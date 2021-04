Cómo elegir un vino para un plato de pastas

La reconocida sommelier Agustina de Alba dictará el taller ¡Hola Vino! Maridaje, una propuesta apta para cualquier persona que quiera acercarse al mundo del vino.

El próximo viernes 16 de abril, en el gran patio del CCKonex, Agustina compartirá consejos prácticos sobre todo lo que hay que saber a la hora de elegir un vino para una comida: qué es el maridaje, cómo ponerlo en práctica y los mitos y verdades más comunes sobre este tema, en una charla fresca y entretenida con el objetivo de acercar el vino al consumidor liberándolo de todo prejuicio.

Con estrictos protocolos, la Agustina presenta su taller, este viernes en el CCKonex

El espectáculo presencial incluye un kit, cada dos personas por isla, con vinos y cosas ricas seleccionadas para potenciar esta experiencia guiada por la especialista.

”¿Agus, qué vino me recomendás para un plato de pastas?”, es una de las preguntas hiteras que más me hicieron en esta cuarentena y por eso me entusiasmé con este taller”, cuenta la sommelier y aclara que “Lo primero que quiero decirles es que eso de pasta con tinto es un mito.”

La premiada sommelier creó el proyecto Hola Vino, formado por sus talleres, presenciales y virtuales, teatro, charlas, degustaciones y un libro. “Es imposible generalizar y pensar en un vino para la pasta, un vino para la carne o un vino para el pescado. Lo que determina la elección a la hora de combinar un vino con un plato de pastas es, siempre, la intensidad de la salsa y el relleno, si lo tiene. Por eso les comparto algunos tips para que los ayude a la hora de pensar qué beber”, propone.

La intensidad de la salsa

A salsas claras, vinos blancos; a salsas oscuras, vinos tintos. Si es una pasta sin relleno, conviene focalizar exclusivamente en la intensidad de la salsa. El orden de menor a mayor intensidad en salsas es el siguiente: oliva y parmesano, pesto, cremas, mariscos, salsa de tomate y salsas con carnes rojas

La intensidad del relleno

La misma regla anterior funciona con el relleno. Si es una pasta rellena, como sorrentinos, ravioles o lasagna, además de la salsa hay que pensar en su relleno y el orden de menor a mayor intensidad en rellenos es: verduras, queso, mariscos, aves y carnes rojas. De esta manera se podrá elegir de blancos ligeros a tintos intensos.

Buscar la intensidad afín en el vino

Una vez que se determine la intensidad del plato de pastas, lo que recomiendo es elegir un vino de intensidad similar buscando que ambas combinaciones se potencien entre sí.

La entrada incluye un kit con vinos y cosas ricas cada isla de dos personas

Las que nunca fallan

Oliva y parmesan o pesto con blancos ligeros y aromáticos como torrontes, sauvignon blanc.

Cremas y mariscos con blancos de cuerpo medio o con cuerpo como semillón, chardonnay.

Salsa de tomate u hongos sin carnes va bien con vinos rosados o tintos ligeros como criolla o pinot noir.

Salsas con carnes se imponen con vinos tintos con cuerpo medio y voluminosos como bonarda o malbec.

La actividad se realiza siguiendo todos los protocolos establecidos y bajo estrictas medidas de seguridad para la prevención del Covid- 19 en espacios abiertos. Se suspende por lluvia.

