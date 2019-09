Anticonceptivos: así es el implante subdérmico que dura 3 años

El implante subdérmico tiene el tamaño de un fósforo Crédito: gentileza Prensa

Si alguna vez escuchaste hablar de " el chip" anticonceptivo y todavía no sabés de qué se trata, acá te contamos todo lo que necesitás conocer de este método.

Su nombre correcto es " implante subdérmico" y es una de las más recientes novedades en el campo de anticonceptivos de larga duración reversibles (LARCS, en cuyo grupo se incluyen también el DIU de cobre y el SIU de levogestrel).

Aunque está aprobado y disponible en Argentina desde el 2012, es en los últimos dos años que empezó a hacerse más conocido, especialmente entre las adolescentes y las mujeres más jóvenes.

Está bueno conocerlo como una opción más dentro de las posibilidades disponibles actualmente para prevenir embarazos no intencionales ya que se indica para todas las mujeres que lo deseen y que respondan a los criterios de elegibilidad que plantea la Organización Mundial de la Salud.

Características del implante subdérmico

Pequeño e invisible. Del tamaño de un fósforo, el implante consiste en una varilla suave y flexible que se coloca debajo de la piel en la parte interna del antebrazo, desde donde libera en forma continua la hormona etonogestrel durante 3 años.

Un aspecto particular del implante subcutáneo es que, si bien se trata de un método anticonceptivo hormonal, no contiene estrógenos. Su composicion es un derivado progestínico que actúa . Efectividad casi total. Tiene una efectividad superior al 99%.

Tiene una efectividad superior al 99%. Debe colocarlo un profesional entrenado. El implante debe ser insertado y extraído por personal sanitario debidamente entrenado. Es un procedimiento ambulatorio que requiere el uso de anestesia local.

El implante debe ser insertado y extraído por personal sanitario debidamente entrenado. Es un que requiere el uso de anestesia local. Posparto. Puede ser aplicado después del parto y lo pueden usar las mujeres que amamantan.

Preguntas al especialista

Entrevistamos a la doctora Sandra Magirena, médica ginecóloga (MN 65130), conocedora del método para saber más:

¿Qué ventajas y desventajas tiene el implante subdérmico sobre otros métodos anticonceptivos?

La ventaja es la efectividad, ya que según el índice de Pearl (número de embarazos cada 100 mujeres que lo utilizan) es de 0,08. También es de muy fácil colocación, el procedimiento a algunas mujeres les resulta menos molesto que un DIU y no requiere de controles especiales. En general, el 80 por ciento de mujeres entra en amenorrea, es decir que se suspenden sus menstruaciones. La desventaja es que en el 20% de los casos produce un patrón de sangrado menstrual irregular que puede ser molesto para la usuaria.

¿En qué casos funciona mejor y cuándo es preferible este método frente a otras opciones?

Se puede colocar en el postparto inmediato, es de elección en mujeres que no pueden asistir a a buscar pastillas anticonceptivas a los centros de salud, ya sea por distancia o por otros motivos, también se indica en mujeres que están medicadas con psicofármacos, en aquellas que no quieran estar pendientes de la toma de la píldora, por ejemplo. Es muy importante recordar que no protege contra enfermedades de transmisión sexual.

Por eso se recomienda sumarle el uso de preservativos, lo que se llama combinación de métodos... ¿En qué consiste este esquema de protección y en qué casos es recomendable?

La doble protección es aquella donde uno de los métodos siempre es el preservativo, en general se lo asocia con métodos anticonceptivos hormonales o DIU, y es una recomendación para parejas no estables y siempre, para adolescentes. El preservativo es el único método que evita distintas infecciones de transmisión sexual (ITS) y el anticonceptivo -tanto el hormonal como el DIU de cobre- previene el embarazo

¿Cómo influye la opinión del médico en la elección de este u otro método anticonceptivo?

Todos los médicos ginecólogos hoy deben conocer el implante, no es un método nuevo, hay varios tipos de implantes según la composición hormonal, pero acá usamos Implanon que comenzó a usarse en 1999 y en nuestro país se utiliza desde el año 2012. El médico debe explicar a la usuaria todas las opciones anticonceptivas disponibles y escuchar con mucha atención a la mujer para juntos poder decidir cuál será la mejor opción, privilegiando la necesidad de cada mujer.

Dónde se consigue

El implante está incluido en el Programa Nacional de Salud Sexual Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación y se coloca gratuitamente en hospitales sobre todo a la población adolescente.

En ese sentido es importante destacar que las y los jóvenes a partir de 13 años por la última reforma del código civil pueden tener acceso a consejería de salud sexual y a métodos anticonceptivos no quirúrgicos sin necesidad de consentimiento de un adulto.

Su costo (el del producto, sin incluir el valor de la práctica profesional para la aplicación y para la extracción del dispositivo) es de $5000.

El acceso al implante siempre es a través de los profesionales de salud, ya que el mismo no se vende directo al público.

Requisitos para colocar el implante

Una visita previa al consultorio médico para examen general y ginecológico, y preferentemente colocar al comienzo de un ciclo, pero no es necesario ningún estudio en especial, puede colocarse en el mismo momento que la usuaria consulta

Su funcionamiento se controla en las consultas ginecológicas habituales.

Adónde consultar

Existen espacios de consulta para que las mujeres y sus parejas puedan solicitar consejería en salud sexual y procreación responsable, esto es libre y gratuito en nuestro país y está garantizado por la ley 25673 que provee de anticoncepción gratuita a todas la mujeres en edad reproductiva en hospitales, obras sociales y prepagas.

Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil: www.sagij.org.ar

Plan Nacional de Embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA): www.argentina.gob.ar/educacion/esi/historia/enia

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: www.msal.gob.ar/saludsexual , 0800 222 3444.

Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA): amada.org.ar

Experta consultada: Dra. Sandra Magirena, médica ginecóloga del Hospital Alvarez, integrante de la comisión directiva de la SAGIJ, Sociedad Argentina de Ginecologia Infanto Juvenil, www.sandramagirena.com.ar