Ciclo de jazz: alta gastronomía y música en vivo en el Campo Argentino de Polo todos los jueves

Como parte del programa gastronómico Mundo Epicúreo, HSBC inauguró una nueva experiencia para sus clientes en Palermo

Es un jueves de julio, el reloj marca en punto las 20 y el corredor gastronómico del Campo de Polo se asemeja a una suerte de oasis. Ahí mismo la casa HSBC –que a propósito luce como una caja de cristal sutilmente iluminada– se prepara para inaugurar una nueva experiencia dentro del programa gastronómico Mundo Epicúreo: noches de jazz, alta cocina, cocktails clásicos, etiquetas de vino exclusivas y una importante cuota de calidez para hacer frente en la priemera jornada casi polar. La experiencia se repetirá todos los jueves hasta el 3 de agosto.

El disfrute comenzó a palpitarse desde el ingreso, cuando el inconfundible sonido del vinilo se encargó de marcar el inicio de “All That Jazz”: tal fue el nombre con el que fue bautizado el ciclo. Copa en mano, los invitados de HSBC pudieron degustar del tapeo mientras afuera la cancha 2 de la catedral del polo se ve surcada a lo lejos por el sugestivo skyline nocturno.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva propuesta para seguir sorprendiendo a nuestros clientes con experiencias de alto valor. Durante el invierno, nuestro programa propone este ciclo al que bautizamos All That Jazz, en donde Mundo Epicúreo además, de alta gastronomia, suma música en vivo con una banda de músicos talentosos, y la exquisita voz de Sol Bardi”, señaló Julia Lois, directora de Marketing de HSBC.

Asimismo, la propuesta gastronómica se maridó con los mejores vinos de la bodega Trapiche con el objetivo de mantener en lo más alto la experiencia para los clientes HSBC.

En tres compases

Jazz en vivo en la Epicúreo House.

All that jazz, el ciclo de jazz de Mundo Epicúreo.

El piso superior del espacio abrió más tarde sus puertas para recibir a los invitados, todo en tanto la banda en vivo se lanzó a interpretar los primeros acordes de “Summertime”, marcando el pulso de lo que vendría: un menú originalmente organizado como una partitura standard de jazz que se compone de forma, melodía y cifrados, por lo que se llamó “lead sheet” y contó con tres compases.

El primero, “Puertas de la percepción”, incluyó tres sabores bien diferentes: un crocante de papel de arroz y alga nory, tartar de langostinos y uvas; hummus de nuez con brunoise de zanahorias y un “pan cristal”, tapenade y carne en cocción tataki.

El menú está diseñado con el sello de excelencia de Mundo Epicúreo.

“Fly me to the moon”, el clásico de Frank Sinatra, abrió la puerta al plato principal o “Notas blancas y negras”, con ojo de bife braseado con salsa a base de ciruelas, manzanas verdes y pimpas, puré de coliflor y ensalada de palta, quinoa y delicados minibrotes.

Con sol Bardi en voz, Gustavo Glusman en batería, Ezequiel Giraldez en guitarra y Pablo Salzman en bajo y contrabajo el repertorio continuó con clásicos del género salpicados de temas del rock nacional y del blues, siempre en el estilo del género.

El gran final fue para el “Postre Alaska”: torta de pallet de frutos rojos, pionono de cardamomo acompañado de helado de pistaccio y brigadeiro de togarashi.

El menú está diseñado con el sello de excelencia de Mundo Epicúreo.

“All that jazz” es otra de las experiencias exclusivas del programa gastronómico de HSBC Mundo Epicúreo y se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo –Av. del Libertador 4096– los jueves de julio y el jueves 3 de agosto a las 20 horas.

