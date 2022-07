“¿Cómo hacés para estar de pie?”, por una rara enfermedad tuvo que dejar su trabajo hasta que se reinventó con un proyecto impensado

“¿Cómo hacés para estar de pie?”, le preguntó asombrado el médico que esa tarde la atendió en su consultorio casi de urgencia. Pocas horas antes, en una caminata con una amiga, a Raquel se le habían hinchado todas las extremidades. Sin aliento y con dificultad para respirar se dirigió de inmediato a una clínica y allí comenzó lo que sería una larga y desafiante travesía en su vida.

“Yo tenía una enfermedad de base que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad rara de la sangre, por la cual estaba anémica. Pero la manejaba, no era algo que me molestara. Hacía varios años que no tenía ningún síntoma y pensaba que me había curado. No me volví a hacer chequeos después de que los síntomas desaparecieran, y claramente fue un gran error porque no vi venir lo que estaba pasando”.

.

Enferma y sin trabajo

Fue en esa consulta de urgencia que le diagnosticaron leucemia. Raquel estaba pasando por un proceso bastante importante en su vida: su hijo menor tenía apenas un año y ella estaba trabajando en el área de marketing de una empresa de casinos que estaba cerrando en ese momento. Y la realidad era que se estaba quedando sin trabajo.

Con el diagnóstico en mano, comenzó una peregrinación para acceder a un tratamiento. Oriunda de Salta, viajó a Tucumán para ver a otros especialistas y estuvo más de un mes arrastrando un malestar prácticamente insoportable. Hasta que finalmente la derivaron a Buenos Aires. Allí le realizarían un trasplante de médula ósea.

“Tuvimos que organizarnos. Mi hijo tenía apenas un año y mi hija más grande tenía ocho. Fue un tema ver con quién los dejábamos; arreglar todo ya que me había quedado sin trabajo y Eduardo, mi esposo, por acompañarme y no dejarme sola, también dejó el suyo. Fueron seis meses muy intensos y recuerdo cada 20 de julio porque fue el día que me hicieron el trasplante”.

-

Los meses previos había rezado cada día pidiendo a Dios que alguno de sus dos hermanos fuera compatible. Fue todo angustiante. También pensaba en sus dos pequeños hijos, que habían quedado al cuidado de sus padres en Salta y no podía verlos. “En todo el proceso, el apoyo de la familia fue fundamental, que Eduardo pudiera estar conmigo fue lo máximo porque no sé qué hubiese hecho sola. Saber que mis hijos estaban con mi mamá y con mis hermanos y que la familia de Eduardo también estaba presente, me daba mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo era muy desgarrador extrañarlos de la forma que los extrañaba”.

Virginia, la mayor de sus hijos, pudo viajar dos veces en ese lapso de tiempo para ver a sus padres. “Para nosotros fue una felicidad tremenda que pudiera venir”. Por su parte, Santiago, el más chiquito, recién pudo viajar con la mamá de Raquel después del trasplante. “Cuando lo recibimos, Santiago estuvo enojado conmigo, no me hablaba, me ignoraba completamente, no sé qué habrá pensado pero capaz creyó que lo había abandonado”.

Nuevos horizontes

Una vez recuperada, de regreso en Salta, la realidad económica golpeó a la familia. Raquel no tenía trabajo. Su marido, que es productor agropecuario, había estado lejos durante todo el proceso de cultivo y la cosecha así que se dificultaba empezar nuevamente.

Fue entonces que, como último recurso, decidieron apostar a la hotelería. “Eduardo viene de una familia muy grande, todos los fines de semana entre 20 y 30 personas de la familia iban todos juntos a un campo que tienen con un casco de finca con seis habitaciones y dos baños.

Se propusieron vender algunos objetos propios para juntar algo de dinero y empezar a trabajar en lo que más adelante se convertiría en una posada para turistas. “Quisimos recuperarla, dedicarle tiempo y prepararla para hotelería. La verdad que luego de mi tratamiento, intentábamos ahorrar lo más posible para poder solventar los gastos ya que nos habíamos endeudado. Por eso en un principio éramos multifunción, nos encargábamos de todo solos: pintábamos, limpiábamos, construíamos, atendíamos el hotel, cocinábamos, hacíamos de mozos, y todo lo que fuera necesario”.

La posada también ofrece la experiencia de glamping

En honor a una mano que dio ayuda

La llamaron la Posada de Juan. Se les habían ocurrido nombres comunes, pensados en relación a la historia del lugar. En ese momento, el papá de Eduardo tenía un restaurante que se llamaba “Parador Don Juan” por su nombre. Pensaron que podrían asociar los dos negocios y por eso eligieron “La Posada de Juan”. Además, como la finca era propiedad de la familia de Eduardo, era el honor que ellos le querían hacer en agradecimiento por haberlos ayudado en un momento tan difícil.

Hoy, tras casi quince años de esfuerzos, y con un promedio de cinco mil huéspedes al año, cuentan con una posada (la original) con cinco habitaciones con baño privado, seis cabañas, un estudio y un domo que se engloba en el concepto de glamping.

Raquel y Eduardo se reinventaron tras una situación adversa

El matrimonio busca la mejora continua, desean que aquel huésped que los visita, al año siguiente cuando vuelva, encuentre algo diferente y mejorado. Por esta razón también incursionaron en el concepto del glamping, porque creen firmemente que el viajero no busca una cama y comodidades para dormir: busca una experiencia, y es lo que quieren brindar.

“Mantenemos nuestro lema de la mejora continua y tratamos siempre de hacer algo nuevo. Empezamos con las habitaciones, seguimos con las cabañas y hoy estamos con el glamping (tenemos uno y ya vamos por el segundo). Cuando nos preguntan ¿cuándo veremos la Posada terminada?, nuestra respuesta es: nunca; siempre tenemos algo más para añadir”.

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com