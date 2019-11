Confort en una planta. Volvieron a Pilar para retomar la felicidad del entorno

Me gusta Me gusta

El jardín con añosa arboleda, de esas que solo se encuentran en los barrios cerrados pioneros de Buenos Aires (o clubes, como se llamaron en un principio), le ofreció a esta familia el escenario perfecto. "Al llegar, tuve la sensación muy concreta de que iba a vivir en un lugar encantado", recuerda Giada Valsecchi, que hace dos años se mudó aquí junto con su marido y sus dos hijos. "Además, nos gustó que la casa fuera de una sola planta, muy práctica, bien distribuida y mejor iluminada".

Pensándola a futuro, me parece inteligente que no sea una casa con escalera, porque me veo acá por muchos años más, pintando siempre en mi atelier

Giada Valsecchi