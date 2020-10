Cinco beneficios para amantes del vino, la verdadera estrella de esta pandemia

Tiendas online, suscripciones mensuales y botellas para regalar, todo de la mano de Club

Está chequeado: el vino es furor. Una tendencia que ya venía en boga se terminó de consolidar durante los meses de encierro. El invierno puertas adentro, la soledad -o la convivencia- forzada y el redescubrimiento de los placeres gastronómicos en casa llevaron a gran parte de la población a disfrutar una copa de vino por las noches. Fiel aliado de videollamadas, versátil para acompañar nuevas recetas y sin necesidad de un bartender para acompañar el fin de la jornada, el vino se instaló en los hogares de todos los argentinos. Y llegó para quedarse. A continuación, algunos beneficios de Club LA NACION para stockearse de botellas, adquirir nuevos accesorios y explorar el mundo del vino.

Chakana

Chakana es una bodega joven y súper sustentable, que ofrece su gama de etiquetas desde una tienda online con envío a todo el país

Bodega Chakana se caracteriza por su identidad vitivinícola auténtica (por tratarse de una enología de mínima intervención), original (por el respeto de cada parcela productiva) y consciente (por la responsabilidad de cuidar el ecosistema), en tanto que su filosofía enarbola los métodos agrícolas, orgánicos y biodinámicos bajo distintas certificaciones. La bodega cuenta con su propia tienda online y envíos a todo el país. Entre sus productos destacados están las líneas Sobrenatural (de vinos orgánicos, biodinámicos y naturales), con sus etiquetas Tinto, Bonarda y Frisante Rosado; y Ayni (vinos con intervención mínima en el proceso de elaboración), en sus variedades Malbec, Espumante y Chardonnay. También está el Mix Uco, un pack integrado por tres botellas de Ayni Espumante, Chakana Estate Selection Chardonnay y Chakana Estate Malbec Orgánico de Finca Los Cedros.

Rabbit Boxes

La curaduría de las cajas de Rabbit Boxes está segmentada acorde a los más diversos perfiles

Las gift boxes de esta tienda online están pensadas hasta el último detalle para vivir y disfrutar momentos de felicidad. Para los amantes del vino, hay cajas irresistibles como Fashion Man (un vino Angélica Zapata, un facón, una tabla de madera, una pashmina de lino y un sombrero de pana), Wine & Home (un vino Diamandina, una tabla de madera, un cuchillo untador, dos posavasos de mármol y un pie de cama), Burning Night (un vino Gran Sombrero, un libro de Francis Mallmann -En llamas-, una bandeja, dos cuencos de madera, un cuchillo untador y dos posavasos de cuero), Gran Papá (un vino Gran Sombrero, una tabla de mármol y madera, un sacacorchos y dos cuchillos de untar), Cheers Mom (un vino rosado orgánico Lagarde, una cartera hecha a mano por mujeres wichis, un juego de bandejas de copetín y dos vasos chinos) y Cheers Hotel! (un vino de José "Pepe" Galante -Hotel Cabernet Sauvignon-, un sacacorchos, dos copas de cristal y dos posavasos de cuero).

Gourmand Food Hall

El Wine Store de Gourmand Food Hall ofrece más de 500 etiquetas para disfrutar

El Wine Store de Gourmand Food Hall es un espacio cálido y placentero que invita al disfrute. Más de 500 etiquetas de vinos y espumantes nacionales e importados, bebidas espirituosas, whiskies y cervezas premium esperan a ser descubiertas. A no desesperar, que los sommeliers están al pie del cañón para asesorar a cada cliente en su elección. La carta de vinos de acá se puede maridar con cualquiera de las propuestas gastronómicas de los distintos sectores que componen este espacio dentro del Patio Bullrich: cortes de parrilla del Grill, carnes al spiedo de la Rotissoire, pescados del Oyster Bar, pastas del Ristorante Italiano o ribs de la Birrería. Todo disponible para delivery o take away, de lunes a domingo de 12.00 a 20.00.

Bonvivir

El club de vinos más grande de Argentina no podía quedarse afuera de este listado de beneficios para disfrutar con copa en mano

Con más de 23 mil socios activos, Bonvivir es el club de vinos más grande de Argentina: su membresía mensual provee todos los meses una selección de vinos elegidos por expertos sommeliers que se someten a catas a ciegas. Solo basta con suscribirse a la selección mensual deseada para recibir los vinos en casa, con envío gratuito a todo el país. Dentro de las selecciones disponibles, están Alta Gama (cajas de 2 o 4 botellas de vinos excepcionales, complejos y de gran potencial de guarda), Exclusiva (cajas de 3 o 6 botellas de diferentes cepas y estilos de vinos cuidadosamente elegidos), Exclusiva Blanca (caja de 6 botellas con una propuesta variada de blancos y tintos) y Puro Malbec (caja de 4 botellas con etiquetas de la cepa insignia argentina). Además, en su tienda online cualquiera puede acceder a etiquetas exclusivas, cavas y accesorios relacionados.

The Food Market

Las cajas de The Food Market también pueden incluir botellas de diversas cepas y características, incluidos vinos orgánicos y biodinámicos

Dentro de la meticulosa selección de productos de este marketplace hay etiquetas de distintas cepas y características, incluidos vinos orgánicos y biodinámicos. Algunas de las recomendaciones de la casa son el Jardín Enchanté (un rosado 100% malbec de Mendoza, de un luminoso rosa pálido con reflejos cobrizos y notas florales en nariz), el Gimenez Riili Cabernet Franc Buenos Hermanos (de Valle de Uco, fiel reflejo de la frescura expresada de los vinos terroir, conservado ocho meses en barrica de roble francés), el Caelum Cabernet Sauvignon Gran Reserva (de color rojo intenso con reflejos morados, aroma a frutas rojas y notas especiadas) y el Finca Beth La Última Pieza (fermentado en pileta de cemento y añejado 24 meses en barricas antes de descansar embotellado durante 6 meses más).

