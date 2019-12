Desde visitar el Rockefeller Center hasta pasar una tarde horneando galletas: alternativas para compartir cuando el mundo se para y por fin podemos encontrarnos con quienes más queremos.

Nos acercamos a las fiestas y quién puede negar que hablamos del momento más mágico del año, esos días en los que todo parece detenerse y nos encontramos de pronto ante la oportunidad de estar lejos de smpartphones y urgencias y junto a quienes más queremos. Porque todo festejo se trata al fin y al cabo de compartir, van a continuación cinco ideas de experiencias navideñas "diferentes" como para vivir en compañía y decir -ahora sí- felices fiestas.

Visitar -al menos por una vez- el Rockefeller Center

Se podría decir que es una de las fiestas más famosas de la Navidad mundial, un evento que desde los '30 tiene lugar cada año el miércoles de la semana siguiente a Acción de Gracias, siempre en la plaza central del complejo comercial neoyorkino conocido como "Rockefeller Center". ¿Qué sucede entonces? Un gigantesco abeto de 23 metros y 14 toneladas se ilumina en medio de una ceremonia multitudinaria que hace décadas es transmitida en vivo por la NBC. El caso es que a fuerza de historia, tradición y películas el árbol del Rockefeller fue convirtiéndose en uno de los más famosos símbolos de la Navidad, iluminado con cerca de 50 mil lamparitas LED multicolores. Desafiando al frío estuvieron presentes la última vez miles de personas que además de el encendido de luces pudieron también disfrutar de los shows musicales de bandas legendarias como Chicago y Bon Jovi.

Envolver tus regalos en la Wrapping Station de Carolina Herrera

La oportunidad está en Galerías Pacífico hasta fin de mes: justo debajo de la cúpula de ese centro comercial porteño se erige el que posiblemente sea el árbol más lindo de Buenos Aires. Y ahí mismo Carolina Herrera -que desde hace siete años es responsable del armado del monumental árbol- montó una "wraping station" en la que los regalos pueden customizarse con motivos navideños inspirados en los tradicionales dulces que se consumen para estas fechas. Según explican desde la firma, la idea surgió del deseo de acercar a estas latitudes el encanto de la Navidad neoyorkina. "Sucede que House of Herrera nació en la Ciudad de Nueva York- nuestras raíces como marca están en esa ciudad", explicó Carolina A. Herrera. "Y lo cierto es que en estas fechas no hay otro lugar como Nueva York. Siempre he querido poder compartir la magia especial de estas fiestas con todos mis amigos. Este deseo nos ha inspirado a encontrar la visión soñada por Carolina Herrera para una Navidad en Nueva York", concluyó la directora Creativa de Fragancias de Herrera Fragrances dejando en claro que no importa tanto donde estemos geográficamente: la oportunidad para encontrarnos y vivir esta vez una experiencia distinta no pasa tanto por el lugar sino por la compañía y en definitiva, las ganas de disfrutar

Armar una mesa de Navidad como nunca antes la armaste

La idea es montar para la Nochebuena una mesa diferente, repleta como siempre de exquisiteces pero esta vez mucho más original, especialmente engalanada y con ciertos detalles capaces de sorprender a los invitados. El diseño puede incluir desde un mantel alusivo hasta banderines y centros con flores, además de cajitas, o piñas o posaplatos pintados. También están muy en boga los adornos que cuelgan desde el techo en tanto sobre la mesa se opta por algo más discreto, como podrían ser los arreglos que se disponen a lo largo. La clave está en no pasar por alto esos pequeños detalles capaces de "hacer la diferencia", desde una cinta personalizada para atar los cubiertos hasta una frase que espere a cada invitado dentro de su copa.

Planear una maratón de películas navideñas

En algunas ciudades sucederá bajo media docena de mantas mientras cae la nieve. En la Argentina -en el mejor de los casos- junto a una jarra de limonada y un buen equipo de aire acondicionado. La cuestión en todo caso es qué ver y lo cierto es que la lista es tan larga que abruma. Por mencionar un puñado de clásicos ahí están Hombre de Familia (donde Nicolás Cage echa un vistazo a lo que podría haber sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes), El extraño mundo de Jack (hermosísima producción de Tim Burton) o Realmente amor (el film británico de historias entrelazadas y figurones como Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth y Laura Linney). Si hay chicos en la casa una opción interesante es el reciente estreno de Netflix Klaus, la primera película de animación española que se estrena en la plataforma y que explora cuáles fueron los orígenes de Papá Noel a través de una historia a la vez tierna, divertida y visualmente atractiva.

Preparar platos caseros y originales

Se trata de salir del clásico recetario decembrino para adentrarnos en un menú colorido, diferente y -por qué no- también más saludable. Claro que no todos se dan maña ni tendrán ganas de pasarse horas en la cocina, pero para ellos también hay alternativas simples y veraniegas. Desde hace tiempo se sabe que el hecho mismo de preparar comida para los otros puede influir en el ánimo y redundar incluso en algo transformador: nada mejor entonces que una celebración compartida como la Navidad para ponerlo a prueba calzándose el delantal y ensayando alguna de nuestras mejores recetas.