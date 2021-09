Choripanes. Ahumados, con jalapeños, queso azul, plant-based y más: 7 lugares para probar los “fuera de serie”

Fue elegido como el cuarto mejor sándwich del mundo. Dónde probar los diferentes y novedosos.

CON CHORIZO AHUMADO

La parrilla Maiky de Palermo se distingue por sus cortes ahumados de forma artesanal y su “Gran Chori” no es la excepción. Para hacerlo, usan chorizo de puro cerdo casero y con muy poca grasa, lo ahúman con astillas de nogal en un horno especial a baja temperatura y lo terminan a la parrilla. “El ahumado se tiene que pensar como un maridaje: hay que elegir la madera que se complemente a la perfección con el producto. En este caso usamos nogal porque es la madera más intensa, va muy bien con la carne de cerdo y permite realzar su sabor”, explica Andréz Mazer, dueño del restaurante. Se sirve en un pan de elaboración propia amasado con leche para conservar humedad, buena miga y corteza crocante, acompañado de papas fritas ($500) para consumir en el local o llevar. En Gorriti 5806, Palermo. Instagram: @maikyparrilla

CLÁSICO E INTENSO

En el restaurante de carnes Canta el Gallo preparan un choripán clásico con el toque distintivo que aporta la madera de espinillo. “Usamos chorizo de cerdo de primera calidad y lo ahumamos a 100° durante una hora y media en un ahumador con madera de espinillo y quebracho, logrando un sabor intenso muy especial”, cuenta su dueño Francisco Pidal. El chorizo se termina de cocinar a la parrilla y se sirve en pan francés hecho en la casa con aderezos a elección entre chimichurri, criolla, mayonesa picante, cebolla morada y morrones confitados ($320). Se puede probar en su hermosa casona dentro del Centro Comercial Nordelta (con espacios abiertos), comer “al paso” mientras se pasea por el predio o encargar con delivery. En Av. de los Lagos 7010, Tigre. Instagram: @cantaelgallo

CON CARNE VACUNA Y JALAPEÑOS

En las dos esquinas del bar Desarmadero, la cerveza se acompaña con tapas, hamburguesas y sándwiches. Entre estos últimos, el “chori” ocupa un lugar destacado del menú y uno de los más originales es el que lleva un chorizo hecho especialmente por Corte Carnicería con carne vacuna, cerdo y jalapeño ahumado. “Nuestros clientes lo piden y les gusta por su toque sutilmente picante que complementa muy bien el tenor graso propio del producto”, dice Carolina Ochoa, socia del bar. Primero desengrasan bien el chorizo, luego se abre al estilo “mariposa” y se termina de cocinar en la parrilla. Se sirve en pan francés apenas tostado y se acompaña de papas pay, pepinos encurtidos, salsa criolla y repollo encurtido para armar el sándwich a gusto ($390). “Para hacer un maridaje argento tradicional se puede acompañar con una cerveza tipo Pilsen y si buscamos un equilibrio de sabores, elegiría una de trigo como la Hefeweisen por su intensidad de sabor y buena acidez que corta con la grasitud del plato”, sugiere Nicolás “Harry” Salvarrey, también socio. Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo. Instagram: @desarmaderobar

CON QUESO AZUL Y PEPINILLOS AGRIDULCES

El bar cervecero Growlers propone lo mejor de la cocina callejera para acompañar su exclusiva selección de cervezas y el choripán sobresale en versiones fuera de serie, como el que lleva chorizo de puro cerdo con merkén (lo preparan en el centro de producción de la marca), queso azul, pepinillos agridulces y cebolla. “Siempre nos divirtió reversionar choris y poder ofrecer este clásico producto argentino con una vueltita de rosca. En este caso, los pepinillos y la cebolla aportan la acidez justa para balancear el componente graso del chori y la intensidad del queso azul”, explica Miguel Miragaya, socio y chef. Es grande y contundente, se sirve en un pan de papa con parmesano de The Burger Pan y sale con papas fritas ($720). “Sugerimos acompañarlo con una Red IPA de cervecería Baba ya que tiene el carácter suficiente para equilibrar semejante combinación de sabores y las notas apenas dulces de la malta van perfecto con el queso azul”. Sucursales en Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito y Microcentro. Tienen delivery y take away. Instagram: @growlerscc

RELLENO CON MOZZARELLA Y CEBOLLA CARAMELIZADA

En La Dorita y Bar de Carnes se puede probar el auténtico Choricampi, una versión diferente del choripán que vale la pena probar. Se trata de un chorizo de cerdo entero relleno de queso mozzarella y cebolla caramelizada que primero se asa a la parrilla, luego se envuelve en una masa de pan de campo y se termina de cocinar al horno. Sebastián Valles, responsable gastronómico de ambos locales, fue quien lo ideó allá por el 2001. “Se me ocurrió en España, mientras comía un asado con amigos. Allá era furor el “pan preñado” –un pan con chorizo colorado adentro– y en ese momento pensé cómo era que en Argentina no teníamos una propuesta similar, pero con el chorizo del asado”. Es ideal como entrada y se suele pedir para compartir ($600). En Humboldt 1892 o Bulnes 2593 (La Dorita, Palermo) y en Peña 2287 (Bar de Carnes, Recoleta). Instagram: @ladoritaparrilla / @bardecarnes

DE CHORI PLANT BASED

El menú de Hierbabuena Vegan incluye varias opciones entre panes, como un choripán plant-based que sorprende con un “chorizo” vegano a la plancha en pan francés de masa madre, lechuga, tomate, cebolla morada y chimichurri, acompañado de papas fritas ($680). “Nuestro chorizo está hecho de manera totalmente artesanal a partir de productos naturales como garbanzos, arroz yamaní, arroz doble carolina, cebolla, ajo, merkén y pimentón. Lo recomendamos porque, además de ser una alternativa amigable con el planeta y sin crueldad animal, es una opción saludable, nutritiva y realmente sabrosa, que para nada hace extrañar el sabor y la textura del chorizo original”, explica Romina Ibarra, chef del local. En Av. Caseros 466, San Telmo. Instagram: @hierbabuenavegan

