transforman los ambientes con estilo. Porque mejorar tu casa no tiene por qué implicar obra: solo hace falta elegir el producto indicado y atreverse al cambio.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.