Hasta el momento, la iniciativa lleva entregados veinte mil barbijos en distintos centros de salud de Córdoba. Crédito: Instagram Barbijos solidarios

Mientras sus máquinas de coser no dejan de funcionar, una familia de Córdoba creó una red de colaboradores que confeccionan barbijos para los centros de salud de esa provincia. Hasta el momento, en menos de veinte días, llevan distribuidas un total de 20.000 unidades. La iniciativa denominada Barbijos Solidarios no solo moviliza a los cordobeses, sino que también se propaga efectivamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Solidaridad por Whatsapp

Todo comenzó en el marco de un numeroso grupo de Whastapp familiar de la provincia de Córdoba. Unos días antes de la declaración oficial de la cuarentena , las setenta personas que lo integran -entre padres, hermanos, tíos, primos y abuelos- intercambiaron una serie de opiniones acerca de qué hacer frente a la llegada del coronavirus . El debate se terminó en algún momento de la madrugada, pero a la mañana siguiente una de las tías de la familia escribió en el grupo una propuesta: que todos ellos se pusieran a confeccionar barbijos para ayudar a los hospitales de la provincia.

"Nosotros somos once hermanos. Tenemos cuarenta primos. En total, llegamos a ser setenta en Whatsapp . Siempre estamos hablando de algo. Además, lo más interesante es que hay una variedad impresionante de profesiones como médicos, enfermeros y bioquímicos. Ellos fueron nuestra inspiración: ¿Cómo iba a cuidarse el personal de salud en el caso de que los contagios se multiplicaran? Ahí surgió la idea de los barbijos que después una de mis tías concretó convocando a dos primas diseñadoras que no dudaron en sumarse a la iniciativa", cuenta Julieta, una de las hermanas y primas de la familia que prefiere no dar su apellido para mantener el perfil bajo. " No somos una fundación ni una ONG sino solo una familia de Córdoba que se organizó para dar una mano".

La logística virtual

Lo primero que hicieron fue diseñar los barbijos con el asesoramiento de los especialistas en salud de la familia. Luego compraron los insumos: friselina y elástico. Después desempolvaron las máquinas de coser y se animaron a enviar un mensaje invitando a sus amigos y conocidos a unirse a la iniciativa. Así consiguieron que 120 costureras usen el tiempo libre del aislamiento para coser barbijos. " Todo lo hicimos de manera virtual para ser coherentes con las medidas de la cuarentena . Fue un trabajo enorme. Somos cuatro personas de la familia que tenemos permiso de circulación y somos los que trasladamos el material", relata Julieta.

Los moldes de los barbijos se distribuyen a través de un documento online que está disponible en la cuenta de Instagram del movimiento. "Los más chicos se ocupan de las redes sociales porque ellos hacen todo mejor y más rápido. Una de mis cuñadas y yo nos encargamos de la logística. Coordinamos a las costureras y, a partir de los pedidos que tuvimos de distintos centros de salud de acá, confeccionamos una planilla para calcular las cantidades y los tiempos. El resto de la familia cose barbijos que van saliendo mejor con la práctica."

La red en Buenos Aires

"Uno de mis tíos vive allá, en San Isidro , con su mujer, Rosana Chiesa, que es diseñadora de vestidos de novia. Son el punto de contacto de Barbijos Solidarios en Buenos Aires", explica Julieta. Rosana tomó la posta de la iniciativa y convocó a diseñadoras de su entorno para hacerles la propuesta. Josefina Obarrio y Paz Ruiz Guiñazú, las dos dedicadas a los vestidos de fiesta y de novias, dijeron que sí.

"La cuarentena me dejó mucho tiempo libre. Todas las prendas pendientes para abril y mayo se suspendieron. Tengo varias novias que tuvieron que posponer con los casamientos que venían planeando desde hace meses. Si bien tengo algo de trabajo para hacer, la propuesta de coser barbijos para ayudar me pareció genial. Además, quedarte quieta es un bajón ", cuenta Paz que hace unos diez días fue al supermercado para hacer las compras de su casa, de la de su mamá y su abuela y aprovechó también para buscar la friselina y los elásticos que estaban en la casa de Rosana.

Junto con los barbijos, la red de Buenos Aires incluyó un molde de camisolín estandarizado de uso hospitalario. De acuerdo con las cifras que lleva Julieta desde Córdoba, hasta el momento, se distribuyeron unos cuatro mil barbijos y otro tanto de camisolines en el Hospital de Pacheco, en el de Niños de San Isidro y en una salita ubicada sobre la avenida Rolón también en Zona Norte. La premisa del movimiento es que los grupos de costureras y distribuidores se organicen de acuerdo con la distancia geográfica para respetar la cuarentena. De ahí que la iniciativa haya arrancado en Zona Norte donde vive el tío de la familia cordobesa.

"Yo me dedico a coser y entrego. La semana pasada hice treinta camisolines y cuarenta barbijos . En un taller esa cantidad se hace en un día, pero sola tardás más. Cuando terminé llevé todo el material a lo de Rosana que se encarga de la logística. Sé que hay otros dos grupos funcionando en Pachecho y en el Centro. La semana que viene voy a tener terminada la segunda tanda", asegura Paz.

La utilidad

Uno de los debates que generan más polémica alrededor de estas iniciativas autoconvocadas es si el tipo de barbijo que confeccionan es realmente útil en un entorno hospitalario. " No son barbijos para terapia intensiva , sino para pequeños procedimientos sin riesgo. Ningún médico o enfermero los va a utilizar para intubar a un paciente, por ejemplo", señala Paz.

La idea detrás de contar con estos barbijos y camisolines es la posibilidad de preservar los insumos más sofisticados para las situaciones más complejas. "Si bien nuestro material no requiere de la aprobación de la ANMAT para su uso, de todas maneras cuenta con especificaciones estandarizadas y ofrece una protección para todo el personal que trabaja en un hospital como administrativos, camilleros y mucamas, entre otros. Disponer de barbijos y camisolines básicos permite reservar lo más valioso para los escenarios más difíciles y dolorosos", concluye Julieta.