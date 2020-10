Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 18:55

Dice que lleva la creatividad en su ADN. Criada en una familia donde la veta artística está muy desarrollada -su madre es Licenciada en Bellas Artes, su hermano Diseñador Industrial y su hermana cocinera- fue en 2012 que Guadalupe Teigeiro (36) se animó a dar el salto y crear, Mila Kartei, su propia marca de indumentaria.

"Si bien la moda me empezó a interesar más seriamente de adolescente, recuerdo que cuando era chica solía jugar con telas y era lo que más me divertía. Tenía un tío que trabajaba como vidrierista para importantísimas sederías y cuando le sobraban retazos me los juntaba y me los regalaba. Cuando llegaba a mi casa y me traía esos bolsos llenos de telas, ese momento era como Navidad para mí. Recuerdo jugar a drapear, armar vestidos y sentar a toda mi familia para que vieran el desfile que montaba de forma improvisada. Claro que la modelo a veces era yo misma, mi hermana o alguna amiga que se prestaba al juego", recuerda la diseñadora.

Luego de haber experimentado en un proyecto de tejidos, mientras trabajaba como asistente en el atelier de costura de Laura Valenzuela, y con el conocimiento que le había dado haber formado parte del equipo de diseño de una marca masiva, tomó envión y arrancó. Fiel a su espíritu impulsivo, Guadalupe sintió que ese era el momento de darle identidad a su proyecto con una propuesta de indumentaria femenina que festeja a la mujer contemporánea en toda su versatilidad, de una manera sutil pero a la vez moderna.

En el universo creativo de Guadalupe siempre hay dos décadas que marcan el pulso de las colecciones: los ´60 y los ´70. A partir de esa base, arma un piso para crear. "Igualmente voy y vengo, lo más lindo para mi es que todas las temporadas cambie la temática, ¡eso me copa! Agarro un tema, lo investigo, armo mi propio relato y luego todo pasa por el tamiz de Mila. La idea es que sea actual y de una situación de uso para todos los días".

Parte de Fresh Fruit, la nueva colección de la marca.

Saber crecer

"La primera inversión me acuerdo que era como para comprar 10 metros tela. Mirándolo en retrospectiva parece muy poco, pero en ese momento era muchísimo. Está bueno ver para atrás y entender que lo que un día fue un desafío enorme, hoy es algo común y así ir fijando metas constantemente".

El crecimiento de la marca se dio de manera orgánica. Comenzó con pocos diseños, aproximadamente unos diez, en un showroom del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Luego llegaron algunos trabajos a medida y, lentamente se fue construyendo lo que hoy es Mila Kartei. "Al principio todo pasaba por Facebook, ese era el canal principal. Instagram recién estaba arrancando y, si bien la cuenta la armamos, no se usaba tanto. Lo mismo pasó con la tienda online que hoy es el canal principal de venta (y más con todo el cambio que estamos viviendo ahora por la pandemia)".

Más adelante llegó el turno del local propio. No estaba en sus planes, pero cuando recibió una propuesta del grupo IRSA (propietaria de algunos de los más importantes centros comerciales del país) para instalar un Pop Up Store en el Patio Bullrich por solo tres meses, Guadalupe aceptó. La experiencia resultó muy positiva y se trasladó a un local en Alcorta Shopping -que dejó de funcionar por la pandemia-. Por eso, el negocio está enfocado en la venta online y con presencia en tiendas multimarca de todo el país. "Hoy por hoy el mundo cambió y ya no me veo en un shopping. Por el momento y hasta que todo se asiente un poco, tener la tienda online funcionando como lo viene haciendo y mantener la opción de venta en showroom está buenísimo y representa un riesgo mucho menor".

En Mila Kartei son muchos y pocos a la vez los que trabajan para que la marca marche sobre ruedas. "Al tercerizar todo lo que es talleres y producción, la gente que trabaja para Mila Kartei es mucha, pero en sí, la estructura es chica y creo que es clave en estos momentos de tanto cambio. En ese sentido, siento que me gusta la idea de mantener una estructura chica, con poca gente, pero tener una red de trabajo externa que cada vez se amplíe más", reconoce Guadalupe.

Como broche de oro, este año, además, fue una de las elegidas para participar en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week México que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre en la Ciudad de México bajo un formato híbrido que combina el retorno controlado de los eventos presenciales con un programa de contenidos exclusivos en sus plataformas digitales. "Es un orgullo representar a mi país. Con la intención de ampliar mercados, considero esta es una ventana de oportunidad para mostrar mi propuesta de diseño".

Los consejos de Guadalupe

Animarse . "Siempre hay que ir tras el deseo que te llevó a emprender".

. "Siempre hay que ir tras el deseo que te llevó a emprender". Esforzarse . "Trabajar a conciencia por ese sueño y no dejarse desalentar por las adversidades, todo es aprendizaje. Quizá al principio equivocarse es parte del plan (aunque no lo veamos así). Pero, si uno está atenta, ese error no se vuelve a repetir sino que sirve como lección para armar una hoja de ruta sobre lo que se debe y lo que no de debe hacer".

. "Trabajar a conciencia por ese sueño y no dejarse desalentar por las adversidades, todo es aprendizaje. Quizá al principio equivocarse es parte del plan (aunque no lo veamos así). Pero, si uno está atenta, ese error no se vuelve a repetir sino que sirve como lección para armar una hoja de ruta sobre lo que se debe y lo que no de debe hacer". Escuchar al cliente. "Es lo principal para ver si lo que estás haciendo está bien, ya que la percepción que tiene el otro de la marca es diferente de la mía que estoy empapada de todo lo que hago. Esto es lo que hace que se solidifique los pilares que construiste".

En números

30% representa la venta mayorista de la facturación total

200% crecieron las ventas online en comparación al mismo periodo del año anterior.

82.6 mil seguidores tiene en Instagram (@milakartei)

