En estos días de aislamiento social la imaginación tiene vía libre para dispararse hacia donde a uno más le plazca. Me encuentro desgrabando la entrevista que le hice a Massimo Ianni, el zar de la industria hotelera de lujo, mientras estuvo en Buenos Aires para dar una capacitación a estudiantes de la industria de la hospitalidad. Fue a principios de marzo, cuando ya se hablaba del coronavirus pero todavía no había sido declarado pandemia. A tantos días de encierro en un departamento de Caballito me resulta inevitable pensar cómo sería pasar el aislamiento en La Fortuna, un palacio del 1900 construido por la familia Estrugamou, que Ianni compró hace siete años y reconvirtió en un alojamiento para turistas aristocráticos. Miro las fotos de esa mansión rodeada de un parque verde y un cielo límpido, celeste, casi que puedo respirar el aire puro y me imaginó allí.

La Fortuna, en Salto, una de las propiedades emblemàticas de Casas latina.

Imagino cómo lo disfrutarán los huéspedes que suele alojar allí este italiano, educado en Francia, graduado en hotelería en Suiza, residente en Londres. Es que la mansión, ubicada en Salto a 160 kilómetros de Buenos Aires es parte de Casas latinas, el último de sus emprendimientos, un conjunto de por ahora cuatro propiedades distintas en Argentina y el exterior que con el lujo y la sofisticación como bandera propone un tipo de turismo distinto, más en contacto con lo característico de cada destino pero en un entorno único y selecto.

Cuando Ianni solo tenía 28 años fue el encargado de la apertura del hotel Hyatt -actual Four Seasons-, su director por los ocho años siguientes y luego abrió su propia empresa de gestión hotelera Massimo Ianni y Asociados. Así puso su sello de sofisticación en el Faena de Puerto Madero, trabajó junto a Giorgio Armani para la cadena de hoteles que lleva el nombre del diseñador de moda, incluyendo su obra más ambiciosa en Dubai, una mole hipermoderna de 193 pisos.

La Fortuna por dentro.

Claro que por estos días toda la operatoria de los establecimientos tuvo que adapatarse a la situación mundial frente al coronavirus. " Estamos planificando el cierre de los mismos, postergando reservas sin penalidad. La idea es antes que nada ayudar a cada huésped presente o futuro en función de sus necesidades , pero el plan es llegar a cerrar todo hasta nuevo aviso", explica Ianni que ya viene entrenado por la situación que se adelantó en Italia. "Argentina entrará en mi opinión en una situación parecida de la que estamos viviendo en Europa", augura. "Siendo un virus contagioso a través del contacto, es evidente que el mundo de los viajes y de la hotelería va a a estar sumamente afectado. Ya hay una tendencia clara a que en este momento del año donde en Europa se preparan los meses de verano vamos a sufrir muchísimo la caída de los viajes y de las reservas. Creo que nuestra responsabilidad es tomar los cuidados necesarios con nuestros colaboradores y con nuestros huéspedes, no fomentar la fobia, pero al mismo tiempo tomar eso muy seriamente porque lo es", añade.

Emblema del buen vivir

Respondida la pregunta obvia, cabe retomar la intención original, la de conocer la historia del inventor de los conceptos hoteleros más prestigiosos de la industria. ¿Quién es Massimo, cómo llegó a convertirse en un emblema del buen vivir?

Massimo Ianni. Aunque quiso ser actor se inscribió en una escuela de hotelería en Suiza y se convirtió en el mentor de las aperturas hoteleras más lujosos en todo el mundo.

¿Cómo son los lugares que a usted le gustan para hospedarse?

