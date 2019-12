Tyler acompañó a su ex y su pareja cuando tuvieron un hijo, pero su relación no siempre fue sencilla Crédito: Madison Holley

20 de diciembre de 2019 • 15:24

La historia de Madison, Tyler, Cody y Karin, de Ontario, Canadá, escapa todos los lugares comunes. Se trata de una pareja que se separó y sus respectivas parejas que juntos crían a Cade, un chico de tres años.

Madison Holley contó su historia al blog de maternidad Cafe Mom, luego de que se viralizara una foto del pequeño de la mano de su papá y el futuro esposo de su mamá. Tyler y ella se separaron y tuvieron un vínculo complicado por un tiempo. No estaban alineados en un montón de aspectos que los habían llevado a distanciarse.

Cuando ella conoció a Cody, el vínculo emperoró y casi no hablaban. Pero no tenía que ver con celos ni nada por el estilo: su ex llamaba a su actual pareja para arreglar la vida del hijo en común.

Cade junto a su nuevo hermano Waylon Crédito: Madison Holley

Quien rompió el hielo fue Karin, la novia de su ex marido. "Ella fue quien sugirió que pusiéramos nuestras diferencias a un lado y nos sentáramos a charlar", cuenta Madison.

Así fue como se comprometieron a unirse por amor a Cade, hasta decidieron festejar las Pascuas juntos. Rápidamente, Karin se volvió una amiga cercana de Madison.

Al poco tiempo quedó embarazada y, cuando tuvo a Waylon en agosto, su ex marido estuvo muy cerca para ayudar al pequeño en su nuevo rol de hermano. Al salir del hospital, Madison sacó una foto que se hizo viral del pequeño Cade tomado de la mano por su papá y su padrastro, quien lleva el huevito con el nuevo integrante de la familia.

Muchas personas felicitaron al clan y Madison se sintió orgullosa: "En mi opinión, tener una buena relación con todas las personas de la vida de un niño es lo mejor. Los chicos pueden sentir el estrés y nosotros somos sus ejemplos a seguir y su lugar seguro, así que cuanto mejor nos llevemos, mejor para todos".