Consejos para emprender en la industria gastronómica

Fuente: OHLALÁ!

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 11:06

Los restaurantes, bares y cafés fueron algunos de los más golpeados por el aislamiento obligatorio. No sólo tuvieron que surfear de la crisis económica, sino que ahora deben adaptarse con rapidez a la nueva normalidad. En esta nota, el equipo de Waitry nos comparte 5 claves que tenés que tener en cuenta para identificar nuevas oportunidades e impulsar las ventas si te dedicás a la gastronomía.

Gestión de pedidos

El delivery y take away, en todo tipo de restaurantes, creció mucho en estos meses. Pero muchos locales se encontraron con complicaciones por no tener una gestión organizada de los pedidos que recibían. Para asegurar el éxito de la venta y que ese comprador vuelva a elegirnos, es importante resolver su pedido de forma óptima. Poder trackearlo, saber cuándo está listo y que no haya errores en la comanda son los aspectos más valorados.

Fila de espera online

La apertura de locales gastronómicos en varios puntos del país, ya esta funcionado. Sin embargo, muchos usuarios siguen eligiendo la modalidad take away. Pero ¿ cómo hacemos para avisarle al cliente que su pedido ya está listo? Existen aplicaciones como Waitry que permiten integrar las comandas a la plataforma y generar una fila de espera online; es decir que le avisa al comprador cuando puede entrar al local a buscar su pedido. De esta forma, evitamos la aglomeración de personas en el local, respetando la distancia social e informando al comprador constantemente.

Carta digital

La digitalización llegó para quedarse. Ante los nuevos protocolos, los clientes prefieren evitar contacto con elementos innecesarios, pero el celular es un gran aliado: teniendo la carta digital en un código QR es muy simple el proceso de elección de los platos. Si el local cuenta con una app como Waitry, a través de la carta digital los clientes no sólo podrán visualizar la oferta del local sino también cargar y efectuar el pedido. Asimismo, tiene integrada la billetera virtual empleada, que les permite abonar la cuenta sin generar contacto con el dinero.

Planes de fidelización

La clave para fidelizar clientes es diferenciar tu emprendimiento, darle un plis. Las app de pedidos te permiten generar promociones, códigos de descuento, regalo, cuponeras de puntos, o descuentos personalizados a tus clientes vip. No te olvides de contar en tus redes sociales y vías de comunicación sobre estos beneficios, así generás más visibilidad.

Una acción de fidelización es un gran paso para empatizar con la audiencia de nuestro comercio.

Gestión de mesas al aire libre

Tras las nuevas aperturas o modalidades, que habilitan las mesas al aire libre en algunos puntos del país es necesaria una gestión apropiada de ellas para que el local no sobrepase su capacidad y pueda ofrecer el mejor servicio con los protocolos sugeridos.

Podés incorporar herramientas de gestión en tu negocio que te permitan informar a los usuarios sobre la disponibilidad de mesas en tiempo real. De esta forma evitás aglomeraciones en el local.

La tecnología es un gran aliado para incrementar ventas y mejorar el servicio que brindamos a los clientes, no dejes de investigar aplicaciones que puedan ayudarte a optimizar procesos, potenciar tus ventas y fidelizar clientes.

Sobre Waitry

Waitry es una plataforma con tecnología de punta que hace foco en el servicio dentro del local. Durante los meses de pandemia, 1600 locales se sumaron a la plataforma para poder operar con las medidas sanitarias recomendadas.

En Argentina 950 negocios gastronómicos utilizan el plan gratuito y el resto optó por el plan premium, para poder aprovechar todas los beneficios de la plataforma.

Conforme a los criterios de Más información