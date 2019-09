Cómo son las joyas anticonceptivas que podremos usar en el futuro

¿Te imaginás un anillo de compromiso que además te evite embarazos? Podría estar disponible muy pronto. Crédito: Pixabay

Hace un tiempo te contamos del futuro anticonceptivo a control remoto que está financiando Bill Gates. Ahora otros investigadores buscan desarrollar un método que sea fácil de usar y además, que puedas aprovechar para lucirlo. Ellos proponen usar joyas anticonceptivas que cumplan la doble función de estética y funcionalidad. Están trabajando en este desarrollo para que podamos usarlas en un futuro no muy lejano.

La propuesta es que no tenés por qué ocultar que te estás cuidando de quedar embarazada y que te resulte un método fácil de seguir. Estos científicos piensan que así como en la moda los accesorios son indispensables, según las opiniones de los expertos en imagen personal, también en la salud podrían serlo.

Los investigadores de la Escuela de Ingeniería Química y Biomolecular en el Instituto de Tecnología de Georgia muestran orgullosos su desarrollo. Crédito: Prensa

Un anticonceptivo, además de eficaz, de no causar dolor y de ser fácil de usar, puede también tener estilo. Por eso desarrollaron distintos modelos de joyas y bijouterie, como aros, collares y pulseras, que suministran hormonas al entrar en contacto con la piel.

"Cuantas más opciones haya en materia de anticoncepción, mayores son las posibilidades de satisfacción de las mujeres", dijo Mark Prausnitz, autor de este estudio. "Como usar accesorios puede ser parte de la rutina diaria de una mujer, esta técnica ayudaría a muchas de ellas a prevenir de manera más efectiva los embarazos no deseados", dijo el experto.

El equipo de investigadores ya probó esta técnica en animales y comprobó que funciona. Colocaron parches hormonales en las orejas de cerdos y en la piel de las ratas durante 16 horas, luego con un descanso de 8 horas (para imitar a una mujer que se quitaría las joyas antes de acostarse), los científicos notaron que todavía el método seguiría actuando pese a que los niveles de hormona anticonceptiva ser reduzcan al retirar el parche.

Los parches permiten liberar hormonas

Si los parches anticonceptivos ya existen -aunque no están disponibles en Argentina, se usan en varios países del mundo-, por el momento son mucho más grandes que las joyas. Mark Prausnitz explica a The Independent: "Tomamos esta tecnología establecida, reducimos el parche y usamos joyas para facilitar su aplicación". Hoy, todavía no se han realizado pruebas en humanos.

Así es el parche que se puede combinar con distintos modelos de accesorios como collares, aros, pulseras o relojes. Crédito: Prensa

Las joyas anticonceptivas adaptan la tecnología que ya existe del parche transdérmico que ya se usa para prevenir mareos, ayudar a dejar de fumar y controlar los síntomas de la menopausia, pero nunca antes se han incorporado a las joyas.

Los parches anticonceptivos también ya están disponibles en el mundo -no en Argentina- pero Prausnitz cree que combinarlos con diseños pulseras o collares puede resultar atractivo y además no estarías mostrando un parche, sino un accesorio de moda, lo que sería un uso más discreto de la tecnología.

"Hay mucha experiencia en la fabricación y uso de parches transdérmicos convencionales", dijo. "Estamos tomando esta tecnología establecida, haciendo que el parche sea más pequeño y utilizamos joyas para ayudar a aplicarlo. Creemos que este invento puede resultar impactante".

Por el momento, los métodos anticonceptivos aprobados en Argentina son los que te contamos en esta nota con toda la data actualizada: ¿Qué método anticonceptivo te conviene? Si estás buscando más info, leela para conocer cuáles son y cómo funcionan.