Conmemoración de la deficiencia de AADC: ¿por qué conviene hablar de esta enfermedad poco frecuente?

“Cuando no hay explicación para la escasa tonicidad muscular (hipotonía) de su hijo, la causa puede ser un trastorno genético poco frecuente”, advierte la web dedicada a hacer conocer en qué consiste la deficiencia de AADC. Y no se trata de asustar, sino de estar atentos y tomar conciencia de lo vital que para este tipo de enfermedades resulta el diagnóstico temprano.

La Deficiencia de Descarboxilasa de L-aminoácidos Aromáticos (AADC) es un trastorno de origen genético. La enfermedad es muy poco frecuente, y se caracteriza por afectar el cerebro, debilitar el tono muscular y perjudicar el desarrollo de los chicos.

Pero, ¿qué hace exactamente la deficiencia de AADC? Este trastorno interfiere con la forma en que las células del sistema nervioso “hablan” entre sí a través de unas sustancias llamadas neurotransmisores. La deficiencia de AADC (que es una mutación genética, es decir: un cambio dentro de un gen) lleva justamente a una reducción en la cantidad de neurotransmisores que el cuerpo genera.

Algo importante es que, si bien en el mundo hay poquísimos casos detectados con respecto a la población, la complejidad en el diagnóstico hace sospechar que la enfermedad se esté subdiagnosticando. Por ese motivo (y porque los síntomas son similares a los de otros trastornos, con lo cual a veces se confunde con epilepsia, parálisis cerebral o autismo) el diagnóstico suele ser algo complicado. El problema es que esa demora puede impactar y deteriorar la calidad de vida de los pequeños pacientes.

“Poder tener un diagnóstico y concentrar las energías en los cuidados de la enfermedad es muy importante para los pacientes y sus familias”, dice Consuelo Durand, médica neuróloga infantil y Directora Médica del Laboratorio Chamoles. Durand interpela a además a la comunidad médica: “Es clave que, cuando tenemos un paciente sin diagnóstico, los médicos seamos curiosos, investiguemos o derivemos. Es verdad que no todos tenemos que conocer todas las enfermedades, es normal que se conozcan más las más prevalentes. Pero sí hay que saber que existen centros especializados para diagnosticar este tipo de trastornos”.

La atención a los síntomas

Según los estudios realizados hasta el momento, los síntomas de la deficiencia de AACD, que pueden empezar a notarse alrededor de los tres meses de vida, son:

- Hipotonía o disminución del tono muscular. Se presentó en el 95% de los pacientes, con lo cual es el síntoma más frecuente.

- Movimientos oculares involuntarios que se dan en forma de episodios en los que los ojos se mueven repentinamente hacia arriba de forma descontrolada. Pueden durar desde unos pocos segundos hasta horas, y ocurrir varias veces al día, o varias veces a la semana.

- Retraso del desarrollo neurológico, que puede manifestarse como dificultades para levantar y controlar la cabeza, gatear, sentarse o pararse sin sostén, balbucear o pronunciar palabras, e incluso caminar.

Las guías de consenso indican que hay que solicitar una prueba de detección de deficiencia de AADC si se observan en simultáneo hipotonía, retraso del desarrollo neurológico y resultados de una resonancia magnética que no coincidan con los síntomas clínicos, a los que se pueden sumar movimientos involuntarios de los ojos, distonía (contracciones musculares involuntarias que ocasionan movimientos repetitivos o de torsión) o hipoquinesia (movimientos musculares reducidos o lentos).

Otra serie de signos sugestivos para una consulta específica tienen que ver con síntomas asociados a las funciones corporales, como la sudoración excesiva, los párpados caídos y la congestión o secreción nasal. Un dato más: es común que estos síntomas se noten más durante la tarde o noche, suavizándose durante el sueño. Si se presentan en simultáneo con algunos de los principales, debería ser motivo de atención.

La doctora Estela Rodríguez preside hoy la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, y explica que lo más probable es que sea el pediatra el que tenga el primer contacto con la enfermedad. “Hay algo que es casi un axioma de la medicina: tenemos que tratar de encontrar una explicación para lo que se sale de lo que llamamos ‘normalidad’, que en realidad no es una línea, sino una banda. Y luego observar eso en relación con otros síntomas. Es natural que vayamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Pero también hay que pensar en las enfermedades poco frecuentes, porque si no no las vamos a diagnosticar nunca”.

El diagnóstico, esa odisea

Hasta hace algunos años, ante la sospecha de deficiencia de AACD había que hacer al paciente una punción lumbar. “El estudio era engorroso y tenía un alto costo, con lo cual las familias empezaban a peregrinar en la búsqueda de un diagnóstico. Y tenerlo es clave, porque hablamos de enfermedades que siguen progresando”, detalla Rodríguez.

Y prosigue: “Ahora existe la posibilidad de hacer el estudio a través de gotas de sangre, es el mismo método que se usa para hacer la pesquisa neonatal. A partir de esa información se puede saber si existen signos indirectos de esta deficiencia, caso en el cual se puede realizar inmediatamente el estudio genético a partir del mismo material”.

“Tener un diagnóstico nos permite dirigir mejor los esfuerzos terapéuticos para mejorar la calidad de vida de ese chico. Pero de nuevo –concluye-, para llegar tenemos que pensar antes en esta condición poco frecuente”.

Durand explica por su parte que los cuidados de esta enfermedad requieren un compromiso multi e interdisciplinario, ya que no hay por el momento un tratamiento específico. Se espera para el futuro la aprobación de terapias génicas: de hecho sus estudios se encuentran muy avanzados, lo que representa una esperanza para la comunidad afectada.

Concientizar, concientizar, concientizar

Cada 23 de octubre se conmemora el Día de la Deficiencia de AADC, una oportunidad para difundir información sobre esta enfermedad y concientizar sobre las dificultades en su diagnóstico, un obstáculo que lleva a los pacientes y sus familias a tener largos y angustiantes procesos médicos.

María Victoria Campos Malbrán es presidente de A.E.D.I.N. (Asociación en Defensa del Infante Neurológico) y enfatiza en que, si bien declarar el “día de” podría parecer algo banal, termina siendo en realidad un hecho muy significativo, “que nos pone en la agenda cuestiones de suma importancia que de otra forma pasarían de largo”.

“Cuanto más temprano podamos diagnosticar, mejor. Cuanto antes pueda llegar ese niñito a un tratamiento, rehabilitación o medicación, mejor va a ser para su futuro. Llegando antes tenemos muchísimo ganado. Por eso hace falta que los médicos estén alertas”, señala.

Y completa: “Pero conocer sobre estas problemáticas no tiene que ver solamente con la comunidad médica o las familias afectadas, sino que es algo importante para toda la sociedad: tiene un enorme valor para nuestra conciencia colectiva saber que estas cosas suceden, y en qué magnitud”.

En caso de requerir mayor información es posible acceder a: www.saniargentina.org, www.aedin.org, www.fesen.org.ar, y www.deficiencia-aadc.com.

