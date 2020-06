China: un río se llenó de espuma por un derrame de 24 toneladas de detergente

El derrame se produjo cuando un camión que transportaba detergente industrial para ropa volcó río arriba y su contenidos se convirtió en una gruesa capa de espuma Crédito: Captura YouTube Asia Wire

La superficie de un río de China quedó completamente cubierta de espuma después de que varias toneladas de jabón líquido para ropa cayeran sobre el agua .

Los vecinos del lugar junto con sus niños se acercaron a la orilla para jugar con las burbujas y contemplar el espectáculo, informó Lad Bible .

Ubicado en el condado de Mei , en la ciudad de Baoji , el caudal recibió 24 toneladas de un detergente de ropa de uso industrial. De acuerdo con las autoridades del lugar, el derrame se produjo cuando un camión que transportaba 145 bidones de jabón volcó en la ruta sobre el sector superior del río.

En principio, los responsables aseguraron que el accidente no afectaría el suministro de agua local y que el producto no es dañino , aunque no informaron nada acerca del impacto que el episodio podría tener en la vida silvestre local.