Son más chicos, alternativos. Siendo hotelero, habiendo vivido tantos años en un mundo de mucho lujo, cada vez aprecio mas la autenticidad, la simpleza, el acercamiento al lugar donde estoy. Cuando elijo, me aseguro de que cada mañana al despertarme el lugar me evoque algo que tenga que ver con el destino. Creo que no es la infraestructura lo que hace la diferencia. Uno de los mejores recuerdos que tengo es un lodge en Sudáfrica con carpas. Había un castillo donde estaba el club house, el restorán y donde se desarrollaba la actividad durante el día pero a la noche dormíamos en una carpa muy confortable. Esta experiencia me permitió vivenciar la herencia del colonialismo por un lado y por otro estar muy cerca de la naturaleza. Ese viaje definitivamente me marcó.

Su cuenta de Instagram es privada, ¿no le gustan las redes?

Las redes están cambiando nuestra forma de ser nuestra forma de vida y son importantes, pero yo en mi cuenta no saco fotos de platos de comida, no creo que aporte mucho mostrar lo que como.

¿Cómo cree que se llevan los influencers de Instagram con el target de lujo?¿La masividad atenta contra la exclusividad?

Creo que el concepto de influencer bien utilizado y de forma profesional es una herramienta importante, las nuevas generaciones necesitan acceso a la información de una forma más rápida que años pasados. Puede haber masificación de la información sin perder exclusividad. La exclusividad sigue siendo un concepto valioso que se ve en el momento de la verdad, en la interacción con el cliente.

¿Qué estándares de calidad sí o sí deben mantenerse en un buen hotel?

En nuestro rubro es importante tener estandarización de la calidad porque eso le da certeza a nuestros colaboradores de saber qué es lo que tienen que hacer. Pero hace mucho aprendí que el lujo termina cuando empiezan los estándares.

¿Qué es lo que representa el lujo y la sofisticación hoy en 2020?

La forma de entregar el servicio, la forma de relacionarse, de generar una conexión emocional con el huésped no puede ser estandarizada. Por eso cada vez más privilegiamos la personalidad de nuestros colaboradores, la forma de ser. Queremos que sean ellos mismos, que pongan pasión en lo que hacen y se identifiquen con la misión de la marca. Entiendo que el lujo hoy está más relacionado con descubrir, tener un propósito, participar con el cambio, el lujo es tiempo, es que alguien te dedique tiempo. Tiene que salir de lo irracional y partir del corazón.

Presentación sobre las nuevas tendencias en el mundo de la hospitalidad en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

¿Usted que pasa tanto tiempo viajando por el mundo, siente que tiene el lujo del tiempo?

El equilibrio no es fácil. Teniendo una actividad global, y siendo yo el que se tiene que mover hacia los lugares en los que desarrollamos los proyectos, a veces pienso que la vida parece ser una carrera en la que más o menos sabemos todos hacia dónde vamos. Por eso hago un esfuerzo diario de tener mis momentos de reflexión, creo que todos necesitamos hacer cosas simples que nos nutran y nos hagan crecer. Todos necesitamos tomarnos el tiempo de disfrutar a nuestros seres queridos, de las personas que nos acompañan en la vida tanto a nivel profesional como a nivel privado, asegurarnos que siempre el poco tiempo que tenemos sin trabajar sea para estar con ellos.

¿Y qué elige hacer en esos momentos?

En lo personal mis gustos a veces van un poco en contraste con el lujo y los entornos en los cuales me muevo. Aunque pueda ser sencilla, me gusta disfrutar de una comida en casa con un poco menos de formalidad con excelentes productos. Pero también de un buen libro que me haga viajar. Tengo mucha pasión por el mundo de la decoración, del diseño del arte y la cultura. Y mi diversión más apreciada, es el teatro, voy siempre que puedo.

¿Cómo será el turismo en el mundo después del coronavirus?

Se va a valorar más el viajar con un propósito, hacer un turismo con sentido. A mí me gusta tener un poco la bandera de hacer que el mundo no sea pintado todo del mismo color, que sigamos disfrutando la diversidad, la esencia de las distintas culturas, de las tradiciones, que apreciemos las pequeñas iniciativas, industrias, los pequeños artesanos y a saber que lo hecho con la mano, con amor, es lo que más nos llena la vida.