Como en la película Granizo: echaron a dos meteorólogos por equivocarse en sus pronósticos

En ocasiones, hechos reales son llevados al cine como inspiración para ficciones, pero en otras pocas hay historias de películas que se creen imposible que sucedan, al tratarse de eventos tanto increíbles como irreales. Sin embargo, la realidad supera a la ficción. En esta ocasión, a tan solo tres meses del estreno del film argentino Granizo, la historia se replicó en un escenario real: en Hungría fueron despedidos dos meteorólogos por su mal pronóstico, que tuvo una grave consecuencia en la sociedad.

Guillermo Francella es el protagonista de la película Granizo -film de Marcos Carnevale, escrita por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor- que narra el radical cambio de vida de un meteorólogo luego de equivocarse al comunicar un pronóstico. ¿Qué plantea el argumento? Él aseguró que no habría tormenta en la Ciudad de Buenos Aires y, por lo contrario, por la noche azotó un peligroso fenómeno que incluyó lluvia y fuertes vientos. Esto tomó por sorpresa a la población que siempre confió en él. Muchas personas se vieron perjudicadas, al sufrir pérdidas materiales. Por este suceso, además de perder su trabajo, se tuvo que mudar y cambiar de vida, ante el asedio de quienes buscaban venganza. Esto, que le pasa al personaje de Francella, también sucedió en la realidad, en este caso, en Budapest, Hungría.

Granizo: la realidad superó a la ficción y un evento similar se vivió en Hungría

El hecho se registró el 20 de agosto, luego del Día de San Esteban -el 16 de agosto- , en el cual se organizan diversos homenajes que se suman a los festejos en el que se conmemora la fundación del Estado húngaro. Por lo que para los ciudadanos se trata de una fecha muy importante que esperan con ansias. Para este 2022, el Gobierno húngaro planificó un show de fuegos artificiales que prometía ser “el más grande de Europa”.

Pero el evento fue suspendido cuando la Agencia Nacional de Meteorología (OMSZ) anunció para Budapest una posibilidad de entre 75 y 80% de que se desataran fuertes tormentas el sábado por la noche. Las autoridades creyeron propicio posponer este show de fuegos artificiales para evitar posibles situaciones riesgosas, al tener como antecedente la gran tragedia que ocurrió en el lugar, para el mismo festejo, pero en 2006, cuando un temporal dejó cinco muertos y 300 heridos.

El mega evento quedó suspendido Foto ilustración/Shutterstock Michael DeYoung

Sin embargo, en esta ocasión la tormenta anunciada nunca llegó, por lo que de inmediato se habló de la circulación de información falsa con el objetivo de “boicotear” el evento planeado. Transcurrido el día, el Servicio de Meteorología Nacional se disculpó públicamente a través de su cuenta oficial de Facebook por la información errónea.

Según ABC, el pedido de disculpas no pareció suficiente para el ministro de Tecnología e Industria, Laszlo Palkovics, que anunció que Kornelia Radics quedaba desplazada como jefa de la agencia, como así también Gyula Horvath, autoridad de la institución. De esta forma, además de tratarse de un hecho desafortunado, del que aún no trascendieron detalles si se trató de un mal pronóstico o una situación creada adrede, se vivió una situación similar a la que atravesó el particular personaje de Granizo y se demostró, que muchas veces, la realidad supera a la ficción.