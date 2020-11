La nueva normalidad a la hora de trabajar: espacios amplios, con distanciamiento y fuera d ela oficina Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza WeWork

"Dentro de 10 o 15 años nuestros hijos nos van a preguntar: "¿En serio ibas a trabajar a una oficina todo el día, todos los días?", planteó Claudio Hidalgo, Head de WeWork Latam, en el encuentro Powering the Future of Work, organizado junto a Zoom. La charla virtual con periodistas de toda la región, giró, claro está, en torno a los cambios en la manera de trabajar que trajo la pandemia y que modificó radicalmente los modos y los tiempos productivos. "¿Cómo era eso de trabajar de 9 a 18 en un cubículo? Ese modelo no vuelve más, y no por la pandemia, sino porque descubrimos otra forma de trabajar muchos más positiva", sostuvo el directivo.

Sin perder de vista que la pandemia fue la que desató este proceso, Hidalgo asegura que post Covid-19 nada volverá a ser como antes. " El impulso nos lo dio la pandemia, sí. Pero lo que realmente nos está llevando a hacer cambios es lo que descubrimos después de eso: ya no es necesario estar todos en una oficina, en un mismo lugar, 8 o 9 horas. Hace años que trabajamos así, ¿cómo puede ser que no lo hayamos cuestionado antes? El de hoy es un escenario nuevo en el que nos dimos cuenta de que se puede ser productivo desde casa -sostuvo-. Había tiempos que gastábamos que no eran valiosos para la organización ni para el empleado. Se van a profundizar las cosas positivas que descubrimos", adelantó.

Según Hidalgo, los empleados no son los únicos beneficiados con los cambios: "Las empresas también descubrieron que trabajar de forma remota mejora la calidad de vida de sus colaboradores. Por supuesto, cada empresa tendrá que ver cómo se reorganiza en cuanto a espacios y tiempos de trabajo, y para eso es fundamental que la legislación acompañe en cada país", analizó.

Alternativas para empleados

Por otro lado, durante la charla destacó la necesidad de brindar alternativas para ofrecer a los empleados que no tienen las condiciones de trabajo necesarias para trabajar desde su casa. "Muchos no están preparados y otros ya se aburrieron de trabajar en su hogar. Más que nunca, hay una necesidad de ofrecer soluciones a los que sí desean volver a un espacio de trabajo -sostiene-. Antes de la pandemia las pequeñas y medianas empresas eran nuestros principales clientes y hoy las grandes empresas empezaron a interesarse en espacios de trabajo como WeWork. Notamos que había empleados que no querían trabajar en su casa y venían buscándose una solución. Esa necesidad levantó la demanda de las grandes empresas, que van a empezar a ofrecer este tipo de espacios alternativos como un beneficio".

