Conocé la nueva fragancia recargable que se compromete a disminuir el impacto ambiental

En el marco del compromiso por dejar un aroma perdurable en el tiempo respetando el medioambiente, y con un extenso recorrido Giorgio Armani lanzó “My Way”, su nueva fragancia femenina en un envase recargable que logra la neutralidad de carbono.

Esta nueva fragancia floral y contemporánea hace alusión al espíritu libre y dotado de elegancia, en búsqueda de crear un camino propio de autodescubrimiento. Se trata de una esencia moderna y floral que mezcla notas de vainilla con tuberosa y flor de naranjo. Y gracias a sus atributos reciclables, quien lleve esta atractiva fragancia no simplemente estará dejando su huella en el tiempo y espacio, sino que además estará apoyando una dinámica más respetuosa y sustentable para con el planeta.

My Way nace bajo el compromiso asumido por Armani de cara al 2025 de fomentar una dinámica más circular. En este sentido, la marca busca reducir aún más su huella de carbono en un 25% adicional y así lograr la neutralidad de carbono para todos sus productos. Giorgio Armani promueve la reducción del impacto ambiental desde el diseño de su frasco hasta el uso de ingredientes naturales de origen responsable, colaborando con ONGs que trabajan para incentivar la inclusión social y de fuentes responsables.

Los tres pilares clave de la sostenibilidad

Además de fomentar la circularidad en la producción de sus fragancias, Giorgio Armani trabaja en tres pilares clave: sus ingredientes, el envase y un programa de preservación forestal. En primer lugar, la materia prima utilizada es de origen natural y se obtiene de manera responsable para garantizar su sostenibilidad mediante programas locales que apoyan a las comunidades desfavorecidas y vulnerables económicamente, apoyando el comercio justo.

En lo que respecta al envase, su frasco recargable está pensado para reducir los residuos, reutilizar y reciclar cuantas veces sea necesario, sin desperdiciar una gota. La posibilidad de recargar cualquiera de los formatos garantiza grandes resultados en términos de ahorro de materiales y recursos: 55% menos de vidrio, un 64% menos de plástico, un 32% menos de papel y un 75% menos de metal. No simplemente cuenta con una fragancia perdurable en el tiempo, sino que el frasco permite ser reciclado simple y eficientemente.

"My Way" cuenta con un envase recargable que logra la neutralidad de carbono

Por otra parte, gracias a un programa de preservación forestal, se logró rescatar 2000 hectáreas de bosque crítico en Madagascar y Zimbabwe. Debido a esta acción, My Way se posiciona como la primera fragancia en el mercado que alcanza la neutralidad de carbono luego de capturar 7000 toneladas de emisiones residuales, tan solo en su primer año. ¿Y qué significa la neutralidad de carbono? Este concepto consiste en adquirir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero, logrando equilibrar la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera.

Tecnología a favor del medioambiente

No simplemente el compromiso proviene de estos tres pilares sino que además, en asociación con la consultora Quantis, especializada en el análisis del ciclo de vida de bienes y servicios, Armani llevó a cabo una metodología y una herramienta con la finalidad de medir la huella de carbono de todas las actividades del ciclo de vida de My Way. Este análisis también se lleva a cabo a través de la Herramienta de optimización de productos sostenibles (SPOT) creada en 2013 con el fin de medir los impactos sociales y ambientales de toda su cartera de productos. En conjunto, estas herramientas tecnológicas monitorean y evalúan la huella de carbono residual de la nueva fragancia.

CONOCÉ MÁS ACERCA DE ESTA NUEVA FRAGANCIA ACÁ

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.