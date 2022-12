Contrató a una conocida wedding planner, pero cuando llegó el día de la boda se llevó la más desagradable sorpresa

escuchar

Hace tiempo que la figura de wedding planner, la persona que se encarga de planificar una boda y lidiar con los problemas que puedan surgir a último momento, se instaló con fuerza en la “industria” de los casamientos.

Sin embargo, es vital dar con la indicada, ya que la misma puede hacerle pasar un mal momento a la pareja en cuestión, e incluso arruinarle su momento más esperado y especial. Algo así sucedió en Cuernavaca, México y la historia se terminó viralizando fuertemente.

“Amador y yo planeamos nuestra boda hace aproximadamente un año y medio que nos comprometimos, y como queríamos que saliera perfecto, decidimos contratar a alguien para que así fuera. Terrible error”, comenzó diciendo una usuaria identificada como Gizeh Contreras en su cuenta de Twitter, donde hizo un hilo sobre todos los inconvenientes que tuvo a la hora de hacer su boda.

“En octubre del 2021 firmamos un contrato de prestación de servicios con la ‘wedding planer’ Tania Ojeda Robledo, donde se comprometía a hacernos la boda de nuestros sueños, cosa que no fue así.”, continuó.

“Justo un mes antes de la boda, mi esposo y yo le liquidamos a Tania la totalidad de lo que abarcaba nuestro contrato”, indicó y luego señaló: “El día 10 de diciembre (día que se celebraría nuestra boda) Tania jamás llegó. Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores, ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría a las 16:30 horas”.

Pero eso no fue todo, ya que el panorama era aún peor. “Llegaron solo 6 meseros para 160 personas porque Tania Ojeda no pagó tampoco su servicio. Mi ceremonia empezó tarde porque no había luz porque tampoco pagó el uso del jardín. No había loza ni vasos ni nada donde pudiéramos tomar o comer. Así como tampoco llegó ningún servicio que contratamos. Llegó comida que yo no pedí, carne cruda y fría que mi mamá tuvo que cocinar”, indicó.

“Mi familia, mis fotógrafos, mis amigos, los dueños del jardín, mi maquillista, mis damas y mis conocidos tuvieron que montar absolutamente todo”, indicó y luego agregó: “Quisiera que nadie jamás pasara esta terrible historia de terror que Tania Ojeda me hizo pasar. Lo que estoy buscando es que esto se haga viral para que nadie más pase lo que Amador y yo presenciamos el día que tuvo que ser el más feliz de nuestras vidas”.

En el hilo de Twitter, la usuaria compartió varias capturas de chat con la wedding planner, videos de cómo su mamá tuvo que cocinar comida y los invitados de hacer el servicio de mesa.

Por último, la usuaria señaló que trató de que su historia se hiciera viral para que no vuelva a repetirse su mala experiencia y que ya hizo la denuncia correspondiente.

“Quisimos el lunes 12 del presente mes y año, llegar a un acuerdo con ella en el cual se portó muy ‘accesible’ y se comprometió a regresarnos nuestro dinero, pero ayer 14 de diciembre nos enteramos de que tiene planeado irse del país y no volver”, concluyó la mujer que pudo realizar su boda en familia y con amigos a pesar de haber tenido estos contratiempos en las últimas horas.

