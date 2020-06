Crédito: Daniela Dimitrova en Pixabay.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 10:04

En general procesamos aquello que vamos viviendo sin mucha conciencia de que lo hacemos . Pero, cuando supera nuestra capacidad de entender y elaborar, puede ocurrir que algún hecho deje secuelas postraumáticas, a veces por su violencia, por lo triste o doloroso, por lo inesperado, por su intensidad, o por su duración.

Las pantallas, al acercarnos escenas, imágenes, palabras, sonidos, convierten en potencialmente traumáticos a hechos que en otra época no habríamos conocido o solo habríamos visto en el periódico, con una foto no demasiado nítida y en blanco y negro. Pasaron casi veinte años desde el 11 de septiembre de 2001 y siguen rondando en mi cabeza las imágenes de los aviones chocando contra las torres gemelas y de las personas que se tiraban de los edificios.

Algo parecido me pasa con aquella foto de un chiquito muerto en una playa que se convirtió en el símbolo de todos aquellos que en embarcaciones precarias intentan escapar a un destino de hambre y miseria.

A todos los seres humanos, incluidos los niños, nos ocurren -o vemos, o escuchamos- cosas que nos asustan, preocupan, angustian, estresan . El estrés es necesario e inevitable. Digo necesario porque nos avisa y prepara nuestro organismo para enfrentar lo que ocurre.

El estrés pone el cuerpo en función de superviviencia y lo prepara para el ataque o la huida. Pone en pausa otras funciones no prioritarias -la supervivencia es primera prioridad- como, por ejemplo, el funcionamiento integrado del cerebro. En este caso, se apaga la corteza y afrontamos lo que sucede con nuestro cerebro primitivo, muy eficaz y rápido para las emergencia reales, pero que nada puede hacer ante la imagen de una fosa común en Nueva York, una madre que llora en la pantalla porque no la dejan ver a su hijo, la cantidad de muertos e infectados en un solo día en nuestro país, o la conversación en tono muy preocupado de mamá con la abuela que está con fiebre y tos .

Y, en ese sentido, el gran tema con nuestros niños es:

cómo regular la cantidad e intensidad de estrés que reciben, o la frecuencia

cómo lograr que vayan enriqueciendo sus recursos para procesar lo más ampliamente posible lo que les toca vivir . Porque a menudo ven o escuchan cosas y sus cerebros se preparan para batallas. que no pueden librar, o que no son suyas.

Es fundamental que les ahorremos la mayor cantidad de estímulos potencialmente tóxicos para ellos. ¿Cómo? Cuidando lo que los chicos ven en televisión y lo que nos oyen hablar (es muy probable que no registremos que están escuchando cuando hablamos por teléfono). De muchas experiencias no vamos a poder cuidarlos: la enfermedad o muerte de un familiar, el encierro, el no ver a familia y amigos, a veces tampoco podemos evitar que perciban nuestro -en el mejor de los casos- fluctuante estado de ánimo, por el agotamiento, el desánimo, el miedo a la enfermedad o a la continuidad de nuestro trabajo, nuestras dificultades económico o financieras, etc.

Hace poco leí que la unidad para que hubiera alguna esperanza para salir con vida de un campo de concentración en la segunda guerra mundial era de dos personas. Los individuos que estaban solos morían (casi) seguro. El que haya otra persona con quien hablar y compartir la experiencia, que nos escucha, que nos refleja, que nos acompaña, por quien seguir vivos, con quien transitar los momentos difíciles mejora, y mucho, la vida y la posibilidad de procesar en situaciones difíciles. ¡Qué suerte tienen los chicos de estar con nosotros! Y qué enorme responsabilidad hacernos cargo de funcionar como barrera de protección para ellos .

Papás amortiguadores

A diferencia de los adultos, los chicos tienen adultos cercanos, referentes, figuras de apego, que pueden -o no- amortiguar en sus vidas el efecto de los temas difíciles o potencialmente traumáticos. Adultos disponibles que evitan que algunos temas alcancen a los hijos, amortiguan otros, o los van explicando en dosis que ellos toleran sin que les queden secuelas, o los ayudan a procesarlas a través del juego, los dibujos, la conversación, o de la acción (haciendo tapabocas, cocinando para personas que no tienen qué comer, etc.).

