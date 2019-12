Chica de tapa OHLALÁ!: "Que las canas son un signo de vejez es un mito"

Agustina Vanella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2019 • 00:48

A los 19 años Natalia Borgoglio descubrió sus primeras canas. La visita a la peluquería fue inmediata y se convirtió en su lugar más concurrido durante 20 años, yendo cada diez días. Pero ocho meses atrás decidió dejar de destinarle tiempo y dinero a sus miedos sobre el qué dirán: se propuso respetar el color de su pelo y no teñirse más. Así, se introdujo en un proceso en el que día a día es testigo del fluir natural de su integridad. No quería simplemente teñirse de blanco, sino percibir y ser transformada por el actuar desenvuelto de su interior.

"Si bien la transformación es dura porque hay muchos momentos de incomodidad o de que ves que la gente no entiende, no tiene que ver con un color de pelo sino con otra cosa, con una transformación mía", dice Natalia. No solo la calidad de su cabello mejoró notablemente, sino que logró establecer una relación positiva con su pelo que antes veía inalcanzable. Natalia vivía pendiente de que nadie sospechara de su secreto, y como todo secreto que intentamos ocultar en nuestras mayores profundidades, eso la angustiaba enormemente.

Ser ejemplo para que más mujeres se animen a honrar su pelo tal cual es resulta una gran motivación para Nati y un aprendizaje constante con el que logra, a su tiempo, reafirmar un montón de aspectos personales. Entender que las canas no son signos de vejez, sino una mera tendencia en las mujeres, forma parte de aceptar que ya no tenemos por qué dar explicaciones sobre aquellas decisiones que tomamos y que se apartan de lo preestablecido. "Me gusta que la gente respete lo que el otro quiere hacer. Creo que tenemos que ser y dejar ser", afirma Nati.

¿Crees que el vínculo con tu pelo se expresa en tus relaciones?

"En todo. Esta transformación de mi pelo provocó algo en mi 100% positivo. Me siento libre para ser y verme como yo quiero", dice Natalia.

¿Cómo definirías a tu pelo?

"Luminoso"