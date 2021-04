Importante: con pocos días de síntomas, existe la posibilidad de que no se detecte el virus en las pruebas solicitadas. Tu médico de seguimiento te indicará el momento adecuado para efectuarlas. Si no tenés síntomas y tuviste contacto estrecho, no es necesario hisoparte ni consultar; respetá el aislamiento de 10 días para evitar el contagio.