La relación con nuestros chicos no es simétrica: nosotros ofrecemos una campana de protección hecha de amor, presencia, cuidados, disponibilidad, escucha, y todo eso les da tiempo y espacio para, con nuestro acompañamiento y ayuda "amasar", es decir procesar, integrar, resignificar las situaciones por las que transitan. A medida que crecen van integrando en ellos mismos esos recursos y pueden tolerar niveles de estrés o situaciones potencialmente traumáticas, hacen crecer su capacidad de resiliencia, de adaptación.

Así pueden metabolizar lo que vieron en televisión, lo que escucharon hablar a los grandes, las condiciones actuales de su vida: la cuarentena con tudas sus implicancias, la presencia de sus padres en casa todo el día pero trabajando y estresados, es decir poco disponibles, el estado de ánimo de los padres, el clima emocional de la familia (que incluye momentos de agotamiento, incertidumbre, desasosiego, miedo a la enfermedad, a la continuidad del trabajo, dificultades económico/financieras).

Juegos que ayudan

Los padres los ayudamos también invitándolos a jugar y comprometiéndonos en esos juegos de roles (a la maestra que no pueden ver, al doctor que cura , al papá y mamá tan ocupados en tareas importantes.) , , por esos caminos ellos pueden fabricar por un rato una realidad mejor, o ser los superhéroes que matan al coronavirus, o los policías que lo encarcelan, o los doctores que descubren la vacuna..

Podemos favorecer otros juegos que los ayudan a procesar: juegos de asustarse como ¿lobo estás?, juegos de esconderse, buscar y aparecer o encontrar como la escondida o el gallito ciego.

Arte y música son excelentes recursos : dibujos, cuentos escritos por ellos o leídos y canciones de otros o inventadas son buenos aliados. Así como la escritura, ya sea de cuentos, diario de cuarentena, pueden ayudar a adultos y chicos.

: dibujos, cuentos escritos por ellos o leídos y canciones de otros o inventadas son buenos aliados. Así como la escritura, ya sea de cuentos, diario de cuarentena, pueden ayudar a adultos y chicos. La conversación es clave : la escucha, la comprensión empática y el acompañamiento adulto para que puedan dejar de preocuparse por aquello que no está en sus manos, a digerir y aceptar lo inevitable y hacer el duelo -o los muchos duelos- por aquello que no pueden hacer, y buscar lo que sí puede ayudarlos a transitar la situación actual.

: la escucha, la comprensión empática y el acompañamiento adulto para que puedan dejar de preocuparse por aquello que no está en sus manos, a digerir y aceptar lo inevitable y hacer el duelo -o los muchos duelos- por aquello que no pueden hacer, y buscar lo que sí puede ayudarlos a transitar la situación actual. El movimiento y el ejercicio son también una parte esencial de la desintoxicación y ayudan mucho a mejorar el estado de ánimo y a elevar el tono vital, que después de muchos días de encierro va bajando sin que nos demos cuenta hasta encontrarnos físicamente "deprimidos", con cuerpos que se acostumbran a estar quietos, muchas horas frente a una pantalla.

La clave para que los chicos puedan procesar los hechos vividos y los cambios que se avecinan de modo que no los asusten o los hagan resistirse o retroceder es que:

ocurran gradualmente, se anticipen en palabras y juegos, incluso gráficamente en un calendario se sigan procesando y conversando y jugando después de haberse iniciado esos cambios. Como los primeros dos no siempre podemos asegurarlos, el punto 3 es clave.

Nuestras cicatrices son parte de quienes somos: no podemos evitar que ocurran cosas potencialmente traumáticas en nuestra vida o en la de nuestros hijos pero sí está en nuestras manos la opción de acompañarlos de modo que puedan integrarlas y aprender de ellas y que no dejen -o dejen la menor cantidad posible- secuelas para su vida futura .