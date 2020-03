Dawn Bilbrough, una enfermera británica, suplicó a la gente que deje de acumular comida y sea solidaria con los demás durante la pandemia. Crédito: Facebook Dawn Bilbrough

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020 • 15:33

El desabastecimiento no es solo un asunto argentino a raíz de la pandemia del coronavirus . Hoy se trata de un problema mundial. Una enfermera británica fue al supermercado a comprar algo para comer después de una guardia de 48 horas y se encontró con las góndolas vacías.

Con las manos vacías, la mujer llamada Dawn Bilbrough, de 51 años, volvió a su auto y desde allí hizo un llamado a la solidaridad para rogarle a la población que detenga su afán de acumular y que deje en las estanterías de los supermercados aquellos artículos que ya tiene y no necesita.

De acuerdo con lo publicado por el periódico británico Metro , la enfermera vive en la ciudad de York y trabaja en la terapia intensiva de un hospital de la zona. Con lágrimas en los ojos, Dawn suplicó a las personas que sean consideradas con los demás durante la pandemia del coronavirus.

Según informa el diario, los supermercados del país no han podido enfrentar la enorme demanda de productos: mientras que algunos almacenan en sus casas, otros no han logrado conseguir ni siquiera lo básico.

"Acabo de salir del supermercado. No hay frutas ni verduras. No sé cómo se supone que me mantenga saludable. Conté a los gritos que soy una enfermera que acabo de terminar una guardia de 48 horas y que necesito algo con qué alimentarme durante los próximos dos días". Nadie le hizo caso. " La gente vacía las góndolas para tener de sobra y no deja nada para personas como yo que, al final, somos las que los vamos a cuidar cuando estén enfermos. Paren, por favor, se los suplico", pidió en un desgarrador mensaje.

Los supermercados de Inglaterra han tomado medidas para combatir a los consumidores presos del pánico: los clientes solo pueden comprar tres unidades de cualquier artículo y un máximo de dos en el caso de los productos esenciales como papel higiénico, jabón y leche larga vida. También se cambiaron los horarios de apertura de las tiendas para tener más tiempo de reposición. En ese país se han reportado más de tres mil infectados por coronavirus y 144 muertos.