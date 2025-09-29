Chau humedad, manchas y desgaste: soluciones para que cocinas y baños luzcan como nuevos, sin obra
Con productos resistentes, fáciles de aplicar y en colores de tendencia, Colorín ofrece la forma más práctica de renovar cocinas y baños y mantenerlos impecables por más tiempo
- 3 minutos de lectura'
Renovar cocinas y baños de una forma fácil, rápida y sin entrar en obra resulta hoy perfectamente posible. Colorín viene desarrollando una serie de productos de alta calidad que resuelven los problemas más habituales (como humedad, manchas y desgaste) al tiempo que suman color y diseño. Una propuesta ideal para transformar estos espacios esenciales de la casa con resultados visibles en pocos pasos.
En esa línea, la marca acerca “productos que son soluciones”: pinturas y recubrimientos que combinan durabilidad, resistencia y estética. Así, cada aplicación no solo protege, también cambia la experiencia cotidiana al incorporar tonos que generan un impacto inmediato.
Fácil, efectivo y con estilo
Productos que resisten el uso diario, cuidan las superficies y aportan un acabado impecable.
Decorcryl Látex Interior Lavable es inmejorable para espacios expuestos a grasa y vapor: protege con acción antihongos, su alto poder cubritivo dice adiós a las manchas cotidianas y permite además una limpieza simple sin dañar la pintura. Además, está disponible en más de 1.500 tonos gracias al sistema tintométrico.
Otra alternativa: Colorín Azulejos Superficies Esmaltadas, el recubrimiento acrílico semibrillante que se adhiere perfectamente sobre revestimientos sin necesidad de fondos previos. Su resistencia a los lavados y facilidad de aplicación lo convierten en una solución práctica y duradera para azulejos, cerámicos esmaltados, vidrios y mampostería.
Si la pared presenta humedad, Colorín Antihumedad Bloqueador, para interiores y exteriores, actúa como barrera contra hongos y manchas. Su fórmula permite aplicarlo incluso sobre superficies húmedas, bloqueando el paso de la humedad y dejándolas listas para recibir la pintura de terminación.
Máxima resistencia, máxima estética
Soluciones para muebles y superficies que exigen un acabado impecable.
El esmalte sintético 3 en 1 Vitrolux Magic es perfecto para dar nueva vida a superficies de madera o hierro, como mesas, sillas, rejas y marcos de ventana. Ofrece un brillo tipo laqueado, cuenta con agentes anticorrosivos y no necesita fondos previos. También está disponible en más de 1.500 colores.
Por su parte, Vitrolux al Agua es un esmalte de secado rápido, bajo olor y fácil aplicación, recomendado para el interior de muebles, alacenas y bajomesadas.
Con estas opciones, renovar la cocina o el baño deja de ser un proyecto complejo para convertirse en una experiencia simple, rápida y con resultados duraderos. Colorín acerca soluciones que cuidan las superficies, resisten el uso cotidiano y transforman los ambientes con estilo. Porque mejorar tu casa no tiene por qué implicar obra: solo hace falta elegir el producto indicado y atreverse al cambio.
Conocé más en www.colorin.com
______________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
COTO cumple 55 años y lanza un sorteo con Rodrigo De Paul como protagonista
- 2
Un cardiólogo explicó los mitos y verdades sobre la creatina y enumeró cada uno de sus beneficios
- 3
Se escondió debajo de un tacho para que nadie lo viera, pero una mujer lo rescató y le cambió la vida en 42 días
- 4
Los beneficios de mezclar alcohol con cáscaras de mandarina, según expertos