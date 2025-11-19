Convetirse en bartender profesional: la primera plataforma de coctelería virtual y gratuita con aval universitario

Con su legado de calidad, coherencia y autenticidad, Fratelli Branca sigue escribiendo nuevas páginas en su historia. Este año, mientras celebra sus 180 años, da un paso más allá con una iniciativa que une tradición, innovación y compromiso social: Accademia Branca, la primera plataforma de formación virtual en coctelería abierta a toda Latinoamérica.

Pensada para quienes desean dar sus primeros pasos en el universo de la gastronomía o profundizar sus conocimientos, la propuesta se destaca por su enfoque inclusivo y su respaldo académico.

Accademia Branca nace como parte de nuestro compromiso con la educación, la empleabilidad y el fortalecimiento de la industria gastronómica.” — Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing de Fratelli Branca.

Ser bartender profesional requiere capacitación

Inés de Los Santos, bartender reconocida, explica cómo fue su recorrido de formación en la profesión e invita a que todos los apasionados por la coctelería tengan la responsabilidad de formarse y educarse para trabajar con un continuo crecimiento.

Una oportunidad para aprender y crecer

Accademia Branca ofrece cursos de formación inicial e intermedia, diseñados para acompañar tanto a quienes se inician en el oficio como a bartenders con experiencia.

El Nivel 1, orientado a principiantes, incluye 12 clases on demand dictadas por los Brand Ambassadors de Branca —Martín Olivera y Juan Luciani— junto a docentes de UADE. El programa aborda temas clave como historia de la coctelería, técnicas básicas, mixología, hospitalidad, consumo responsable, café e infusiones.

El Nivel 2, en tanto, está pensado para profesionales con conocimientos previos. A través de 8 clases especializadas, referentes como Lucas Rochstild, Verónica Bruno, Machi Martínez, Agustina Román y otros reconocidos expertos profundizan en fermentados, clarificados, barismo, maridaje y gestión del bar como negocio.

Para 2026, la plataforma sumará un Nivel 3 de formación avanzada para completar un recorrido educativo integral.

Una red de alianzas para potenciar el impacto

El proyecto cuenta con el aval académico de UADE, institución que participa activamente en la creación de contenidos, certificaciones y experiencias prácticas para los alumnos. Además, se desarrollan actividades conjuntas como visitas a la destilería de Fratelli Branca y talleres formativos guiados por sus embajadores.

A esta iniciativa se suma Fundación Pescar, que colabora en la capacitación y empleabilidad de jóvenes, ofreciendo oportunidades de prácticas profesionales a los egresados con mejores promedios y conectándolos con el ecosistema gastronómico.

Coctelería con propósito

Más allá de la técnica y el sabor, Accademia Branca promueve una mirada social: hacer de la coctelería una herramienta de inclusión y crecimiento personal.

Creemos que la formación puede ser una verdadera herramienta de transformación. Detrás de cada cóctel hay una historia, una vocación y una oportunidad.” — Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing de Fratelli Branca.

