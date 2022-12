La capacidad de narrar emociones puede abrirnos una perspectiva diferente para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. El área de Salud y Bienestar de Pan American Energy (PAE) ofrece a sus colaboradores la oportunidad de potenciar la jornada laboral con actividades poco convencionales, que van desde meditaciones con arte hasta bandas de rock.

“Un par de veces por semana suelo ir al supermercado. Se trata en general de una tarea que disfruto, aunque más de una vez me ha pasado de llegar al estacionamiento y que el único lugar disponible estuviera ocupado por carritos abandonados. Esa falta de consideración me genera mal humor, me habla de una sociedad a la que casi nada le importa. Pero hace poco empecé a tomarme el tema de otra manera: como un juego. Cada vez que llego al estacionamiento, busco ahora un carrito para mis compras y dos más para guardar en su lugar. Sé que no es una gran obra. Pero liberar el espacio para el próximo cliente resuelve mi enojo. Y definitivamente me cambia el humor. Al reconocer y representar el enojo, podemos encontrar aspectos positivos que sean más fuertes e importantes. Así relativizamos el motivo que disparó el disgusto y podemos ver lo positivo de las situaciones”.

Construyendo nuestro “estar bien”: qué es el relato wellness

El nombre del protagonista es anecdótico: lo que refleja es el valor que para las personas implica un relato con una “moraleja wellness”, que puede incluso ir acompañado con una reflexión y hasta una “tarea para el hogar”, por caso una consigna para situaciones de la vida cotidiana. ¿Un ejemplo de relato wellness? “Cómo convertir el enojo en juego”.

“En Meditando con Arte planteamos distintas situaciones que trabajamos a través de la conversación y también la expresión artística: está demostrado que la representación gráfica tiene en el ser humano una fuerza expresiva enorme. No es lo mismo elegir un color claro que uno oscuro, ni la fuerza de los trazos, ni el uso parcial o total de una hoja. Todo eso tiene que ver con lo que la persona está viviendo. Y ese trabajo nos conduce a excelentes resultados: se trata, a través del arte, de tomar conciencia de lo que nos está pasando. Mucho se expresa en el papel, aún sin saber que lo estamos contando”, explica la profesora de arte y fotografía del área de Salud y Bienestar de Pan American Energy (PAE), compañía líder de energía en Argentina y la región.

El área de Salud y Bienestar de Pan American Energy (PAE) ofrece a sus colaboradores actividades poco convencionales como talleres de canto o bandas de rock Julia Gutierrez

La empresa viene desplegando una serie de actividades ligadas al bienestar que, más allá de los controles médicos y la práctica de deportes, se amplían para incluir propuestas poco convencionales: desde clases de teatro, pintura y canto hasta bandas de rock y talleres de huerta, pasando por grupos de conversación, meditación, recorridos urbanos y propuestas para los chicos y los adultos mayores, ya que los programas están abiertos a los colaboradores y sus familias.

Cambiando la queja por el “yo puedo”

Varios son los aspectos que sobresalen en los programas de PAE: hablamos de actividades personalizadas -flexibles, dinámicas y creadas a partir de los intereses de los colaboradores- que incluyen desafíos creativos para lograr así “experiencias inolvidables”. “Algo que buscamos con estas propuestas, y que precisamente tiene que ver con el relato wellness, es el hecho de darles a las personas algunas claves para que tengan poder sobre su propia situación y sean capaces, por ejemplo, de cambiar la queja por el ‘yo puedo’”, señala la gerente de Salud y Bienestar de PAE, Leila Cura.

Los programas de PAE contemplan actividades personalizadas flexibles, dinámicas y creadas a partir de los intereses de los colaboradores. Julia Gutierrez

Todas las actividades están pensadas y desarrolladas por un equipo que, de una forma holística, integran enfermeros, médicos, kinesiólogos, coachs, profesores y referentes en distintas áreas, desde una psicoanalista que se ocupa de la calidad de vida hasta entrenadores de yoga kundalini y un economista.

Otro dato relevante es que no se trata tanto de clases programadas como de una invitación permanente a “cortar” la jornada laboral y unirse durante un rato a los grupos de modo virtual o presencial. A lo largo del año, la compañía organiza además encuentros especiales para mostrar lo aprendido, y así es como han tenido lugar shows de canto, recitales de rock en la fiesta de fin de año y obras de teatro para el día del niño.

“Lo que buscamos con todo esto es brindar a los colaboradores herramientas que pueden poner en juego en cualquier momento, tanto en su vida laboral como personal”, reflexiona Cura. Y concluye: “Se trata de un ‘plan de siembra’. Cada vez que alguien va a una clase de teatro o a una sesión de meditación está sembrando una semilla. La invitación es a vivir el cuerpo de otra manera, a no experimentar un cuerpo ansioso. Lo demás es una tierra de oportunidades”.

