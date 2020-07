Chequeos médicos. En cuarentena, ¿cuáles se pueden patear para más adelante?

Crédito: Ilustraciones de Elda Broglio.

Históricamente, marzo era el mes en el que empezábamos de nuevo: los chicos volvían a clases y nosotras pedíamos turnos al médico para hacernos los controles de rutina y asegurarnos de que la salud nos iba a acompañar hasta diciembre. Este año, marzo fue un amague de comienzo; a veinte días de haber dicho "OK, acá vamos", el mundo se puso en stop y así quedaron cancelados todos los turnos. Ahora que estamos en otra etapa de la cuarentena, empezamos a preguntarnos si deberíamos activar las consultas médicas y tachar nuestros pendientes . Para encontrar la respuesta, algunos profesionales de la salud hacen un repaso de los estudios anuales que estaría bueno tener y nos cuentan si podríamos patearlos o no.

Los de rutina

Para mujeres sanas de entre 20 y 45 años , los estudios más importantes son, en primer lugar, los ginecológicos y, en segundo, los chequeos clínicos.

Análisis de sangre completo: para descartar posibles problemas de salud, como anemia o infecciones.

Análisis de orina completo: para descartar infecciones urinarias y enfermedades renales y/o hepáticas.

Ecografía y/o placa de mamas: fundamentales para detectar tumores.

Pap: un control del estado de las células del cuello uterino.

Ecografía ginecológica: controla nuestro sistema reproductivo (útero, trompas de Falopio y ovarios).

Los necesarios

A pesar del aislamiento, hay controles que sí o sí tenemos que hacer. Realizá las consultas de los síntomas o enfermedades que no dan tregua con el tiempo.

Algún dolor agudo nuevo: mantenete alerta y si detectás algo fuera de lo común, llamá a tu médico.

Sangrados fuera de tu periodo menstrual regular: a veces no es solo por nervios, es una alarma. Atención.

Hipertensión: estés medicada o no, llevá un control de tu presión.

Alteraciones de la tiroides: si aparecen síntomas, pedí un análisis rápido.

Ardor al orinar: si sentís algún tipo de molestia, no te dejes estar y consultá inmediatamente a un profesional .

¿Se pueden patear los chequeos?

Lo primero que hay que destacar es que en condiciones normales, todas deberíamos intentar cumplir con los plazos, ya que existen por una razón. Pero sabemos que en un momento como el que estamos viviendo, ir al médico puede significar exponernos demasiado. Tomando en cuenta esto, los expertos en salud recomiendan que si estás sana, esperes un poco para realizar los chequeos de rutina, pero si sufrís de alguna patología crónica, lo ideal es que contactes con tu médico/a de cabecera para preguntarle específicamente cómo seguir . Tené en cuenta que muchas obras sociales están ofreciendo el servicio de laboratorio y de diagnóstico por imagen a domicilio, así que quizá ni tengas que salir.

En caso de que estés embarazada , las ecografías se hacen igual. Lo que sí puede ocurrir es que te las pidan más espaciadas y que no dejen entrar a ningún familiar a la consulta. Sí, sabemos que esto es un bajón, pero pensá que es otra forma de cuidarnos entre todos.

¿Qué pasa con los quistes?

Esto es algo que puede preocupar a varias de nosotras ya que los quistes son moneda corriente en las mujeres. Como dijimos anteriormente, en general, va a ser tu ginecólogo/a quien va a determinar si es necesario ir al control o no. Si no estás segura, podés tomar una consulta online y reenviarle los estudios anteriores para que en función de esas imágenes te indique cómo proceder. Ahora, si no tenés síntomas y, por ejemplo, tenés un nódulo mamario, hacer el control uno o dos meses más tarde no hace la diferencia . O, en caso de que tengas quistes simples -también conocidos como quistes de agua-, con que te hagas un chequeo una o dos veces al año está más que OK. En el caso de las lesiones por HPV, estaría bueno que consultaras a tu médico, ya que estas pueden evolucionar en un tiempo relativamente corto .

Metele a la placa de relajación

Si tenés una placa de relajación o descanso, ahora no deberías dejar de usarla, ya que, además de ser una herramienta útil para momentos de mucha ansiedad o angustia, nos ayuda a prevenir posibles lesiones en la boca. Pasada la cuarentena, estaría bueno que fueras al chequeo de rutina para que tu odontólogo vea si necesitás cambiarla.

Recordá, además, que los consultorios odontológicos solo están atendiendo de forma física casos urgentes, es decir que solo deberías ir al dentista si sentís mucho dolor o tenés una infección. Para el resto de las cosas, lo mejor es usar el servicio de consultas online que la mayoría ofrece.

Otra cosa importante a la que le debemos poner especial atención durante la cuarentena es la higiene bucal. El procedimiento que debemos realizar incluye: 2 minutos de cepillado como mínimo tres veces al día, hilo dental (al menos una vez al día y antes del cepillado) y también podés sumar un cepillo interdental y colutorios para reforzar.

¿Qué hacemos con los peques?

Si sos mamá, seguramente sabés que los controles en los niños se hacen a las 48 horas de que hayan nacido, una vez por semana durante su primer mes, una vez por mes hasta el primer año de vida y 2 o 3 veces al año pasados los 12 meses.

En época de cuarentena, puede que estemos un poco mareadas y no sepamos bien si conviene sacar a nuestro bebé recien nacido de casa para visitar al pediatra o no. Para despejar estas dudas, la Sociedad Argentina de Pediatría reglamentó los controles a realizarse. ¿Qué recomiendan? Que los bebés tengan sus chequeos a las 48 horas de nacer, a la semana de vida, al mes, a los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los nueve y al año .

Después del año, se posterga el control médico de rutina. Pero ¡ojo!, que lo único que no se posterga en los chicos es la vacunación . De hecho, esto es sumamente importante para que estén sanos y les escapen a las enfermedades. Si necesitás consultar algo entre controles, lo que se recomienda es que tomes un turno online con tu pediatra.

Turnos online

Está bueno que cuando agendes un turno online, trates de asegurarte de que el profesional esté usando alguna plataforma de telemedicina, como puede ser la página de tu obra social. O, si la consulta es particular, pueden usar DoqChat o Doc24 , que son algunas de las plataformas más conocidas. Este tipo de sitios no solo permite enviar mensajes, realizar videollamadas y compartir archivos de estudios anteriores, sino que también cuenta con políticas de privacidad para proteger toda la información que estés compartiendo.

Expertas consultadas : Rocío Amormino. Médica clínica, MN 21.953. Sofía Brodsky. Médica especialista en ecografía, MN 22.129. María Laura Meichtry. Pediatra, MN 15.004. Luciana Sordo. Odontóloga, MN 5522/02.