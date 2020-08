Cómo reactivar tu marca frente a la nueva normalidad

Prepará tu emprendimiento para la nueva normalidad. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 17:33

La pandemia nos cambió la vida: si no trabajabas de forma remota, seguramente ahora no te quede otra que hacerlo y, si ya lo hacías, tuviste que fortalecerla. La vida digital, en gran medida, llegó para quedarse, por eso es importante que tu marca se potencie en ese sentido. Convocamos a Another Company, agencia regional e independiente de comunicación, para que nos comparta algunos consejos a tener en cuenta a la hora de reformular tu modelo de negocio y adaptarlo a esta transformación digital.

Dale mayor atención a tu servicio de atención al cliente

Seguramente habrá muchas dudas de tus consumidores, tanto si es la primera vez que vendés online, como si es la primera vez que ellos compran online, así que prepará una serie de preguntas frecuentes o plantillas de respuesta para mail y ajustá tu web para responder rápida y eficazmente a todo. Sé transparente e incrementá tus tiempos de respuesta. No te olvides de usar tus redes sociales para esto, incluso podés usar WhatsApp o Instagram para atender todos los requerimientos.

Decile no la competencia desleal y prácticas ilegales

Ante la oportunidad que representa el crecimiento de las transacciones digitales, muchas empresas han aprovechado para acaparar productos o realizar incrementos injustificados de precios, especialmente en los artículos más demandados ante la pandemia, como alcohol en gel, desinfectantes o tapabocas.

Caer en estas prácticas no puede ser una opción, tenés que pensar en la imagen que vas a dar a los clientes y lo que percibirán de vos y de tu marca. Si vendés productos como los mencionados, asegurate de ser clara con lo que ofrecés, es decir, no uses publicidad engañosa o fraudulenta; y si querés armar alguna campaña, asegurate antes de que esté permitida, porque ciertas empresas, como Facebook, están prohibiendo aquellas relacionadas con venta de mascarillas u otros productos relativos a la pandemia.

Mantené informados a tus clientes

No se trata solamente de hacer posteos de ánimo en redes sociales (que siempre son bienvenidos), sino también de compartir y ser claro sobre lo que está haciendo tu marca y cómo sigue funcionando. Tomá nota de estos ejemplos:

Si cambiaste tus horarios de atención.

Si cerraste temporalmente (en caso de tener tiendas físicas).

Cambios o actualizaciones de tu catálogo de productos.

Las medidas que adoptás para prevenir contagios y tener sana distancia (en caso de tiendas físicas).

Cómo estás atendiendo las dudas, preguntas y reclamos de tus clientes.

Cómo envías tus productos, qué mensajería utilizás, cuáles son los tiempos de entrega, ¿estás ofreciendo envíos gratis?

Las marcas deberán enfocar sus esfuerzos a migrar al mundo digital, logrando que su identidad, valores y beneficios se vean reflejados en estos canales de venta Xóchitl Bonilla, Directora Regional de Another Company

Utilizá formatos innovadores en redes sociales

Durante la pandemia, Facebook e Instagram lanzaron stickers para que sus usuarios sumen a sus historias, como la de "en casa" y la de "apoyar a negocios locales". Si vos y tus clientes las usan en las stories le vas a dar más visibilidad a tu negocio y tendrás la posibilidad de que la gente pueda acceder a tu perfil con sólo un clic.

La mejor forma de aprender de la "nueva normalidad" y de los cambios de hábitos de tus consumidores es estando en contacto directo con ellos, y una forma muy efectiva de lograrlo es mediante las redes sociales. Preguntales claramente o poné atención a lo que necesitan. Una buena herramienta para usar son las trivias de Instagram, así podés saber lo que tus clientes quieren o esperan de tu marca y ajustar tus productos o lanzamientos a esa necesidad.

Estos consejos buscan potenciar las marcas en el mundo online. Y si bien las tiendas físicas no van a desaparecer, es un hecho que se deberán adaptar a la "nueva normalidad" y eso puede llevar su tiempo. El proceso de adaptación a la época post-pandemia es normal y nos va a tocar a todos, pero cuando se trata de tu marca, seguramente no quieras perder tiempo, ¡empezá ahora!