Cinthia Fernández no se guardó nada y explotó contra su pareja en vivo.

Reclamos, acusaciones y chicaneo en vivo: esos fueron los condimentos que tuvo Showmatch en su noche de sentencia. Fiel a su estilo, Cinthia Fernández explotó contra su novio Martín Baclini por cenar con Luli Salazar días atrás.

"La venganza será terrible", repitió más de una vez la morocha tras contarle a Marcelo Tinelli la situación que vivió con su pareja. Aunque Martín intentó defenderse al revelar que "dejó pasar un tiempo prudente" para volver a reunirse con la mediática, Cinthia no estaba de acuerdo.

"La culpa la tienen los dos. Encima, el señor después de cenar con Luciana, en la misma noche se fue a bailar con Federico Bal y no me avisó. ¡Yo me enteré por un seguidor de Instagram!", argumentó la bailarina.

Automáticamente la acusación en vivo abrió debate y preguntas con ironía respecto a la salida del empresario y Bal.

"Se dio tipo casualidad que me llamó Fede y fuimos a Tequila. Tuvimos una charla espectacular sobre la vida, los valores, compartimos los mismos valores con Fede", con nerviosismo comenzó a relatar Baclini.

Ante esta explicación, Cinthia no se aguantó y lo fusiló con el comentario: "Compartís los mismos valores y las mismas minas". Tinelli intentó calmar las aguas y bromeó respecto a la supuesta charla de los caballeros en el reconocido boliche donde justamente la música es un gran impedimento a la hora de hablar.

Luli Salazar por su parte, presenció todo el show de reclamos desde atrás y se expresó solo con gestos que hablaban por sí solos. Cuándo le tocó el turno de hablar con el conductor, no achicó y dijo: "¿Vos te pensás que yo le puedo tener miedo a Cinthia?". ¡La guerra no tiene fin!